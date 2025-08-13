ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Τσάλοφ: Για πρόταση της Καϊσέρισπορ γράφουν οι Τούρκοι - Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ
SPORTS
Φεντόρ Τσάλοφ ΠΑΟΚ Καϊσέρισπορ

Τσάλοφ: Για πρόταση της Καϊσέρισπορ γράφουν οι Τούρκοι - Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με τους Τούρκους, η Καϊσέρισπορ κατέθεσε στον ΠΑΟΚ πρόταση δανεισμού για τον Φέντορ Τσάλοφ

Τσάλοφ: Για πρόταση της Καϊσέρισπορ γράφουν οι Τούρκοι - Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ
Για επίσημη «κρούση» της Καϊσέρισπορ προς τον ΠΑΟΚ για τον Φέντορ Τσάλοφ, κάνουν λόγο οι Τούρκοι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντούογλου, ο τουρκικός σύλλογος όχι μόνο ενδιαφέρεται για τον 27χρονο Ρώσο επιθετικό, αλλά φέρεται να έχει καταθέσει και πρόταση δανεισμού του στη διοίκηση του «δικεφάλου του βορρά».

Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να κάλυψαν το κενό στις θέσεις φορ με την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη, ωστόσο, ο Έλληνας στράικερ θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να βρεθεί στο 100% και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.


Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε ότι ναι μεν υπάρχει ενδιαφέρον από την τουρκική ομάδα, όμως διέψευσε τα όσα γράφονται για συμφωνία των δύο πλευρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Μπαράζ από 112 για εκκενώσεις σε Πρέβεζα και Χίο, δύο τα πύρινα μέτωπα στη Φιλιππιάδα

Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος 

Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης