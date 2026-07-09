Συρίγος στο protothema: Η Τουρκία δεν παίρνει F-35 αν δεν απαλλαγεί από τους S400 - Το 2019 είχαμε Μιράζ χωρίς πυραύλους και άρματα χωρίς οβίδες
Συρίγος στο protothema: Η Τουρκία δεν παίρνει F-35 αν δεν απαλλαγεί από τους S400 - Το 2019 είχαμε Μιράζ χωρίς πυραύλους και άρματα χωρίς οβίδες
Ο καθηγητής και βουλευτής της ΝΔ ανέλυσε στο Direct τις ισορροπίες μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το μήνυμα Μητσοτάκη για το casus belli, τον ρόλο της Τουρκίας και τις προκλήσεις για την Ελλάδα
Ο νέος ρόλος που διεκδικεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, τα εμπόδια για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, η αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες μετά τη Σύνοδο της Συμμαχίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Άγγελου Συρίγου στην εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη.
Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ εκτίμησε ότι η Τουρκία εμφανίζεται σήμερα σαφώς αναβαθμισμένη σε επίπεδο ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της αμυντικής της βιομηχανίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.
Αναφερόμενος στην εικόνα της Άγκυρας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι «λεκτικά είναι 100% αναβαθμισμένη», εξηγώντας πως η Τουρκία, που πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν ως το «μαύρο πρόβατο» της Συμμαχίας, σήμερα επιχειρεί να παρουσιαστεί ως απαραίτητος εταίρος.
Όπως είπε, το μεγάλο πλεονέκτημα της Τουρκίας είναι η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας της, καθώς «παράγει πιο γρήγορα και πιο φτηνά» οπλικά συστήματα, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό συνομιλητή για την Ευρώπη σε μια περίοδο που η άμυνα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.
Σχολιάζοντας τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί» και ήρθε σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία, όπως είπε, «αντιπαθεί».
«Για να πάρει τα F-35 η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και η απομάκρυνσή τους δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς θα απαιτούσε και τη συνεργασία της Ρωσίας σε περίπτωση μεταφοράς τους σε τρίτη χώρα.
Υπενθύμισε, επίσης, ότι είναι η τέταρτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται F-35 στην Τουρκία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές αντιδράσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ εκτίμησε ότι η Τουρκία εμφανίζεται σήμερα σαφώς αναβαθμισμένη σε επίπεδο ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της αμυντικής της βιομηχανίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.
Αναφερόμενος στην εικόνα της Άγκυρας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι «λεκτικά είναι 100% αναβαθμισμένη», εξηγώντας πως η Τουρκία, που πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν ως το «μαύρο πρόβατο» της Συμμαχίας, σήμερα επιχειρεί να παρουσιαστεί ως απαραίτητος εταίρος.
Όπως είπε, το μεγάλο πλεονέκτημα της Τουρκίας είναι η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας της, καθώς «παράγει πιο γρήγορα και πιο φτηνά» οπλικά συστήματα, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό συνομιλητή για την Ευρώπη σε μια περίοδο που η άμυνα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.
Σχολιάζοντας τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί» και ήρθε σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία, όπως είπε, «αντιπαθεί».
Τα εμπόδια για τα F-35 και ο γρίφος των S-400Για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Άγγελος Συρίγος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι «είναι εξαιρετικά δύσκολο» να συμβεί όσο οι ρωσικοί S-400 παραμένουν σε τουρκικό έδαφος. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται μόνο για πολιτική απόφαση, καθώς υπάρχουν οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, αλλά και αποφάσεις του Κογκρέσου που δημιουργούν θεσμικά εμπόδια.
«Για να πάρει τα F-35 η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και η απομάκρυνσή τους δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς θα απαιτούσε και τη συνεργασία της Ρωσίας σε περίπτωση μεταφοράς τους σε τρίτη χώρα.
Υπενθύμισε, επίσης, ότι είναι η τέταρτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται F-35 στην Τουρκία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές αντιδράσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
Χαρακτήρισε μάλιστα τον Ερντογάν «χυσοκαρδάρα»: «Το έχει κάνει επανειλημμένα, με τους S-400 τα τίναξε όλα στον αέρα, τον χαρακτηρίζει αλαζονεία. Εκείνη τη στιγμή βγήκε η Ελλάδα μπροστά».
Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της Άγκυρας ήταν να χαρακτηριστεί «στρατηγικός εταίρος» της Συμμαχίας και να αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο, μεταξύ άλλων και μέσω νέων νατοϊκών δομών σε Βόσπορο και Άδανα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε στη Σύνοδο και οι αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού συνδέονται με την ανάγκη να υπενθυμίζεται ότι μία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να διατηρεί απειλή πολέμου απέναντι σε άλλη χώρα-μέλος.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από ένα σμήνος Mirage «πετούσαν μόνο δύο» λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, ενώ υπήρχαν και προβλήματα με την πιστοποίηση των πυραύλων. Σήμερα, όπως είπε, η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά: «Το 2019 ήρθαν εκπρόσωποι από το υπουργείο Άμυνας και μας είπαν: Έχουμε ένα σμήνος από Mirage, αλλά πετούν μόνο δύο. Τα υπόλοιπα είναι καθηλωμένα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Ακόμη και αυτά που πετούσαν δεν είχαν πυραύλους, καθώς είχε λήξει η πιστοποίησή τους. Σήμερα πετούν όλα και διαθέτουν και πυραύλους. Είχαμε Leopard 2 στη Θράκη που δεν είχαν πυρομαχικά, τα είχαμε ουσιαστικά μόνο για παρελάσεις. Όλα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά».
«Αεροπορικά είμαστε στην καλύτερη κατάσταση από το 1974», τόνισε, κάνοντας αναφορά στην απόκτηση νέων δυνατοτήτων από την Πολεμική Αεροπορία αλλά και στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με τις φρεγάτες Belharra.
Μετέφερε μάλιστα μία χαρακτηριστική συζήτηση που είχε με Τούρκο αξιωματούχο: «Ένας Τούρκος αξιωματούχος μού είχε πει κάποτε ειρωνικά: Θα συνεχίσουμε αυτή τη διαμάχη. Εσείς θα κάνετε πλούσιες την Αμερική και το Ισραήλ αγοράζοντας εξοπλισμούς, ενώ εμείς θα δίνουμε τα χρήματα στις δικές μας τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Για να δούμε ποιος θα εξαντληθεί πρώτος».
Ο κ. Συρίγος στάθηκε και σε περιστατικό στον ΟΑΣΕ, όπου –όπως είπε– η Ελλάδα και η Κύπρος αντέδρασαν σε κίνηση που αφορούσε τη συμμετοχή του ψευδοκράτους ως παρατηρητή μέσω τουρκικών σχημάτων. Όπως ανέφερε, προκάλεσε εντύπωση ότι υπέρ της Τουρκίας κινήθηκαν η Ρουμανία και η Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι τελικά η προσπάθεια απορρίφθηκε.
«Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην Ουκρανία», σημείωσε, λέγοντας ότι υπάρχουν ζητήματα που η Αθήνα πρέπει να παρακολουθεί, από τη συνεργασία Άγκυρας-Κιέβου στα drones μέχρι τη στάση της σε διεθνείς οργανισμούς.
Κλείνοντας, ο Άγγελος Συρίγος εκτίμησε ότι η Τουρκία έχει κερδίσει πόντους στο διεθνές περιβάλλον, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, έχοντας αποκαταστήσει κρίσιμες ισορροπίες σε αέρα και θάλασσα, ενώ καλείται να καλύψει το κενό στην αμυντική τεχνολογία και τη βιομηχανική παραγωγή.
Το μήνυμα Μητσοτάκη για το casus belliΣχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα για το casus belli, ο κ. Συρίγος τις συνέδεσε με τη συνολικότερη προσπάθεια της Τουρκίας να αναβαθμίσει τον ρόλο της εντός ΝΑΤΟ.
Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της Άγκυρας ήταν να χαρακτηριστεί «στρατηγικός εταίρος» της Συμμαχίας και να αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο, μεταξύ άλλων και μέσω νέων νατοϊκών δομών σε Βόσπορο και Άδανα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε στη Σύνοδο και οι αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού συνδέονται με την ανάγκη να υπενθυμίζεται ότι μία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να διατηρεί απειλή πολέμου απέναντι σε άλλη χώρα-μέλος.
«Αεροπορικά είμαστε στην καλύτερη κατάσταση από το 1974»Μιλώντας για την κατάσταση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Συρίγος έκανε σύγκριση με την εικόνα που υπήρχε το 2019, υποστηρίζοντας ότι τότε υπήρχαν σοβαρά προβλήματα.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από ένα σμήνος Mirage «πετούσαν μόνο δύο» λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, ενώ υπήρχαν και προβλήματα με την πιστοποίηση των πυραύλων. Σήμερα, όπως είπε, η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά: «Το 2019 ήρθαν εκπρόσωποι από το υπουργείο Άμυνας και μας είπαν: Έχουμε ένα σμήνος από Mirage, αλλά πετούν μόνο δύο. Τα υπόλοιπα είναι καθηλωμένα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Ακόμη και αυτά που πετούσαν δεν είχαν πυραύλους, καθώς είχε λήξει η πιστοποίησή τους. Σήμερα πετούν όλα και διαθέτουν και πυραύλους. Είχαμε Leopard 2 στη Θράκη που δεν είχαν πυρομαχικά, τα είχαμε ουσιαστικά μόνο για παρελάσεις. Όλα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά».
«Αεροπορικά είμαστε στην καλύτερη κατάσταση από το 1974», τόνισε, κάνοντας αναφορά στην απόκτηση νέων δυνατοτήτων από την Πολεμική Αεροπορία αλλά και στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με τις φρεγάτες Belharra.
Τα drones και η αμυντική βιομηχανία η μεγάλη πρόκλησηΠαρά την πρόοδο, ο Άγγελος Συρίγος επισήμανε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει υστέρηση στον τομέα των drones και της εγχώριας αμυντικής παραγωγής, σημειώνοντας ότι ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου αλλάζει.
Μετέφερε μάλιστα μία χαρακτηριστική συζήτηση που είχε με Τούρκο αξιωματούχο: «Ένας Τούρκος αξιωματούχος μού είχε πει κάποτε ειρωνικά: Θα συνεχίσουμε αυτή τη διαμάχη. Εσείς θα κάνετε πλούσιες την Αμερική και το Ισραήλ αγοράζοντας εξοπλισμούς, ενώ εμείς θα δίνουμε τα χρήματα στις δικές μας τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Για να δούμε ποιος θα εξαντληθεί πρώτος».
Ο κ. Συρίγος στάθηκε και σε περιστατικό στον ΟΑΣΕ, όπου –όπως είπε– η Ελλάδα και η Κύπρος αντέδρασαν σε κίνηση που αφορούσε τη συμμετοχή του ψευδοκράτους ως παρατηρητή μέσω τουρκικών σχημάτων. Όπως ανέφερε, προκάλεσε εντύπωση ότι υπέρ της Τουρκίας κινήθηκαν η Ρουμανία και η Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι τελικά η προσπάθεια απορρίφθηκε.
«Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην Ουκρανία», σημείωσε, λέγοντας ότι υπάρχουν ζητήματα που η Αθήνα πρέπει να παρακολουθεί, από τη συνεργασία Άγκυρας-Κιέβου στα drones μέχρι τη στάση της σε διεθνείς οργανισμούς.
Κλείνοντας, ο Άγγελος Συρίγος εκτίμησε ότι η Τουρκία έχει κερδίσει πόντους στο διεθνές περιβάλλον, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, έχοντας αποκαταστήσει κρίσιμες ισορροπίες σε αέρα και θάλασσα, ενώ καλείται να καλύψει το κενό στην αμυντική τεχνολογία και τη βιομηχανική παραγωγή.
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