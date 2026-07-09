Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών
Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών
Η τραγουδίστρια που έγινε πασίγνωστη από το «Total Eclipse of the Heart», άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας - «Απροσδόκητο» χαρακτηρίζει τον θάνατό της η οικογένεια της Βρετανίδας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν
Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ που έγινε γνωστή από το «Total Eclipse of the Heart», ενώ τραγούδησε επίσης τα πολύ δημοφιλή «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache».
Η οικογένειά της χαρακτήρισε απρόσμενο τον θάνατό της, παρότι νοσηλεύονταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
Τον Μάιο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Την εποχή εκείνη, ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν «βέβαιοι» ότι θα αναρρώσει, αν και η πρόοδος θα ήταν «αργή». Επίσης, ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδείας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος.
Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, πριν λίγες ώρες η Μπόνι Τάιλερ άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στην Πορτογαλία.
Η Ουαλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Μπόνι Τάιλερ με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, έγινε ευρέως γνωστή μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «The World Starts Tonight» το 1977 και των τραγουδιών «Lost in France» και «More Than a Lover». Το single της «It’s a Heartache» από το 1977 έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού Singles Chart και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.
Ακούστε το «It's A Heartache»
Τη δεκαετία του 1980, η Τάιλερ στράφηκε στη ροκ μουσική, συνεργαζόμενη με τον στιχουργό και παραγωγό Τζιμ Στάινμαν. Εκείνος έγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία της, «Total Eclipse of the Heart», το πρώτο single από το άλμπουμ της «Faster Than the Speed of Night» του 1983, το οποίο έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Ο Στάινμαν έγραψε επίσης μία ακόμη μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 1980, το «Holding Out for a Hero». Άλλες επιτυχημένες κυκλοφορίες της εκείνη την περίοδο ήταν το «Here She Comes» από το soundtrack της ταινίας «Metropolis» του 1984 και το «If You Were a Woman (And I Was a Man)», σε στίχους του Ντέσμοντ Τσάιλντ και παραγωγή του Στάινμαν.
Ακούστε το «Total Eclipse of the Heart»
Η οικογένειά της χαρακτήρισε απρόσμενο τον θάνατό της, παρότι νοσηλεύονταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
Τον Μάιο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
BREAKING: Legendary Welsh rock singer Bonnie Tyler has died in Portugal aged 75, her family has announced.https://t.co/YPIIBcxB5f— Sky News (@SkyNews) July 9, 2026
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NhEV7Q3m98
Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, πριν λίγες ώρες η Μπόνι Τάιλερ άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στην Πορτογαλία.
RIP Bonnie Tyler, total eclipse of the heart is one of the best power ballads of all time ✨ #bonnietyler pic.twitter.com/7ELOXfjbcm— tasha louise 💗 (@eds_afterglow) July 9, 2026
Ακούστε το «It's A Heartache»
Τη δεκαετία του 1980, η Τάιλερ στράφηκε στη ροκ μουσική, συνεργαζόμενη με τον στιχουργό και παραγωγό Τζιμ Στάινμαν. Εκείνος έγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία της, «Total Eclipse of the Heart», το πρώτο single από το άλμπουμ της «Faster Than the Speed of Night» του 1983, το οποίο έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Ο Στάινμαν έγραψε επίσης μία ακόμη μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 1980, το «Holding Out for a Hero». Άλλες επιτυχημένες κυκλοφορίες της εκείνη την περίοδο ήταν το «Here She Comes» από το soundtrack της ταινίας «Metropolis» του 1984 και το «If You Were a Woman (And I Was a Man)», σε στίχους του Ντέσμοντ Τσάιλντ και παραγωγή του Στάινμαν.
Ακούστε το «Total Eclipse of the Heart»
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 σημείωσε επιτυχία στην με τον Ντίτερ Μπόλεν, ο οποίος έγραψε και ήταν παραγωγός της επιτυχίας της «Bitterblue». Το 2003, η Μπόνι Τάιλερ ηχογράφησε ξανά το «Total Eclipse of the Heart» μαζί με την τραγουδίστρια Καρίν Αντόν. Το δίγλωσσο ντουέτο τους, με τίτλο «Si demain... (Turn Around)», βρέθηκε στην κορυφή των γαλλικών charts.
Ακούστε το «Bitterblue»
Το 2013 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Rocks and Honey», το οποίο περιείχε το τραγούδι «Believe in Me», με το οποίο εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 στο Μάλμε της Σουηδίας. Μετά την επανένωσή της με τον παραγωγό Ντέιβιντ Μακέι, κυκλοφόρησε τα άλμπουμ «Between the Earth and the Stars» (2019) και «The Best Is Yet to Come» (2021).
Η καριέρα της Τάιλερ της χάρισε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy και τρεις υποψηφιότητες για Brit Awards, μεταξύ άλλων διακρίσεων. Το 2022 τιμήθηκε με το παράσημο MBE στο πλαίσιο των Τιμητικών Διακρίσεων για τα γενέθλια της βασίλισσας, για την προσφορά της στη μουσική. Τα singles της «Total Eclipse of the Heart» και «It’s a Heartache» έχουν πουλήσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 6 εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.
Τα παιδικά χρόνια και τα πρώτα βήματα στη μουσική
Η Τάιλερ κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς στις 8 Ιουνίου του 1951 στο χωριό Σκιούεν του Νιθ, στην Ουαλία. Ο πατέρας της, Γκλιντούρ Χόπκινς ήταν ανθρακωρύχος και είχε υπηρετήσει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τραγουδίστρια μεγάλωσε μαζί με τις τρεις αδερφές της και τους δύο αδερφούς της. Τα αδέρφια της είχαν διαφορετικά μουσικά ενδιαφέροντα, γεγονός που την έφερε σε επαφή με καλλιτέχνες όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Φρανκ Σινάτρα και οι Beatles.
Η ίδια φοίτησε στο Rhydhir Comprehensive School στο Νιθ της Ουαλίας. Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 16 ετών χωρίς πτυχίο και ξεκίνησε να εργάζεται σε παντοπωλείο. Η τραγουδίστρια και η οικογένειά της ήταν βαθιά θρησκευόμενοι. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της έγινε όταν ήταν παιδί, σε ένα παρεκκλήσι, όπου τραγούδησε τον αγγλικανικό ύμνο «All Things Bright and Beautiful».
Τον Απρίλιο του 1969, η Τάιλερ συμμετείχε σε έναν τοπικό διαγωνισμό ταλέντων, στον οποίο την είχε δηλώσει η θεία της, και κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από έναν ακορντεονίστα. Ακολουθώντας την επιθυμία της να χαράξει καριέρα στη μουσική, εργάστηκε ως τραγουδίστρια κάνοντας δεύτερες για το συγκρότημα Bobby Wayne & the Dixies, πριν δημιουργήσει το δικό της συγκρότημα, τους Imagination. Την ίδια περίοδο άλλαξε το όνομά της σε Σέριν Ντέιβις, προκειμένου να μην τη μπερδεύουν με την Ουαλή τραγουδίστρια της φολκ μουσικής Μαίρη Χόπκιν.
Η προσωπική της ζωή
Η Μπόνι Τάιλερ παντρεύτηκε τον Ρόμπερτ Σάλιβαν τον Ιούλιο του 1973, σε ηλικία 22 ετών. Ο σύζυγός της, πρώην αθλητής του τζούντο που είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972, δραστηριοποιήθηκε αργότερα στον χώρο των ακινήτων. Το ζευγάρι παρέμεινε μαζί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, κρατώντας την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δεν απέκτησαν παιδιά. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν οικογένεια όταν εκείνη ήταν 39 ετών, όμως η εγκυμοσύνη δεν προχώρησε. Σε συνεντεύξεις της είχε μιλήσει για τη δύσκολη αυτή εμπειρία, σημειώνοντας ωστόσο ότι είχε πάντα κοντά της μια μεγάλη οικογένεια, με πολλά ανίψια και βαφτιστήρια.
Η Μπόνι Τάιλερ και ο Ρόμπερτ Σάλιβαν περνούσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην Πορτογαλία, όπου διατηρούσαν κατοικία στην περιοχή Αλμπουφέιρα του Αλγκάρβε, παράλληλα με τη ζωή τους στην Ουαλία.
Η συνεργασία με τη Σοφία Αρβανίτη
Το 1992, η Σοφία Αρβανίτη κυκλοφόρησε με την Μπόνι Τάιλερ το «Πεθαίνω στην ερημιά/The dessert is in your heart». Πριν από περίπου δύο χρόνια η τραγουδίστρια είχε μιλήσει στην Espresso για τη συνεργασία της με την Μπόνι Τάιλερ αναφέροντας ότι ο Μιχάλης Ρακιντζή τη γνώρισε στην παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα.
Ακούστε το «Πεθαίνω στην ερημιά/The dessert is in your heart»
Όπως είχε πει: «Με τον Μιχάλη Ρακιντζή ακολούθησε ακόμη ένας δίσκος, όπου συνέβη κάτι συγκλονιστικό: Με έφερε σε επαφή με τη διεθνούς φήμης ποπ τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ με ένα τραγούδι, το ντουέτο "Πεθαίνω στην ερημιά/The dessert is in your heart", το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία. Θα έλεγα το ίδιο ακόμη κι αν δεν το είχα τραγουδήσει εγώ».
Η Σοφία Αρβανίτη είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτή τη συνεργασία αναφέροντας: «Μου έμεινε ότι είναι μια επαγγελματίας με χαρούμενο και ευθύ πρόσωπο και πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. Το κομμάτι το είπε συγκλονιστικά, κάθισε και το δούλεψε πολύ. Eκανε κάποιες πρόβες και παρουσία μας στο στούντιο και ήταν πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις να προβάρει το τραγούδι σου η Μπόνι Τάιλερ. Hταν φανταστική εμπειρία η συνεργασία μας, όπως φανταστική εμπειρία ήταν και η περσινή, όταν την είδα σε μια συναυλία της στο Sunny Festival. Όταν ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ότι βρισκόμουν εκεί και ότι ήθελα να τη συναντήσω στο καμαρίνι της, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, ενώ αναφέρθηκε σε μένα και από τη σκηνή, λέγοντας ότι επιθυμεί να κάνουμε ξανά ένα τραγούδι μαζί. Πραγματικά είναι ένα πολύ γενναιόδωρο άτομο».
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