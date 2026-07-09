Γη της Ελιάς: Οι αστείες σκηνές και αυτές που ήταν εκτός σεναρίου στις πέντε σεζόν της σειράς

Μετά από πέντε επιτυχημένες σεζόν, η « Γη της Ελιάς » ολοκλήρωσε τον κύκλο της, με τους ηθοποιούς της σειράς του Mega να θυμούνται στιγμές από τα γυρίσματα, αποκαλύπτοντας χιουμοριστικά περιστατικά και σκηνές που δεν προβλήθηκαν ποτέ, καθώς κόπηκαν στο μοντάζ.

To βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο και την Πέμπτη κυκλοφόρησαν βίντεο με αξέχαστες στιγμές που έζησε το καστ.

Μερικοί από τους

άλλαξαν την πορεία των γυρισμάτων

, εξηγώντας πως ακόμη και στις πιο δραματικές σκηνές, ένα λάθος στην ατάκα ή μια αυθόρμητη αντίδραση ήταν αρκετά για να προκαλέσουν γέλια και να διακόψουν το γύρισμα.

Η Άντζελα Γκερέκου, που υποδύθηκε την Αθηνά Νομικού, θυμήθηκε τις στιγμές που δυσκολεύονταν να κρατήσουν τη σοβαρότητά τους μπροστά στην κάμερα. «

», ανέφερε.

Ο Απόστολος Γκλέτσος, που συμμετείχε στη σειρά ως Τζο Μακρίδης, στάθηκε στις σκηνές του Γιώργου Παρτσαλάκη με την Πηνελόπη, οι οποίες, όπως είπε, προκαλούσαν γέλιο σε όσους βρίσκονταν

κοντά τους

. «

», είπε ο ηθοποιός.





Από την πλευρά της, η Βάσια Παναγοπούλου, που υποδύθηκε την Ασπασία, αναφέρθηκε σε μια σκηνή που, αν και δραματική, μετατράπηκε σε αφορμή για γέλια στα παρασκήνια: « Εκτός σεναρίου βγήκε η σκηνή που έπρεπε να κάνω με τον θάνατο του Κίμωνα, όπως ήταν η σκηνή που με έβαλε ο Αντρέας σε ένα φέρετρο και μου έλεγε γελώντας "έλα να δεις τη φωτογραφία που είσαι πτώμα "».



Η Στέφανη Χαραλάμπους, που έπαιξε την Άννα, ξεχώρισε τις πρώτες σκηνές της με τον Πότη, οι οποίες, όπως είπε, είχαν έντονο κωμικό χαρακτήρα: « Ειδικά οι σκηνές που είχαμε με τον Πότη στην αρχή ήταν κωμικές ».



Σύμφωνα με τους συντελεστές της σειράς, πολλές από τις πιο αυθόρμητες και αστείες στιγμές των πέντε χρόνων της «Γης της Ελιάς» δεν έφτασαν ποτέ στις οθόνες των τηλεθεατών, καθώς παρέμειναν εκτός τελικού μοντάζ, αποτελώντας όμως από τις πιο όμορφες αναμνήσεις που κράτησαν οι ίδιοι από τα γυρίσματα.



Εκτός σεναρίου βγήκε η σκηνή που έπρεπε να κάνω με τον θάνατο του Κίμωνα, όπως ήταν η σκηνή που με έβαλε ο Αντρέας σε ένα φέρετρο και μου έλεγε γελώντας "έλα να δεις τη φωτογραφία που είσαι πτώμαΕιδικά οι σκηνές που είχαμε με τον Πότη στην αρχή ήταν κωμικές

Πολλά γέλια και πριν τις σκηνές και καμία φορά σταματούσαμε μέσα στη σκηνή. Γενικά έχω να θυμάμαι πάρα πολλά. Τα πιο πολλά ήταν με τη Μαργαρίτα, αλλά ειλικρινά τα πιο πολλά αστεία ήταν με τη Μάρω Κοντού, με τη μαμά ΜαρίαΠολύ αστείες στιγμές ήταν όταν περίμενες στο γύρισμα και είχε σκηνή ο Παρτσαλάκης με την Πηνελόπη. Να κάνει τώρα πρόβα ο Παρτσαλάκης με την Πηνελόπη, από τα πιο αστεία πράγματα. Ο Γιώργος όταν αυτοσαρκάζεται είναι πολύ αστείο