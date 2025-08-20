Πάφος: Επική περιγραφή στο γκολ του Κορέια στο Βελιγράδι - «Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι»
SPORTS
Πάφος Champions League Ερυθρός Αστέρας μετάδοση

Πάφος: Επική περιγραφή στο γκολ του Κορέια στο Βελιγράδι - «Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι»

Σπουδαίο «διπλό» στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα με τους Κύπριους να είναι μια ανάσα από την League Phase του Champions League

Πάφος: Επική περιγραφή στο γκολ του Κορέια στο Βελιγράδι - «Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι»
12 ΣΧΟΛΙΑ
Αγκαλιά με το όνειρο του Champions League βρίσκεται η κυπριακή Πάφος στην παρθενική της εμφάνιση στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Πάφος έκανε... άνω - κάτω το Βελιγράδι αφού με το 2-1 στη Σερβία επί του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ένα βήμα από τη League Phase του Champions League. Οι Κύπριοι ήταν εντυπωσιακοί και θα μπορούσαν από το βράδυ της Τρίτης να σφραγίσουν την πρόκριση καθώς έχασαν αρκετές ευκαιρίες, ενώ είδαν και ένα γκολ να τους ακυρώνεται με αυστηρότητα.

 Η Πάφος FC «πάγωσε» τους γηπεδούχους, αφού ο Κορέια με βολίδα στα 40 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση έγινε viral η περιγραφή του αγώνα στην Κύπρο με τον σπορτκάστερ να... τρελαίνεται με το φοβερό γκολ του εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι.

«Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!» ακούγεται να λέει ο δημοσιογράφος που περιγράφει τον αγώνα στην Κύπρο.
@ppas86

#pafos #championsleague #football #cyprus #cytavision

♬ original sound - ppas86
@itsasprian

Speechless 😂😂 #cyprustiktok #pafos #pafosfc #foryou

♬ original sound - Andrea Aspri

Κλείσιμο
Ο Μιχαήλ στο 3΄ αντέδρασε σωστά σε κεφαλιά του Εντιαγέ, με τους Κύπριους να παίρνουν αυτοπεποίθηση. Στο 28ο λεπτό η Πάφος βρήκε δίχτυα με τον Μπρούνο, γκολ όμως που ακυρώθηκε.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και στο 52' ο Πέπε από την άσπρη βούλα πέτυχε το 2-0. Στο 56΄ ο Μπρούνο έκανε χέρι στην περιοχή και ο Ντουάρτε με διπλή προσπάθεια διαμόρφωσε το 2-1. Η Πάφος είχε καλές ευκαιρίες στο τέλος να σκοράρει, αλλά Όρσιτς και Ζάζα δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα.


Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης