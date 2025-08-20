Πάφος: Επική περιγραφή στο γκολ του Κορέια στο Βελιγράδι - «Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι»
Σπουδαίο «διπλό» στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα με τους Κύπριους να είναι μια ανάσα από την League Phase του Champions League
Αγκαλιά με το όνειρο του Champions League βρίσκεται η κυπριακή Πάφος στην παρθενική της εμφάνιση στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η Πάφος έκανε... άνω - κάτω το Βελιγράδι αφού με το 2-1 στη Σερβία επί του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ένα βήμα από τη League Phase του Champions League. Οι Κύπριοι ήταν εντυπωσιακοί και θα μπορούσαν από το βράδυ της Τρίτης να σφραγίσουν την πρόκριση καθώς έχασαν αρκετές ευκαιρίες, ενώ είδαν και ένα γκολ να τους ακυρώνεται με αυστηρότητα.
Η Πάφος FC «πάγωσε» τους γηπεδούχους, αφού ο Κορέια με βολίδα στα 40 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση έγινε viral η περιγραφή του αγώνα στην Κύπρο με τον σπορτκάστερ να... τρελαίνεται με το φοβερό γκολ του εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι.
«Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!» ακούγεται να λέει ο δημοσιογράφος που περιγράφει τον αγώνα στην Κύπρο.
Ο Μιχαήλ στο 3΄ αντέδρασε σωστά σε κεφαλιά του Εντιαγέ, με τους Κύπριους να παίρνουν αυτοπεποίθηση. Στο 28ο λεπτό η Πάφος βρήκε δίχτυα με τον Μπρούνο, γκολ όμως που ακυρώθηκε.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και στο 52' ο Πέπε από την άσπρη βούλα πέτυχε το 2-0. Στο 56΄ ο Μπρούνο έκανε χέρι στην περιοχή και ο Ντουάρτε με διπλή προσπάθεια διαμόρφωσε το 2-1. Η Πάφος είχε καλές ευκαιρίες στο τέλος να σκοράρει, αλλά Όρσιτς και Ζάζα δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα.
