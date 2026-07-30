Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Φωτιά στο Μενίδι, ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση
Φωτιά στο Μενίδι, ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση
Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα στο σημείο βρίσκονται 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα στο σημείο βρίσκονται 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
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