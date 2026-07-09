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ΑΕΚ: Κοντά σε συμφωνία με τον Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο ως το 2029
SPORTS
ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς

ΑΕΚ: Κοντά σε συμφωνία με τον Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο ως το 2029

Μένουν ακόμα να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες προτού μπορέσει κάποιος να πει πως υπήρξε οριστική συμφωνία

ΑΕΚ: Κοντά σε συμφωνία με τον Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο ως το 2029
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Μία... ανάσα από τη συμφωνία έχουν φτάσει AEK και Λούκα Γιόβιτς σχετικά με το νέο συμβόλαιο που διαπραγμεύονται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο πλευρές είναι κοντά στην οριστική συμφωνία που θα κρατήσει τον Σέρβο φορ στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο αυτή δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.

Οι δύο πλευρές μετά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει, έχουν φτάσει σ' ένα πολύ καλό σημείο, έχοντας δώσει τα χέρια σε σημαντικά θέματα γύρω από τη νέα συμφωνία που βρίσκεται στα «σκαριά», ωστόσο μένουν ακόμα να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες προτού μπορέσει κάποιος να πει πως υπήρξε οριστική συμφωνία.

Θετικά διακείμενος ήταν εξ' αρχής ο Σέρβος φορ από την πρόταση που είχε στα χέρια του από την «Ένωση». Εκείνος βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί με την ομάδα στην Ολλανδία και δουλεύει σκληρά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Την περασμένη σεζόν ο 28χρονος είχε πολύ καλή απόδοση σκοράροντας 21 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ στα περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Πηγή: gazzetta.gr
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