Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη

Η γνωστή ακτιβίστρια άφησε το δικό της αποτύπωμα στον χώρο του κινήματος για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα