Η Καρυστιανού σχολιάζει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και βλέπει πάλι... «εθνική προδοσία» στα ελληνοτουρκικά, η απορία Γεωργιάδη

Η ανάρτηση της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία με αφορμή τη σύνοδο στην Άγκυρα - «Συγγνώμη σε ποιο veto αναφέρεστε;» την ρώτησε ο υπουργός Υγείας