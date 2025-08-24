Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Προηγήθηκαν αλλά δεν κέρδισαν και πάλι οι φιλοξενούμενοι - Δείτε τα γκολ

Έδειξε θετικά σημάδια, μοίρασε λίγη αισιοδοξία, αλλά στο τέλος της ημέρας η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απλά αδίκησε τον εαυτό της και πέταξε δύο βαθμούς στο Δυτικό Λονδίνο, μένοντας χωρίς τρίποντα μετά από δύο αγωνιστικές στην Premier League.



Οι Κόκκινοι Διάβολοι για σχεδόν μια ώρα παρουσίασαν το καλό τους πρόσωπο στην έδρα της Φούλαμ, όμως... βιάστηκαν πολύ να «σβήσουν» το ματς, αφού πήραν το προβάδισμα, και το πλήρωσαν, αφού είδαν την ομάδα του Μάρκο Σίλβα να επιστρέφει στο ματς και να αποσπά την ισοπαλία (1-1).

«Πολιορκία» από τη Γιουνάιτεντ και χαμένο πέναλτι

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο ματς εξαιρετικά και στα πρώτα 15 λεπτά άγγιξαν το γκολ τέσσερις (!) φορές. Στο 2' ο Κούνια απείλησε με μακρινό σουτ και κάποια δευτερόλεπτα μετά είδε το μονοκόμματο πλασέ του να σταματάει στο δοκάρι, ενώ στο 14' ο Λένο του είπε «όχι» από κοντά, χαλώντας ένα πανέμορφο γκολ μετά από φοβερή ενέργεια και κοντρόλ από γέμισμα του Μπαγιντίρ. Λίγο νωρίτερα, ο Γερμανός γκολκίπερ σταμάτησε και το σουτ του Μπρούνο Φερνάντες εκτός περιοχής.

Η Φούλαμ σταδιακά απορρόφησε την πίεση και έγινε επικίνδυνη με Ιγουόμπι και Μπέργκε, όμως η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε δίχως αμφιβολία στη Γιουνάιτεντ, που ήταν το αφεντικό του ματς. Ο Κρις Κάβανα μετά από έλεγχο στο VAR καταλόγισε το υπέρ της πέναλτι για τράβηγμα του Μπάσεϊ στον Μάουντ, όμως ο Μπρούνο Φερνάντες με κάκιστη εκτέλεση έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά άουτ.

Προβάδισμα, αδράνεια και... τιμωρία

Το ξεκίνημα των Κόκκινων Διαβόλων στο δεύτερο μέρος δεν ήταν το ίδιο... εκρηκτικό, ωστόσο τους έφερε αυτό που ήθελαν. Στο 58ο λεπτό, ο Μπουμό εκτέλεσε το κόρνερ, ο Γιορό έπιασε την κεφαλιά και με τη βοήθεια της πλάτης του Μουνίζ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Άμεσα ωστόσο, η ομάδα του Αμορίμ κατέβηκε αρκετά μέτρα στο γήπεδο και είδε τη Φούλαμ να ανεβάζει την απόδοσή της, ψάχνοντας της ισοφάριση.

Τη βρήκε στο 73' σε μια φάση που ξεκίνησε από λάθος του Νταλότ. Η άμυνα είχε κάκιστη αντίδραση στην πάσα του Ιγουόμπι και ανενόχλητος ο Σμιθ-Ρόου, που μόλις είχε μπει αλλαγή, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή για το 1-1. Η Φούλαμ μάλιστα ήταν αυτή που συνέχισε να πιέζει για να φτάσει στην ανατροπή, κρατώντας πολύ χαμηλά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που δεν διεκδίκησε ουσιαστικά την ανάκτηση του προβαδίσματός της. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη καλή στιγμή των Κόκκινων Διαβόλων μετά το γκολ τους, ήρθε στο 88' με κεφαλιά του Μαγκουάιρ από κόρνερ του Μπουμό.

Φούλαμ: Λένο, Τετέ, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Καστάνιε (62′ Γουίλσον), Μπέργκε, Λούκιτς, Ιγουόμπι, Κινγκ (71′ Σμιθ Ρόου), Σεσενιόν (62′ Ρόμπινσον), Μουνίζ (71′ Χιμένες)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαγιντίρ, Γιορό (87′ Μαγκουάιρ), Ντε Λιχτ, Σο (87′ Χέβεν), Ντιαλό (53′ Νταλότ), Φερνάντες, Κασεμίρο (53′ Σέσκο), Ντόργκου, Μπουμό, Μάουντ (69′ Ουγκάρτε), Κούνια.



