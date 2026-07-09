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Το Βαλς των Ονείρων: Αφιέρωμα σε τραγούδια του Άλκη Αλκαίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Βαλς των Ονείρων: Αφιέρωμα σε τραγούδια του Άλκη Αλκαίου

Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου

Το Βαλς των Ονείρων: Αφιέρωμα σε τραγούδια του Άλκη Αλκαίου
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στα τραγούδια που ντύθηκαν με τους στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου παρουσιάζουν
την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάνα Κατσιμίχα και τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη.

«Ρόζα», «Πάντα γελαστοί», «Βικτώρια», «Πόρτο Ρίκο», «Όσο κρατάει ένας καφές», «Βραδινές Περιπολίες», «Αγκάθι», «Λούνα Παρκ» είναι μόνο μερικά από τα πολλά και αγαπημένα αριστουργήματα του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου που θα ακούσουμε στις 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Μια συναυλία που έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς πάνω σε αδημοσίευτα κείμενα του Άλκη Αλκαίου και λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του viral «Βαλς των ονείρων» από τις Κασέτες του Μελωδία 99.2.

Καλλιτεχνική διεύθυνση Δημήτρης Καρράς
Ενορχήστρωση Άρης Κονιδάρης, Μιχάλης Ατσάλης
Τεχνικός Ήχου Κώστας Κυριακίδης

Παίζουν:

Κώστας Πλατανιάς Ηλεκτρική κιθάρα
Γιώργος Καλογερόπουλος Μπάσο
Ορφέας Σιέρρας Τύμπανα
Άρης Κονιδάρης Πιάνο
Μιχάλης Ατσάλης Ακουστική Κιθάρα

Μια παραγωγή της FRONTSTAGE Entertainment και του Όγδοο.

Χώρος: Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου Μπες στον χάρτη
Ώρα έναρξης: 21.00
Εισιτήρια: 17€ (προπώληση), 20€ (ταμείο)

Προπώληση: https://cometogether.live/event/5615/to-vals-ton-oneiron-afieroma-sta-tragoydia-toy-alki-alkaioy

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