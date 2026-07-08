Στο ΚΑΤ διακομίστηκε ο 20χρονος από το Άργος, εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του μετά από πυροβολισμό αστυνομικού στο κεφάλι

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το τραύμα προκλήθηκε από απευθείας βολή ή από εξοστρακισμό σφαίρας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της ΔΑΟΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.Όπως είχε γίνει από τις πρώτη στιγμή γνωστό, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη.