Αναστασία Μπερεζόφσκα: Ποιοι και γιατί «έκλεισαν» το στόμα της Ουκρανής που έβαλε τη βόμβα στο Μονακό
Αναστασία Μπερεζόφσκα: Ποιοι και γιατί «έκλεισαν» το στόμα της Ουκρανής που έβαλε τη βόμβα στο Μονακό
Άρωμα των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας αναδύεται πίσω από το θρίλερ με την απόπειρα δολοφονίας του ολιγάρχη και την εκτέλεση της γυναίκας που την ανέλαβε
Δεν χρειάστηκαν πολλές ώρες οι Ουκρανικές αρχές για να ταυτοποιήσουν την γυναίκα που βρέθηκε νεκρή λίγο πιο έξω από το Κίεβο ως την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης, μετά την έκρηξη βόμβας στο Μονακό την οποία τοποθέτησε η ίδια.
Μια έκρηξη που τραυμάτισε σοβαρά τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ και είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό των κάτω άκρων η σύντροφός του, ενώ ο γιος τους τραυματίστηκε ελαφρά.
Χρειάστηκαν ακόμη λιγότερες ώρες για να ταυτοποιήσουν δύο άτομα ως ύποπτους για την δολοφονία της, να τους συλλάβουν, να τους ανακρίνουν και να βρουν στο σπίτι του ενός ένα χώρο που παρέπεμπε σε δωμάτιο βασανιστηρίων, στρώμα με αίματα και διάφορα εργαλεία.
Ο πρώτος, στρατιωτικός στο επάγγελμα, υπηρετεί στην GUR η οποία είναι η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας και δήλωσε ότι αυτός ανέλαβε να σκοτώσει τον Γερμολάεφ.
Τόνισε μάλιστα ότι ενήργησε μόνος του κάτι που ηχεί τουλάχιστον περίεργο ή αστείο για ένστολο που υπηρετεί σε μια τέτοια υπηρεσία, ενώ ο δεύτερος δήλωσε πρώην αστυνομικός.
Αργά χθες το απόγευμα οι δύο συλληφθέντες πληροφορήθηκαν ότι είναι κατηγορούμενοι για φόνο εκ προμελέτης, σε μια υπόθεση που σύμφωνα με τα όσα λένε και εικάζουν πρώην αξιωματούχοι υπηρεσιών ασφαλείας της Δύσης, φέρει έντονο το άρωμα της SBU.
Πρόκειται για την εθνική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, η οποία έχει αποδείξει σε άλλες περιπτώσεις, ότι μπορεί να δρα βαθιά μέσα στην Ρωσία πραγματοποιώντας εντυπωσιακά χτυπήματα.
Μια έκρηξη που τραυμάτισε σοβαρά τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ και είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό των κάτω άκρων η σύντροφός του, ενώ ο γιος τους τραυματίστηκε ελαφρά.
Χρειάστηκαν ακόμη λιγότερες ώρες για να ταυτοποιήσουν δύο άτομα ως ύποπτους για την δολοφονία της, να τους συλλάβουν, να τους ανακρίνουν και να βρουν στο σπίτι του ενός ένα χώρο που παρέπεμπε σε δωμάτιο βασανιστηρίων, στρώμα με αίματα και διάφορα εργαλεία.
Ο πρώτος, στρατιωτικός στο επάγγελμα, υπηρετεί στην GUR η οποία είναι η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας και δήλωσε ότι αυτός ανέλαβε να σκοτώσει τον Γερμολάεφ.
Τόνισε μάλιστα ότι ενήργησε μόνος του κάτι που ηχεί τουλάχιστον περίεργο ή αστείο για ένστολο που υπηρετεί σε μια τέτοια υπηρεσία, ενώ ο δεύτερος δήλωσε πρώην αστυνομικός.
Αργά χθες το απόγευμα οι δύο συλληφθέντες πληροφορήθηκαν ότι είναι κατηγορούμενοι για φόνο εκ προμελέτης, σε μια υπόθεση που σύμφωνα με τα όσα λένε και εικάζουν πρώην αξιωματούχοι υπηρεσιών ασφαλείας της Δύσης, φέρει έντονο το άρωμα της SBU.
Πρόκειται για την εθνική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, η οποία έχει αποδείξει σε άλλες περιπτώσεις, ότι μπορεί να δρα βαθιά μέσα στην Ρωσία πραγματοποιώντας εντυπωσιακά χτυπήματα.
Εκεί όμως, το περιβάλλον είναι πιο γνώριμο εν αντιθέσει με την Ευρώπη και ειδικά το Μονακό, ένα μικρό πριγκιπάτο στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο πολλοί Ουκρανοί ολιγάρχες.
Ανάμεσά τους και ο Βαντίμ Γερμολάεφ, ο οποίος μετά την εισβολή της Ρωσίας στην χώρα του, αποποιήθηκε την Ουκρανική υπηκοότητα και εγκαταστάθηκε στο Μονακό, μαζί με τα 230.000.000 ευρώ του.
«Θέλω διεθνή προστασία» δήλωσε τότε χωρίς να εξηγήσει περαιτέρω από ποιον κινδύνευε και τέσσερα χρόνια μετά φαίνεται ότι κάποιοι-δυτικές υπηρεσίες φέρεται να δείχνουν τον Ζελένσκι-δεν τον είχαν ξεχάσει.
Η «Υπηρεσία του Θεού» και τα λάθη του ΜονακόΌπως λένε πολλά πρώην στελέχη μυστικών υπηρεσιών το να ψάξεις την αλήθεια και τους λόγους πίσω από συγκεκριμένες επιχειρήσεις, είναι σαν να ψάχνεις ψύλλο στα άχυρα.
Στην απόπειρα δολοφονίας του Βαντίμ Γερμολάεφ η περιβόητη SBU-η Ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας-συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο χτύπημα.
Στην Ουκρανία κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τα αρχικά της SBU την αποκαλούν «Η υπηρεσία του Θεού», αυτή που έχει πετύχει μια βαθιά διείσδυση στο εσωτερικό της Ρωσίας, κάτι που φάνηκε και με την επιχείρηση των drones που είχε την κωδική ονομασία «Ο ιστός της αράχνης».
Τα τελευταία τρία χρόνια μάλιστα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας φαίνεται να έχει αλλάξει στρατηγική, αφού στράφηκε σε στόχους άμεσα ή και έμμεσα-όπως διαφαίνεται στην υπόθεση Γερμολάεφ-εμπλεκόμενους με τον πόλεμο.
«Αποφασίσαμε να κυνηγήσουμε τους ειδικούς» είπε αξιωματούχος της SBU υπό το πρίσμα της ανωνυμίας στον Guardian στα τέλη του 2024 λίγες μέρες μετά την δολοφονία του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ. Ήταν ο επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής προστασίας στην καρδιά της Μόσχας και τον έστειλε στον άλλο κόσμο ένα σκούτερ παγιδευμένο με εκρηκτικά, σε απόσταση αναπνοής από το αυτοκίνητό του.
Κι αν εκεί πήγαν όλα καλά, αυτοί που ανέλαβαν σε επιχειρησιακό επίπεδο την επιχείρηση στο Μονακό, φέρεται να υπέπεσαν σε λάθη, με πρώτη και καλύτερη την Αναστασία Μπερεζόσφκα.
Η μεταμφίεσή της σε άνδρα ανακαλύφθηκε πιθανότατα από κάμερες ασφαλείας ή κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστό και το πραγματικό της όνομα, λίγα 24ωρα μετά την έκρηξη που σόκαρε το Μονακό.
Παραμένει μυστήριο-τουλάχιστον προς το παρόν-αν ανήκε στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας ή στρατολογήθηκε για την συγκεκριμένη επιχείρηση από στέλεχος της SBU ή τον πράκτορα της GUR που κρατείται πλέον από τις αρχές.
Πέρασε τα σύνορα και εξαφανίστηκεΗ στρατολόγηση φαντάζει ιδανικότερο σενάριο-οι πράκτορες που δρουν στο εξωτερικό χωρίς διπλωματική κάλυψη υιοθετούν άλλο όνομα και διαβατήριο-αφού μετά την επιχείρηση η Μπερεζόσφκα διέφυγε μέσω Γαλλίας και επέστρεψε στην Ουκρανία με το διαβατήριό της.
Σύμφωνα με διάφορες ιστοσελίδες εισήλθε στην χώρα την 1η Ιουλίου, όταν δεν είχε ταυτοποιηθεί ακόμη από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Μονακό και της Γαλλίας, ώστε να υπάρχει ερυθρά αγγελία της Interpol.
Όλοι οι συνοριακοί σταθμοί στην Ουκρανία είναι συνδεδεμένοι με την database της Interpol, αλλά από την στιγμή που η Μπερεζόσφκα δεν υπήρχε ακόμη εκεί, πέρασε κανονικά στη χώρα ως επιβάτης σε πούλμαν.
Όταν στις 3 Ιουλίου η φωτογραφία και το όνομά της ήρθαν στην δημοσιότητα ήταν ήδη εξαφανισμένη και οι Ουκρανικές αρχές άρχισαν τις έρευνες για να την βρουν σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
A Ukrainian Ministry of Defense employee confessed to murdering Berezovskaya.— Chay Bowes (@BowesChay) July 7, 2026
She got four shots in the head on Friday, her body was found yesterday.
Video: a basement torture room where she may have been held. https://t.co/EJXBJpUnOL pic.twitter.com/BKUPLl7MIT
Η 39χρονη που είχε τηλεφωνικές επαφές με την οικογένειά της και τους δύο κύριους υπόπτους οι οποίοι κρατούνται και είχαν μεταφέρει ποσά στον λογαριασμό της, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη λίγο πιο έξω από το Κίεβο την Δευτέρα 6 Ιουλίου.
Φαίνεται ότι πλήρωσε με το πιο ακριβό τίμημα δύο καίρια λάθη που έκανε κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης επιχείρησης με την βόμβα κατά του Γερμολάεφ στο Μονακό.
Το πρώτο ήταν ότι ο στόχος -στην προκειμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας- έζησε και το δεύτερο, ότι παρά την μεταμφίεσή της σε άνδρα η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε, οπότε κάποιοι καθόρισαν και την μοίρα της.
Assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolayev in Monaco— Visegrád 24 (@visegrad24) June 30, 2026
On the evening of June 29, a powerful explosion rocked a residential building near the French border.
Yermolayev himself was injured with burns and shrapnel wounds. A woman next to him, supposedly his wife,… pic.twitter.com/i7cjjJAmC0
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