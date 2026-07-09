Ο απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες: Ο ρόλος της καρέτα καρέτα, η περίπτωση της Ζακύνθου

Την ώρα που οι ειδικοί αναζητούν τρόπους περιορισμού του ξενικού είδους, νέα επιστημονικά ευρήματα ανοίγουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ίδια η φύση