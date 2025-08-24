ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ
ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ
Επιπλέον bonus ελαφρύνσεων από το πρώτο παιδί - Εισηγήσεις και για επιλεκτικές μειώσεις έμμεσων φόρων
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η ολοκλήρωση του κύκλου της θερινής ανάπαυλας για τον πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο σημαίνει την επιστροφή στο Μέγαρο Μαξίμου και την ένταση των προετοιμασιών εν όψει της ανόδου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια παρουσία που είναι σχεδόν... υπαρξιακής φύσεως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ως βασική στόχευση της διήμερης εμφάνισης στο Βελλίδειο να σηματοδοτήσει την επιστροφή σε «εργοστασιακές ρυθμίσεις» για την κυβέρνηση, ήτοι στο προφίλ της πρώτης τετραετίας που της έδωσε το διαβατήριο για μια δεύτερη. «Μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν το 2027 εγώ θα πατήσω γκάζι και όχι φρένο στις μεταρρυθμίσεις», λέει ο Μητσοτάκης, που πλέον έχει στόχο να κάνει η Ν.Δ. ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, να αναλάβει ξανά τα ηνία των πολιτικών πρωτοβουλιών και να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία, πιστή στη στρατηγική της αυτοδυναμίας.
Επιστρέφοντας στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, και πριν αναχωρήσει εκ νέου για λίγες μέρες, ο κ. Μητσοτάκης έκανε τις πρώτες συζητήσεις με τους στενούς του συνεργάτες για τις πολιτικές προτεραιότητες και το πλαίσιο της παρουσίας του στη συμπρωτεύουσα, στα εγκαίνια της Έκθεσης. Η ομιλία του, όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές, θα συνιστά και την άτυπη έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου, με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη πολλάκις να επιμένει ότι εκλογές θα γίνουν στις αρχές του 2027, όμως συνεργάτες του και βουλευτές να μην αποκλείουν και το «παράθυρο» του φθινοπώρου του 2026. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες και τις προτεραιότητες που θα περιγράψει επιδιώκει η Ν.Δ. να επανασυνδεθεί με κρίσιμα κοινωνικά στρώματα και να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά στο πεδίο της οικονομίας και ειδικά της μείωσης των φόρων. Θα επιμείνει ότι η Ν.Δ. είναι το κόμμα της εργασίας, αναφερόμενος στην ουσιαστική μείωση της ανεργίας, και θα τονίσει ότι πλέον μεγαλώνει η πίτα για τους πολίτες, εν μέσω των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», πάντως, ουσιαστική ελάφρυνση βαρών θα πρέπει να περιμένουν οι οικογένειες με παιδιά με δεδομένο και συνεχώς επιδεινούμενο το μείζον θέμα του Δημογραφικού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όσα περισσότερα παιδιά (προστατευόμενα μέλη) έχει μια οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη) τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου θα απολαμβάνει από το πρώτο παιδί. Με πιθανότητες οι πολύτεκνοι, δηλαδή μία οικογένεια με τέσσερα παιδιά, να μην πληρώνει καθόλου φόρο. Οπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, από τη λογική ότι τα παιδιά είναι τεκμήριο διαβίωσης, η κυβέρνηση θέλει να περάσει στην «πίστα» ότι το παιδί είναι λόγος φορολογικής ελάφρυνσης.
Όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», στην προμετωπίδα των ανακοινώσεων θα είναι οι σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα, με την καθιέρωση περισσότερων συντελεστών και τη μείωση των υφισταμένων. Κυβερνητική πηγή με την οποία συνομιλεί το «Πρώτο Θέμα» κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία για τη μεσαία τάξη. Ήδη ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς ετοιμάζουν εδώ και δύο μήνες διάφορα εναλλακτικά σενάρια, αλλά πάντα σε αυτό το πνεύμα της μείωσης φόρων με στόχευση την οικογένεια προκειμένου να τα εγκρίνει το ερχόμενο δεκαήμερο ο κ. Μητσοτάκης.
Στο πρωθυπουργικό targeting και οι συνταξιούχοι, καθώς κλείδωσε η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μαζί με την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, το κυβερνητικό επιτελείο στρέφει την προσοχή του και στους νέους, όπου το ποσοστό της Ν.Δ. σε όλες τις μετρήσεις της τελευταίας περιόδου είναι αρκετά χαμηλό. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες και παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις εστιάζονται στους άμεσους φόρους, υπάρχουν εισηγήσεις και για επιλεκτική παρέμβαση σε έμμεσους φόρους.
Το κεντρικό σύνθημα της Διεθνούς Εκθεσης δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλωθεί, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται και η άνοδος του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει η ειδική εκδήλωση για το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης για όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τους αρμόδιους υπουργούς, καθώς θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα θα έχει τις καθιερωμένες συσκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς στο Διοικητήριο, ενώ θα δει και τους βουλευτές της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη. Μια μέρα νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος θα έχουν συναντήσεις με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου. Αυτές τις μέρες «κλειδώνει» και το πρόγραμμα περιοδειών υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών της Ν.Δ. εν όψει της ΔΕΘ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η ανακοίνωση του οποίου πήγε πίσω λόγω της αιφνιδιαστικής εκδημίας του γραμματέα της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Επιστρέφοντας στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, και πριν αναχωρήσει εκ νέου για λίγες μέρες, ο κ. Μητσοτάκης έκανε τις πρώτες συζητήσεις με τους στενούς του συνεργάτες για τις πολιτικές προτεραιότητες και το πλαίσιο της παρουσίας του στη συμπρωτεύουσα, στα εγκαίνια της Έκθεσης. Η ομιλία του, όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές, θα συνιστά και την άτυπη έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου, με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη πολλάκις να επιμένει ότι εκλογές θα γίνουν στις αρχές του 2027, όμως συνεργάτες του και βουλευτές να μην αποκλείουν και το «παράθυρο» του φθινοπώρου του 2026. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες και τις προτεραιότητες που θα περιγράψει επιδιώκει η Ν.Δ. να επανασυνδεθεί με κρίσιμα κοινωνικά στρώματα και να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά στο πεδίο της οικονομίας και ειδικά της μείωσης των φόρων. Θα επιμείνει ότι η Ν.Δ. είναι το κόμμα της εργασίας, αναφερόμενος στην ουσιαστική μείωση της ανεργίας, και θα τονίσει ότι πλέον μεγαλώνει η πίτα για τους πολίτες, εν μέσω των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων.
Στήριξη για οικογένειεςΤο βασικό target group της φετινής παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι αναμφίβολα η μεσαία τάξη και ειδικά οι μισθωτοί που βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να ροκανίζεται, αφενός λόγω της ακρίβειας, αφετέρου λόγω των αμετακίνητων άμεσων φορολογικών συντελεστών. Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού αναμένεται να κλειδώσουν σε συσκέψεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον δύο με το οικονομικό επιτελείο και βεβαίως και με το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, με το βλέμμα και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», πάντως, ουσιαστική ελάφρυνση βαρών θα πρέπει να περιμένουν οι οικογένειες με παιδιά με δεδομένο και συνεχώς επιδεινούμενο το μείζον θέμα του Δημογραφικού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όσα περισσότερα παιδιά (προστατευόμενα μέλη) έχει μια οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη) τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου θα απολαμβάνει από το πρώτο παιδί. Με πιθανότητες οι πολύτεκνοι, δηλαδή μία οικογένεια με τέσσερα παιδιά, να μην πληρώνει καθόλου φόρο. Οπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, από τη λογική ότι τα παιδιά είναι τεκμήριο διαβίωσης, η κυβέρνηση θέλει να περάσει στην «πίστα» ότι το παιδί είναι λόγος φορολογικής ελάφρυνσης.
Όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», στην προμετωπίδα των ανακοινώσεων θα είναι οι σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα, με την καθιέρωση περισσότερων συντελεστών και τη μείωση των υφισταμένων. Κυβερνητική πηγή με την οποία συνομιλεί το «Πρώτο Θέμα» κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία για τη μεσαία τάξη. Ήδη ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς ετοιμάζουν εδώ και δύο μήνες διάφορα εναλλακτικά σενάρια, αλλά πάντα σε αυτό το πνεύμα της μείωσης φόρων με στόχευση την οικογένεια προκειμένου να τα εγκρίνει το ερχόμενο δεκαήμερο ο κ. Μητσοτάκης.
Στο πρωθυπουργικό targeting και οι συνταξιούχοι, καθώς κλείδωσε η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μαζί με την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, το κυβερνητικό επιτελείο στρέφει την προσοχή του και στους νέους, όπου το ποσοστό της Ν.Δ. σε όλες τις μετρήσεις της τελευταίας περιόδου είναι αρκετά χαμηλό. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες και παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις εστιάζονται στους άμεσους φόρους, υπάρχουν εισηγήσεις και για επιλεκτική παρέμβαση σε έμμεσους φόρους.
Σκληρό μήνυμαΟ κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι το φθινόπωρο που ξεκινά θα είναι πολιτικά δύσκολο και εμφανίζεται αποφασισμένος να μην υποχωρήσει σε διάφορες πιέσεις ένθεν κακείθεν. Εξ ου και θα εμφανιστεί με σκληρή γραμμή στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζοντας ότι απευθύνεται αποκλειστικά στους πολίτες και αναγνωρίζει και λάθη που κάνει η κυβέρνηση, προσπαθώντας να τα διορθώσει, όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειωτέον, σε αυτό το μέτωπο τις επόμενες μέρες θα πρέπει να αναμένονται ανακοινώσεις για τα «μεγάλα ψάρια» που έπεσαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών μηχανισμών, έχοντας ενθυλακώσει ποσά που δεν δικαιούνταν κατά τα φαινόμενα. Τούτων δοθέντων, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στη λογική της αυτοδυναμίας και θα δηλώσει ξεκάθαρα παρών για μια τρίτη τετραετία, κόντρα στα σενάρια για «αλλαγές εν κινήσει» στη Ν.Δ. ή για ένα αδύναμο κόμμα που θα πρέπει να βρει στηρίγματα σε άλλα κόμματα μετεκλογικά.
Το κεντρικό σύνθημα της Διεθνούς Εκθεσης δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλωθεί, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται και η άνοδος του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει η ειδική εκδήλωση για το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης για όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τους αρμόδιους υπουργούς, καθώς θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα θα έχει τις καθιερωμένες συσκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς στο Διοικητήριο, ενώ θα δει και τους βουλευτές της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη. Μια μέρα νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος θα έχουν συναντήσεις με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου. Αυτές τις μέρες «κλειδώνει» και το πρόγραμμα περιοδειών υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών της Ν.Δ. εν όψει της ΔΕΘ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η ανακοίνωση του οποίου πήγε πίσω λόγω της αιφνιδιαστικής εκδημίας του γραμματέα της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Ειδήσεις σήμερα:
ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ
Starship: Ο Μασκ δοκιμάζει ξανά τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα - Γιατί οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και ανησυχούν
Σωτήρης Νίνης: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «γιατί;» στην Ελλάδα - Έμεινε αιώνιο ταλέντο λόγω τραυματισμών και λάθος επιλογών
ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ
Starship: Ο Μασκ δοκιμάζει ξανά τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα - Γιατί οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και ανησυχούν
Σωτήρης Νίνης: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «γιατί;» στην Ελλάδα - Έμεινε αιώνιο ταλέντο λόγω τραυματισμών και λάθος επιλογών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα