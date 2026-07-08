Η Καρυστιανού σχολιάζει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και βλέπει πάλι... «εθνική προδοσία» στα ελληνοτουρκικά, η απορία Γεωργιάδη
Η ανάρτηση της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία με αφορμή τη σύνοδο στην Άγκυρα - «Συγγνώμη σε ποιο veto αναφέρεστε;» την ρώτησε ο υπουργός Υγείας
Στην ανάρτησή της, η κ. Καρυστιανού υποστηρίζει ότι υπάρχει «σιωπή» της ελληνικής πλευράς, βλέπει «απαξίωση προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού της Ελλάδος» και κάνει λόγο για στάση που, σύμφωνα με την ίδια, δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο ενός ηγέτη που υπερασπίζεται τη χώρα του.
Η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «δουλικότητα χαρακτήρα» και υποστήριξε ότι η πολιτική του βούληση «δεν προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μη χρήση του δικαιώματος βέτο από την Ελλάδα ως «εθνική προδοσία», υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο λογοδοσίας στο μέλλον.
Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:— Maria Karystianou (@mkaristianou) July 8, 2026
Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη… pic.twitter.com/NtPmM5WRh1
Αναλυτική η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού«Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:
Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη χώρα του.
Θα σταθώ στη δουλικότητα του χαρακτήρα και την πολιτική του βούληση που δεν προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα.
Η σκόπιμη μη άσκηση του βέτο, που είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και το κύριο διπλωματικό μας χαρτί, συνιστά Εθνική Προδοσία και ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και για αυτό.
Συναινεί χωρίς ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή άμυνα, χωρίς να ασκεί βέτο. Και αυτό ενώ η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν είναι αντίθετη στη συμμαχία πράξη. Είναι έμπρακτη εκδήλωση εθνικής αξιοπρέπειας, λέξης άγνωστης για τον κ. Μητσοτάκη και το κόμμα του.
Παράλληλα παθητική έως ανύπαρκτη είναι και η στάση και αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν χαθεί σε «πιο σοβαρά θέματα», όπως η προεκλογική ψηφοθηρία.
Ως Ελληνίδα νιώθω ντροπή , θυμό και απογοήτευση για την πολιτική ανικανότητα και την εν γνώσει αδιαφορία των πολιτικών για το αύριο της χώρας.
Δεν ξεχνάμε όμως, ούτε και βέβαια θα συγχωρήσουμε ποτέ όσους πρόδωσαν διαχρονικά τη γη των προγόνων μας και των παιδιών μας».
Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:— Maria Karystianou (@mkaristianou) July 8, 2026
Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη… pic.twitter.com/NtPmM5WRh1
Στην ανάρτηση Καρυστιανού απάντησε απορώντας ο Άδωνς Γεωργιάδης. «Συγγνώμη, σε ποιο βέτο αναφέρεστε;».
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