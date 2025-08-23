bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ligue 1: Τη λύση για την Παρί έδωσε ο Φαμπιάν Ρουίθ, 1-0 την Ανζέ - Δείτε το γκολ
Ligue 1: Τη λύση για την Παρί έδωσε ο Φαμπιάν Ρουίθ, 1-0 την Ανζέ - Δείτε το γκολ
Ήταν η 2η νίκη για τους πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς μάλιστα να παραβιαστεί η εστία τους
Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε περίοδο ανασύνταξης μετά από τη σκληρή σεζόν που προηγήθηκε και το απέδειξαν και το βράδυ της Παρασκευής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς να φορτσάρουν, αλλά και να εντυπωσιάσουν πέρασαν και το εμπόδιο της Ανζέ, αφού επικράτησαν 1-0 εντός έδρας.
Δεύτερη νίκη στο γκολ για τους Παριζιάνους, χωρίς μάλιστα να έχουν δεχθεί γκολ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε τον έλεγχο, αλλά κόντρα σε μια ομάδα που παρουσιάστηκε μόνο για να αμυνθεί τα βρήκε δύσκολα. Ο Ντεμπελέ στο 27' και ο Ντουέ στο 32' πλησίασαν στο γκολ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ωστόσο, τη λύση έδωσε ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος στο 50ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-0.
Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, αλλά Μέντες και Ρουίθ έχασαν καλές ευκαιρίες.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Ligue 1:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 1-0
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μαρσέιγ- Παρί FC
Νις-Οσέρ
Λιόν-Μετς
Κυριακή 24 Αυγούστου
Δεύτερη νίκη στο γκολ για τους Παριζιάνους, χωρίς μάλιστα να έχουν δεχθεί γκολ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε τον έλεγχο, αλλά κόντρα σε μια ομάδα που παρουσιάστηκε μόνο για να αμυνθεί τα βρήκε δύσκολα. Ο Ντεμπελέ στο 27' και ο Ντουέ στο 32' πλησίασαν στο γκολ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ωστόσο, τη λύση έδωσε ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος στο 50ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-0.
August 22, 2025
Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, αλλά Μέντες και Ρουίθ έχασαν καλές ευκαιρίες.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Ligue 1:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 1-0
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μαρσέιγ- Παρί FC
Νις-Οσέρ
Λιόν-Μετς
Κυριακή 24 Αυγούστου
Λοριάν-Ρεν
Τουλούζ- Μπρεστ
Στρασμπούρ-Ναντ
Χάβρη-Λανς
Λιλ-Μονακό
Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1. Παρί Σεν Ζερμέν 6 -2αγ.
2. Μονακό 3
3. Οσέρ 3
4. Ανζέ 3 -2αγ.
5. Λιόν 3
6. Ρεν 3
7. Στρασμπούρ 3
8. Τουλούζ 3
9. Λιλ 1
10. Μπρεστ 1
11. Λοριάν 0
12. Μετς 0
13. Ναντ 0
14. Νις 0
15. Μαρσέιγ 0
16. Παρί FC 0
17. Λανς 0
18. Χάβρη 0
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Τουλούζ- Μπρεστ
Στρασμπούρ-Ναντ
Χάβρη-Λανς
Λιλ-Μονακό
Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1. Παρί Σεν Ζερμέν 6 -2αγ.
2. Μονακό 3
3. Οσέρ 3
4. Ανζέ 3 -2αγ.
5. Λιόν 3
6. Ρεν 3
7. Στρασμπούρ 3
8. Τουλούζ 3
9. Λιλ 1
10. Μπρεστ 1
11. Λοριάν 0
12. Μετς 0
13. Ναντ 0
14. Νις 0
15. Μαρσέιγ 0
16. Παρί FC 0
17. Λανς 0
18. Χάβρη 0
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα