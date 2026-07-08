Το μήνυμα της Σακίρα για τον αποκλεισμό της Κολομβίας από το Μουντιάλ: «Τα δάκρυα του Ντίαζ ανήκουν σε όλους μας», δείτε βίντεο
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εθνική Κολομβίας Σακίρα Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Λουίζ Ντίαζ

Το μήνυμα της Σακίρα για τον αποκλεισμό της Κολομβίας από το Μουντιάλ: «Τα δάκρυα του Ντίαζ ανήκουν σε όλους μας», δείτε βίντεο

Η σούπερ σταρ αποθέωσε τους παίκτες της εθνικής της ομάδας και ειδικά τον άσο της Μπάγερν, Λουίζ Ντίαζ

Το μήνυμα της Σακίρα για τον αποκλεισμό της Κολομβίας από το Μουντιάλ: «Τα δάκρυα του Ντίαζ ανήκουν σε όλους μας», δείτε βίντεο
Η Σακίρα εκτός από παγκόσμια σούπερ σταρ είναι και φανατική με το ποδόσφαιρο. 

Εκτός των άλλων έχει και σχέση με το Μουντιάλ, μια και δυο φορές είναι εκείνη που έχει ερμηνεύσει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης.   

Η Σακίρα μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας, στα πέναλτι από την Ελβετία, έστειλε το δικό της μήνυμα. Συγκινητικό. Γεμάτο αγάπη.

Για την ομάδα, αλλά και για τον σταρ της εθνικής, τον Λουίζ Ντίαζ της Μπάγερν Μονάχου. 

«Η Εθνική μας ομάδα έπαιξε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με μια αφοσίωση που μας κάνει όλους περήφανους. Τα δώσαμε όλα και είναι σαφές ότι ο Θεός δεν παρεμβαίνει στο ποδόσφαιρο, διαφορετικά θα είχαμε προκριθεί στα προημιτελικά.

Αυτά τα δάκρυα του Λούτσο Ντίας είναι τα δάκρυα καθενός από εμάς τους Κολομβιανούς, που ουρλιάζουμε, συγκινούμαστε, τραγουδάμε και γιορτάζουμε κάθε βήμα της Εθνικής μας ομάδας. 


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Και ακόμα κι αν αυτό το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στα όνειρά μας, θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά αυτή την ομάδα μαχητών που μας εκπροσώπησε τόσο καλά και μας έκανε να νιώσουμε τόσο περήφανοι» ανέβασε σε στόρι στο instagram.


Το μήνυμα της Σακίρα για τον αποκλεισμό της Κολομβίας από το Μουντιάλ: «Τα δάκρυα του Ντίαζ ανήκουν σε όλους μας», δείτε βίντεο

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