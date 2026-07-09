Καταστράφηκε κλινική στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε στρώμα, δείτε βίντεο με τις ζημιές - «Θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο» λέει ο Γεωργιάδης
Καταστράφηκε κλινική στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε στρώμα, δείτε βίντεο με τις ζημιές - «Θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο» λέει ο Γεωργιάδης
«Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, μένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια» είπε ο υπ. Υγείας που βρέθηκε στο νοσοκομείο - Προσήχθη ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά και είχε φύγει από το Σισμανόγλειο
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί, όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο «οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια» δίνοντας, παράλληλα τα συγχαρητήριά του στο προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη διαχείριση του περιστατικού «που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία».
Δείτε βίντεο από τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά
Περιγράφοντας τα περιστατικά, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «5 πάρα το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας κατάλαβε αμέσως, είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο, τον βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία είπε ότι είδε ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα. Το προσωπικό έβγαλε όλους τους ασθενείς με τάξη, έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός».
«Έχει καταστραφεί μια κλινική από μια ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα. Ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα στοιχεία πυρόσβεσης. Η φωτιά είχε πάρει μεγάλη έκταση θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές»
Παράλληλα ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι «μια κυρία που υπέστη ανακοπή και κατέληξε δεν σχετίζεται με το περιστατικό, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε»
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 74χρονος που θεωρείται ύποπτο για τη φωτιά προσήχθη στο ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας από όπου κλιμάκιο του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής τον παρέλαβε στο τμήμα Εμπρησμών στο Χαλάνδρι για την προανάκριση, με την πρώτη εκτίμηση να είναι ότι προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο.
«Η μητέρα μου νοσηλευόταν στον πρώτο όροφο και υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που έβγαινε από τον θάλαμο, αφού προηγουμένως της είχε αφαιρεθεί το οξυγόνο στο πλαίσιο της εκκένωσης. Δεν μπορώ να πω αν σχετίζεται ο θάνατος, το ψάχνει η Πυροσβεστική», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως λέει, οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια και έτρεχαν στο διάδρομο ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνό καπνό.
«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε 'φωτιά'. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα», περιγράφει η ασθενής.
«Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό». καταλήγει
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του 1ου ορόφου όσο και των υπερκείμενων ορόφων.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.
Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο «οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια» δίνοντας, παράλληλα τα συγχαρητήριά του στο προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη διαχείριση του περιστατικού «που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία».
Δείτε βίντεο από τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά
Περιγράφοντας τα περιστατικά, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «5 πάρα το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας κατάλαβε αμέσως, είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο, τον βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία είπε ότι είδε ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα. Το προσωπικό έβγαλε όλους τους ασθενείς με τάξη, έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός».
«Έχει καταστραφεί μια κλινική από μια ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα. Ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα στοιχεία πυρόσβεσης. Η φωτιά είχε πάρει μεγάλη έκταση θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές»
Παράλληλα ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι «μια κυρία που υπέστη ανακοπή και κατέληξε δεν σχετίζεται με το περιστατικό, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε»
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 74χρονος που θεωρείται ύποπτο για τη φωτιά προσήχθη στο ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας από όπου κλιμάκιο του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής τον παρέλαβε στο τμήμα Εμπρησμών στο Χαλάνδρι για την προανάκριση, με την πρώτη εκτίμηση να είναι ότι προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο.
«Η μητέρα μου νοσηλευόταν στον πρώτο όροφο και υπέστη ανακοπή καρδιάς»Ο γιος της 83χρονης που έχασε τη ζωή της στο Σισμανόγλειο μετά τη φωτιά ανέφερε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου της διερευνώνται από την Πυροσβεστική και πως προς το παρόν δεν μπορεί να πει αν σχετίζονται με τη φωτιά στο νοσοκομείο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσει τους ασθενείς.
«Η μητέρα μου νοσηλευόταν στον πρώτο όροφο και υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που έβγαινε από τον θάλαμο, αφού προηγουμένως της είχε αφαιρεθεί το οξυγόνο στο πλαίσιο της εκκένωσης. Δεν μπορώ να πω αν σχετίζεται ο θάνατος, το ψάχνει η Πυροσβεστική», είπε χαρακτηριστικά.
«Ο όροφος γέμισε καπνούς»Ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν σε διπλανό δωμάτιο από αυτό όπου ξεκίνησε η φωτιά, περιγράφει στο protothema.gr, τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά τις πρώτες φλόγες.
Όπως λέει, οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια και έτρεχαν στο διάδρομο ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνό καπνό.
«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε 'φωτιά'. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα», περιγράφει η ασθενής.
«Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό». καταλήγει
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του 1ου ορόφου όσο και των υπερκείμενων ορόφων.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.
Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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