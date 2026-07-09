Τρέλα από τον Μοντέρο: Τραγούδησε «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» αποθεώνοντας τον κόσμο του Ολυμπιακού, δείτε βίντεο

Ο Δομινικανός έδειξε ξανά τη χαρά του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, κάτι που φάνηκε και από το video της ΚΑΕ