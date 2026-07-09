Ο Τζάστιν Μπίμπερ στο ιστορικό πρώτο σόου ημιχρόνου τελικού του Μουντιάλ
Ο Τζάστιν Μπίμπερ στο ιστορικό πρώτο σόου ημιχρόνου τελικού του Μουντιάλ
Μαντόνα, Σακίρα και BTS συμπληρώνουν το μουσικό υπερθέαμα των 11 λεπτών που ετοιμάζει η FIFA
Ο Τζάστιν Μπίμπερ προστίθεται στη λίστα των μεγάλων αστέρων που θα εμφανιστούν στο σόου του ημιχρόνου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Η FIFA φιλοδοξεί να συνδυάσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός με τη μουσική και μια διεθνή πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIFA την Τετάρτη (8/7), ο Καναδός ποπ σταρ θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και τους BTS, σε μια παράσταση διάρκειας 11 λεπτών. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου θα φιλοξενήσει αντίστοιχη παραγωγή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
Στόχος της δράσης είναι η συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση, αλλά και σε ευκαιρίες ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για κάθε εισιτήριο αγώνα του Μουντιάλ που πωλείται, ένα δολάριο κατευθύνεται στον συγκεκριμένο σκοπό.
Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.
Με το συγκεκριμένο εγχείρημα, η FIFA θέλει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο γεγονός που θα ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την κοινωνική προσφορά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIFA την Τετάρτη (8/7), ο Καναδός ποπ σταρ θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και τους BTS, σε μια παράσταση διάρκειας 11 λεπτών. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου θα φιλοξενήσει αντίστοιχη παραγωγή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶— FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026
Ο Κρις Μάρτιν αναλαμβάνει την επιμέλεια του σόουΤην επιμέλεια της μεγάλης μουσικής παράστασης θα έχει ο Κρις Μάρτιν, frontman των Coldplay, με τη FIFA να επιχειρεί να συνδέσει τη διοργάνωση με μια ευρύτερη πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα.
Στόχος της δράσης είναι η συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση, αλλά και σε ευκαιρίες ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για κάθε εισιτήριο αγώνα του Μουντιάλ που πωλείται, ένα δολάριο κατευθύνεται στον συγκεκριμένο σκοπό.
«Sesame Street» και «The Muppets» στη σκηνή του τελικούΕκτός από τα μεγάλα ονόματα της μουσικής, το σόου του ημιχρόνου αναμένεται να έχει και έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στη σκηνή θα εμφανιστούν αγαπημένοι χαρακτήρες από τις σειρές «Sesame Street» και «The Muppets», δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο πρώτο μουσικό υπερθέαμα που θα παρουσιαστεί ποτέ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.
Με το συγκεκριμένο εγχείρημα, η FIFA θέλει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο γεγονός που θα ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την κοινωνική προσφορά.
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