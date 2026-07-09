Καταστράφηκε κλινική στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε στρώμα, δείτε βίντεο με τις ζημιές - «Θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο» λέει ο Γεωργιάδης

«Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, μ ένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια » είπε ο υπ. Υγείας που βρέθηκε στο νοσοκομείο - Προσήχθη ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά και είχε φύγει από το Σισμανόγλειο