Στο ΚΑΤ διακομίστηκε ο 20χρονος από το Άργος, εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του μετά από πυροβολισμό αστυνομικού στο κεφάλι
Στο ΚΑΤ διακομίστηκε ο 20χρονος από το Άργος, εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του μετά από πυροβολισμό αστυνομικού στο κεφάλι
Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία οχημάτων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών στο Άργος, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.
Λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, ο νεαρός μεταφέρθηκε από το Θριάσιο Νοσοκομείο στο ΚΑΤ, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του. Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία οχημάτων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε εσπευσμένα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Θριάσειου Νοσοκομείου και στην συνέχεια στο ΚΑΤ.
Από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο περιστατικό υποστηρίζουν ότι ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο κατά τη διάρκεια μπλόκου και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά, γεγονός που οδήγησε στη χρήση του υπηρεσιακού όπλου.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της προανάκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή καταδίωξη που σημειώθηκε στο Άργος , η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό από σφαίρα ενός 20χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του και δεν σταμάτησε σε μπλόκο αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της καταδίωξης φέρεται να πέταξε στον δρόμο ένα πιστόλι, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ήταν ρέπλικα.
Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητο, εγκατέλειψε το όχημα και άρχισε να τρέχει μέσα στο σκοτάδι προς έναν μαντρότοιχο, ενώ από τα οχήματά τους είχαν αποβιβαστεί και οι αστυνομικοί.
Δείτε φωτογραφίες από τις έρευνες των αστυνομικών
Λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, ο νεαρός μεταφέρθηκε από το Θριάσιο Νοσοκομείο στο ΚΑΤ, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του. Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία οχημάτων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε εσπευσμένα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Θριάσειου Νοσοκομείου και στην συνέχεια στο ΚΑΤ.
Από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο περιστατικό υποστηρίζουν ότι ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο κατά τη διάρκεια μπλόκου και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά, γεγονός που οδήγησε στη χρήση του υπηρεσιακού όπλου.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της προανάκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.
Πώς έγινε η καταδίωξη
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή καταδίωξη που σημειώθηκε στο Άργος , η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό από σφαίρα ενός 20χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του και δεν σταμάτησε σε μπλόκο αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της καταδίωξης φέρεται να πέταξε στον δρόμο ένα πιστόλι, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ήταν ρέπλικα.
Ο 20χρονος προσπάθησε να δραπετεύσει πεζόςΗ καταδίωξη κατέληξε στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, όπου το όχημα του 20χρονου εγκλωβίστηκε. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νεαρός φέρεται να εμβόλισε επανειλημμένα τα περιπολικά που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητο, εγκατέλειψε το όχημα και άρχισε να τρέχει μέσα στο σκοτάδι προς έναν μαντρότοιχο, ενώ από τα οχήματά τους είχαν αποβιβαστεί και οι αστυνομικοί.
«Πυροβολήσαμε στον αέρα», λένε οι αστυνομικοίΟι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα, την ώρα που ο 20χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί στον τοίχο. Ωστόσο, μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο κεφάλι.
Δείτε φωτογραφίες από τις έρευνες των αστυνομικών
Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το τραύμα προκλήθηκε από απευθείας βολή ή από εξοστρακισμό σφαίρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο έχουν εντοπιστεί τρύπες από σφαίρες στον μαντρότοιχο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
Όπως είχε γίνει από τις πρώτη στιγμή γνωστό, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.
Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της ΔΑΟΕ.
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