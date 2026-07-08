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Ο Σαράνια άναψε φωτιές για επιστροφή του Λεμπρόν στο Μαϊάμι: «Ο Γιάννης θέλει σαν τρελός να γίνει συμπαίκτης του»
Ο Σαράνια άναψε φωτιές για επιστροφή του Λεμπρόν στο Μαϊάμι: «Ο Γιάννης θέλει σαν τρελός να γίνει συμπαίκτης του»
Ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA έχει τοποθετήσει τους Μαϊάμι Χιτ ανάμεσα στις υποψήφιες ομάδες που διεκδικούν τον Λεμπρόν Τζέιμς βάζοντας στο τραπέζι και το παράγοντα Γιάννης Αντετοκούνμπο
Όλα τα μάτια στο ΝΒΑ είναι στραμμένα στον Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς ο «Βασιλιάς» ψάχνει την επόμενη ομάδα του.
Ο πρώην «Λιμνάνθρωπος» έχει συνδεθεί με πολλές ομάδες και μία από αυτές είναι οι Μαϊάμι Χιτ.
Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του 41χρονου στους Χιτ και τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήθελε να αγωνιστεί δίπλα στον «Βασιλιά».
Μάλιστα, υπογράμμισε πως την ίδια στιγμή το να γίνει συμπαίκτης των «Greek Freak» και Μπαμ Αντεμπάγιο αποτελεί δέλεαρ για τον Λεμπρόν.
«Πιστεύω ότι το Μαϊάμι αποτελεί πόλο έλξης. Και πιστεύω ότι ο Πατ Ράιλι αποτελεί πόλο έλξης. Πιστεύω ότι και ο Έρικ Σπόελστρα αποτελεί πόλο έλξης.
Για άλλη μια φορά, τόσα χρόνια μετά, δεν έχω την αίσθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ένταση ανάμεσα στον Λεμπρόν και τον Πατ Ράιλι που θα τον απέτρεπε από το να επιστρέψει εκεί» είπε στο «Straight Shooter».
Και προσέθεσε: «Πιστεύω επίσης ότι ο Μπαμ και ο Γιάννης αποτελούν δέλεαρ για εκείνον. Έπαιξε με τον Μπαμ στην Team USA και τον εκτιμά ιδιαίτερα.
Από όσα γνωρίζω, και ο Γιάννης θα ήθελε τον Λεμπρόν στο Μαϊάμι. Επομένως, αυτό είναι ένας παράγοντας. Και φυσικά, εκεί δεν υπάρχει πολιτειακός φόρος εισοδήματος.
Έχεις ήδη αγωνιστεί στο Μαϊάμι και, ξέρεις, όταν τα βάζεις όλα κάτω, είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς, σωστά;».
Ο πρώην «Λιμνάνθρωπος» έχει συνδεθεί με πολλές ομάδες και μία από αυτές είναι οι Μαϊάμι Χιτ.
Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του 41χρονου στους Χιτ και τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήθελε να αγωνιστεί δίπλα στον «Βασιλιά».
Μάλιστα, υπογράμμισε πως την ίδια στιγμή το να γίνει συμπαίκτης των «Greek Freak» και Μπαμ Αντεμπάγιο αποτελεί δέλεαρ για τον Λεμπρόν.
«Πιστεύω ότι το Μαϊάμι αποτελεί πόλο έλξης. Και πιστεύω ότι ο Πατ Ράιλι αποτελεί πόλο έλξης. Πιστεύω ότι και ο Έρικ Σπόελστρα αποτελεί πόλο έλξης.
Για άλλη μια φορά, τόσα χρόνια μετά, δεν έχω την αίσθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ένταση ανάμεσα στον Λεμπρόν και τον Πατ Ράιλι που θα τον απέτρεπε από το να επιστρέψει εκεί» είπε στο «Straight Shooter».
Και προσέθεσε: «Πιστεύω επίσης ότι ο Μπαμ και ο Γιάννης αποτελούν δέλεαρ για εκείνον. Έπαιξε με τον Μπαμ στην Team USA και τον εκτιμά ιδιαίτερα.
Από όσα γνωρίζω, και ο Γιάννης θα ήθελε τον Λεμπρόν στο Μαϊάμι. Επομένως, αυτό είναι ένας παράγοντας. Και φυσικά, εκεί δεν υπάρχει πολιτειακός φόρος εισοδήματος.
Έχεις ήδη αγωνιστεί στο Μαϊάμι και, ξέρεις, όταν τα βάζεις όλα κάτω, είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς, σωστά;».
The Miami Heat, Cleveland Cavaliers, and 76ers appear to be the top 3 teams in the LeBron sweepstakes, per @ShamsCharania— Heat Central (@TheHeatCentral) July 7, 2026
“When the Sixers got Jaylen Brown I did some research and he (LeBron) is taking their pitch very seriously. When I talk to teams now I have a hierarchy of… https://t.co/8oRWqPV2Bb pic.twitter.com/zuAqeQdcVo
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