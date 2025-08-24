Starship: Ο Μασκ δοκιμάζει ξανά τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα - Γιατί οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και ανησυχούν

Οι αλλαγές και οι φόβοι

Οι επόμενες κινήσεις

Η SpaceX υποστηρίζει ότι έχει διορθώσει βλάβες που προκάλεσαν την τελευταία αποτυχία, ενισχύοντας το σύστημα καυσίμου. Ωστόσο, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η φιλοσοφία της εταιρείας —«γρήγορη ανάπτυξη μέσα από συχνές δοκιμές ακόμη και αν αυτές καταλήγουν σε εκρήξεις»— μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.Ο πρώην αστροναύτης της NASA και σύμβουλος της SpaceX, Γκάρετ Ράισμαν, δηλώνει: «Μπορεί να μη λειτουργήσει ποτέ ή να επαναστατήσει πλήρως το μέλλον των διαστημικών δραστηριοτήτων και της γεωπολιτικής».Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε το πράσινο φως για τη νέα εκτόξευση, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών από τις προηγούμενες αποτυχίες. Δύο δοκιμές απομένουν με την τρέχουσα γενιά του Starship, πριν η SpaceX περάσει στην ανάπτυξη μεγαλύτερων εκδόσεων του πυραύλου.Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, ο πύραυλος «Super Heavy» θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το ανώτερο τμήμα Starship θα συνεχίσει την αποστολή του στο Διάστημα.Ωστόσο, οι ανησυχίες των ειδικών παραμένουν: οι καθυστερήσεις, τα τεχνικά ρίσκα και οι γεωπολιτικές διαστάσεις καθιστούν το Starship ίσως το πιο αμφιλεγόμενο διαστημικό εγχείρημα της εποχής μας.