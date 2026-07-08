Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Το μήνυμα της Σακίρα για τον αποκλεισμό της Κολομβίας από το Μουντιάλ: «Τα δάκρυα του Ντίαζ ανήκουν σε όλους μας», δείτε βίντεο
Το μήνυμα της Σακίρα για τον αποκλεισμό της Κολομβίας από το Μουντιάλ: «Τα δάκρυα του Ντίαζ ανήκουν σε όλους μας», δείτε βίντεο
Η σούπερ σταρ αποθέωσε τους παίκτες της εθνικής της ομάδας και ειδικά τον άσο της Μπάγερν, Λουίζ Ντίαζ
Η Σακίρα εκτός από παγκόσμια σούπερ σταρ είναι και φανατική με το ποδόσφαιρο.
Εκτός των άλλων έχει και σχέση με το Μουντιάλ, μια και δυο φορές είναι εκείνη που έχει ερμηνεύσει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης.
Η Σακίρα μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας, στα πέναλτι από την Ελβετία, έστειλε το δικό της μήνυμα. Συγκινητικό. Γεμάτο αγάπη.
Για την ομάδα, αλλά και για τον σταρ της εθνικής, τον Λουίζ Ντίαζ της Μπάγερν Μονάχου.
«Η Εθνική μας ομάδα έπαιξε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με μια αφοσίωση που μας κάνει όλους περήφανους. Τα δώσαμε όλα και είναι σαφές ότι ο Θεός δεν παρεμβαίνει στο ποδόσφαιρο, διαφορετικά θα είχαμε προκριθεί στα προημιτελικά.
Αυτά τα δάκρυα του Λούτσο Ντίας είναι τα δάκρυα καθενός από εμάς τους Κολομβιανούς, που ουρλιάζουμε, συγκινούμαστε, τραγουδάμε και γιορτάζουμε κάθε βήμα της Εθνικής μας ομάδας.
Και ακόμα κι αν αυτό το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στα όνειρά μας, θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά αυτή την ομάδα μαχητών που μας εκπροσώπησε τόσο καλά και μας έκανε να νιώσουμε τόσο περήφανοι» ανέβασε σε στόρι στο instagram.
Εκτός των άλλων έχει και σχέση με το Μουντιάλ, μια και δυο φορές είναι εκείνη που έχει ερμηνεύσει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης.
Η Σακίρα μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας, στα πέναλτι από την Ελβετία, έστειλε το δικό της μήνυμα. Συγκινητικό. Γεμάτο αγάπη.
Για την ομάδα, αλλά και για τον σταρ της εθνικής, τον Λουίζ Ντίαζ της Μπάγερν Μονάχου.
«Η Εθνική μας ομάδα έπαιξε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με μια αφοσίωση που μας κάνει όλους περήφανους. Τα δώσαμε όλα και είναι σαφές ότι ο Θεός δεν παρεμβαίνει στο ποδόσφαιρο, διαφορετικά θα είχαμε προκριθεί στα προημιτελικά.
Αυτά τα δάκρυα του Λούτσο Ντίας είναι τα δάκρυα καθενός από εμάς τους Κολομβιανούς, που ουρλιάζουμε, συγκινούμαστε, τραγουδάμε και γιορτάζουμε κάθε βήμα της Εθνικής μας ομάδας.
Και ακόμα κι αν αυτό το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στα όνειρά μας, θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά αυτή την ομάδα μαχητών που μας εκπροσώπησε τόσο καλά και μας έκανε να νιώσουμε τόσο περήφανοι» ανέβασε σε στόρι στο instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα