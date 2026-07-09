Αναστασία Μπερεζόφσκα: Ποιοι και γιατί «έκλεισαν» το στόμα της Ουκρανής που έβαλε τη βόμβα στο Μονακό

Άρωμα των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας αναδύεται πίσω από το θρίλερ με την απόπειρα δολοφονίας του ολιγάρχη και την εκτέλεση της γυναίκας που την ανέλαβε