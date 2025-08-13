Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Τσάλοφ: Για πρόταση της Καϊσέρισπορ γράφουν οι Τούρκοι - Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ
Τσάλοφ: Για πρόταση της Καϊσέρισπορ γράφουν οι Τούρκοι - Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ
Σύμφωνα με τους Τούρκους, η Καϊσέρισπορ κατέθεσε στον ΠΑΟΚ πρόταση δανεισμού για τον Φέντορ Τσάλοφ
Για επίσημη «κρούση» της Καϊσέρισπορ προς τον ΠΑΟΚ για τον Φέντορ Τσάλοφ, κάνουν λόγο οι Τούρκοι.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντούογλου, ο τουρκικός σύλλογος όχι μόνο ενδιαφέρεται για τον 27χρονο Ρώσο επιθετικό, αλλά φέρεται να έχει καταθέσει και πρόταση δανεισμού του στη διοίκηση του «δικεφάλου του βορρά».
Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να κάλυψαν το κενό στις θέσεις φορ με την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη, ωστόσο, ο Έλληνας στράικερ θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να βρεθεί στο 100% και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε ότι ναι μεν υπάρχει ενδιαφέρον από την τουρκική ομάδα, όμως διέψευσε τα όσα γράφονται για συμφωνία των δύο πλευρών.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Μπαράζ από 112 για εκκενώσεις σε Πρέβεζα και Χίο, δύο τα πύρινα μέτωπα στη Φιλιππιάδα
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντούογλου, ο τουρκικός σύλλογος όχι μόνο ενδιαφέρεται για τον 27χρονο Ρώσο επιθετικό, αλλά φέρεται να έχει καταθέσει και πρόταση δανεισμού του στη διοίκηση του «δικεφάλου του βορρά».
Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να κάλυψαν το κενό στις θέσεις φορ με την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη, ωστόσο, ο Έλληνας στράικερ θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να βρεθεί στο 100% και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
🚨 Kayserispor, PAOK forması giyen Fedor Chalov'un kiralık transferi için resmi teklif yaptı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 13, 2025
Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε ότι ναι μεν υπάρχει ενδιαφέρον από την τουρκική ομάδα, όμως διέψευσε τα όσα γράφονται για συμφωνία των δύο πλευρών.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Μπαράζ από 112 για εκκενώσεις σε Πρέβεζα και Χίο, δύο τα πύρινα μέτωπα στη Φιλιππιάδα
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα