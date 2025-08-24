Premier League: Η Έβερτον 2-0 την Μπράιτον, πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Κρίσταλ Πάλας - Δείτε τα γκολ
Τα «ζαχαρωτά» πανηγύρισαν τους πρώτους βαθμούς τους στην Premier League, επικρατώντας 2-0 της Μπράιτον στο πρώτο παιχνίδι στο νέο τους γήπεδο - Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ Φόρεστ έμειναν στο 1-1 στο Λονδίνο
Με τον Τζακ Γκρίλις να μοιράζει ασίστ, η Έβερτον «άνοιξε λογαριασμό» στην Premier League, επικρατώντας με 2-0 της Μπράιτον, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Δεν ανέδειξε νικητή η μάχη στο «Σέλχαρστ Παρκ», ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Νότιγχαμ.
Έβερτον - Μπράιτον 2-0
Ιστορική μέρα στο Λίβερπουλ με την Έβερτον να υποδέχεται την Μπράιτον στο πρώτο ματς των μπλε του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο τους γήπεδο. Η ομάδα του Μόγιες επικράτησε άνετα με 2-0 και μετέτρεψε το ματς σε γιορτή.
Για δεύτερο συνεχόμενο ματς έμειναν εκτός αποστολής των «γλάρων» οι Τζίμας και Κωστούλας, που προφανώς δεν θεωρούνται ακόμη ότι είναι έτοιμοι για τόσο υψηλό επίπεδο και θα περιμένουν την ευκαιρία τους.
Απόλυτος πρωταγωνιστής των «εφοπλιστών» ήταν το μεγάλο καλοκαιρινό απόκτημα από τη Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις, ο οποίος με δύο ασίστ έδωσε την ευκαιρία στους Εντιαγέ και Γκάρνερ να σκοράρουν.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
Πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά στο τέλος περιορίστηκε στην ισοπαλία. Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, εν μέσω της έντονης φημολογίας που έχει ξεσπάσει γύρω το μέλλον του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αλλά βρήκε... σίδερο στο 90΄'+3΄.
Και με το δοκάρι να έχει τον τελευταίο λόγο, η ισορροπία ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Φόρεστ επικράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα που «κλείδωσε» το 1-1.
Εκείνοι πάντως που χαμογέλασαν πρώτοι στον αγώνα ήταν οι Λονδρέζοι, όταν ο Σαρ στο 37΄βρήκε δίχτυα για το 1-0. Με τον χρόνο να κυλάει υπό το εύθραυστο σκορ του 1-0, η Νότιγχαμ γνώριζε πως θα είχε την ευκαιρία να απαντήσει και τελικά τα κατάφερε με σκόρερ τον Χάντσον Οντόι στο 57΄.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Παλίνια)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)
Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)
Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34', 56' Τίμπερ, 45' Σάκα, 48', 90+5' Γιόκερες)
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37' Σαρ - 57' Χάντσον Οντόι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23΄Εντιαγέ, 52' Γκάρνερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8 18:30
Νιούκαστλ - Λίβερπουλ 25/8 22:00
Premier League (2η αγωνιστική)
