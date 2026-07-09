Τρέλα από τον Μοντέρο: Τραγούδησε «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» αποθεώνοντας τον κόσμο του Ολυμπιακού, δείτε βίντεο

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
Kalimera είπαμε; Δεν είπαμε… 😉☕️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 9, 2026
Θα πούμε; Φυσικά! Και όχι μόνο… Θα πούμε και ένα τραγούδι ή πιο σωστά με ένα σύνθημα. 🎶
Όχι από εμάς, αλλά από τον Jean Montero! ❤️🤍
📩 Check out the video… You've got a message!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/fLtDhHt6Su