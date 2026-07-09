«Κατάφωρο έγκλημα πολέμου» οι αμερικανικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων, λέει το Ιράν
«Κατάφωρο έγκλημα πολέμου» οι αμερικανικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων, λέει το Ιράν
Στο νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ επλήγησαν μεταξύ άλλων δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ, αναφέρει η ανακοίνωση
Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου» τις αμερικανικές επιθέσεις κατά σιδηροδρομικών γεφυρών.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «καταδικάζει με δριμύτητα» τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά «πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του νοτίου Ιράν» καθώς και «δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μασχάντ είναι η γενέτειρα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όπου θα ολοκληρωθούν σήμερα οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του με την τοποθέτηση του φερέτρου στο μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά, του ιερότερου τόπου λατρείας του Ιράν.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «καταδικάζει με δριμύτητα» τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά «πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του νοτίου Ιράν» καθώς και «δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μασχάντ είναι η γενέτειρα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όπου θα ολοκληρωθούν σήμερα οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του με την τοποθέτηση του φερέτρου στο μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά, του ιερότερου τόπου λατρείας του Ιράν.
Statement by the Iranian Ministry of Foreign Affairs:— The Cradle (@TheCradleMedia) July 9, 2026
"The Ministry of Foreign Affairs strongly condemns the aggressive attacks carried out by the terrorist US military in the early hours of Thursday, 9 July, targeting several locations in the southern coastal provinces as well… pic.twitter.com/triHRQmAbM
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