ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

«Κατάφωρο έγκλημα πολέμου» οι αμερικανικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων, λέει το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Ιράν

«Κατάφωρο έγκλημα πολέμου» οι αμερικανικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων, λέει το Ιράν

Στο νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ επλήγησαν μεταξύ άλλων  δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ, αναφέρει η ανακοίνωση

«Κατάφωρο έγκλημα πολέμου» οι αμερικανικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων, λέει το Ιράν
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου» τις αμερικανικές επιθέσεις κατά σιδηροδρομικών γεφυρών.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «καταδικάζει με δριμύτητα» τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά «πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του νοτίου Ιράν» καθώς και «δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μασχάντ είναι η γενέτειρα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όπου θα ολοκληρωθούν σήμερα οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του με την τοποθέτηση του φερέτρου στο μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά, του ιερότερου τόπου λατρείας του Ιράν.

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης