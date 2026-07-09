Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέχρι την τελευταία στιγμή.
Γεννήθηκε το 1958 και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Όπως η ίδια είχε περιγράψει, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως σεξεργάτρια.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δραστηριοποιήθηκε στο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, ενώ από το 1982 έως το 1993 εξέδιδε το περιοδικό «Κράξιμο», το οποίο φιλοξενούσε θέματα σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, καθώς και τις διεκδικήσεις των ομοφυλόφιλων.
Το 2014 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Καλιαρντά», ενώ το 2021 συμμετείχε στην ταινία «Πικροδάφνες» μαζί με την Εύα Κουμαριανού και την Μπέτυ Βακαλίδου.
Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Facebook η δημοσιογράφος, Δανάη Μαραγκουδάκη.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
«Η αγαπημένη μας φίλη Πάολα Ρεβενιώτη έφυγε από την ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.
Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή.
Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη, αγάπη αλλά κι ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά της στις ζωές μας και κάθε τρανς και κουήρ ανθρώπου που ήρθε σε επαφή μαζί της, με το έργο και τον δημόσιο λόγο της.
Αναπνέουμε πιο ελεύθερα χάρη σε εκείνη. Θα μιλάμε πάντοτε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει συλλογικά.
Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για την κηδεία εντός της ημέρας.