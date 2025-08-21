ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Λετονία – Ιταλία 83-68: Επίδειξη δύναμης στο ΟΑΚΑ - Βίντεο
Τουρνουά Ακρόπολις Εθνική Λετονίας Εθνική Ιταλίας

Λετονία – Ιταλία 83-68: Επίδειξη δύναμης στο ΟΑΚΑ - Βίντεο

Πρώτη νίκη για την Λετονία στη 2η ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις» - Την Παρασκευή η Ιταλία παίζει με την Ελλάδα

Λετονία – Ιταλία 83-68: Επίδειξη δύναμης στο ΟΑΚΑ - Βίντεο
Η Εθνική Λετονίας με τα μακρινά σουτ σε πρώτο πλάνο νίκησε 83-68 την Ιταλία στη δεύτερη μέρα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις. Αύριο (22/8) στις 20.00 η Ιταλία θα αναμετρηθεί με την Ελλάδα.

Τα τρίποντα της Λετονίας ήταν αυτά που έδωσαν τον τόνο και σφράγισαν την πρώτη περίοδο. Ξεκίνησε με 3/3 για να φτάσει στο 9-0 (2’), συνέχισε να… πυροβολεί για το 14-2 (4’20’’) και έφτασε στο 24-10 (8’) με 5/7 από τα 6μ75. Η Ιταλία πρόσεξε περισσότερο στην άμυνα, άρχισε να συνεργάζεται καλύτερα στην επίθεση και το αποτέλεσμα ήταν να μειώσει (25-22, 12’20’’) και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (27-27, 24΄50’’), με τον Φοντέκιο να ευστοχεί.

Τα μακρινά σουτ έδωσαν και πάλι λύσεις για τους Λετονούς, με τους Κούρουκς και Σμιτς να ευστοχούν για το 35-29 (17’15’’) και το 41-31 (19’20”) με 9/19 τρίποντα! Με σουτ από τα 6m75 άρχισε και το δεύτερο μισό του αγώνα (45-33) με τους τυπικά γηπεδούχους να διατηρούν τον έλεγχο και το προβάδισμα ως το 59-39 (26’30”). Οι Ιταλοί προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι (66-51, 31′), αλλά ο Πορζίνγκις φρόντισε για το 74-56 (35’20”). Ο Ποτζέκο είδε τους παίκτες του να πλησιάζουν στους 12 (78-66, 38’40”) με το προβάδισμα και τη νίκη να μένουν στα χέρια των Λετονών με το τελικό 83-68

Διαιτητές: Καρπάνος, Σκανδαλάκης, Μηλαπίδης

Δεκάλεπτα: 25-16, 42-33, 66-49, 83-58

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά 

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία 104-86

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία 83-68

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία

