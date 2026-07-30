Οι τρεις πυλώνες ανάπτυξης για την Τράπεζα Πειραιώς για το 2026
Οι τρεις πυλώνες ανάπτυξης για την Τράπεζα Πειραιώς για το 2026
Τα μηνύματα που έστειλε η διοίκηση και η θετική αναθεώρηση των στόχων για τη χρονιά
Η αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων για το 2026 αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που έστειλε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνοντας υψηλή κερδοφορία το εξάμηνο, όχι μόνο επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της αλλά προχώρησε και σε αναβάθμιση του στόχου για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) το 2026 στα 2 δισ. ευρώ από 1,9 δισ. ευρώ προηγουμένως. Η αισιοδοξία αποδίδεται κυρίως στον όγκο των δανείων και λιγότερο στις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων.
Παρά τις υψηλές εκταμιεύσεις, η καθαρή πιστωτική επέκταση περιορίστηκε στα 500 εκατ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι αποπληρωμές ήταν σημαντικά αυξημένες. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την παραγωγή νέων δανείων, αλλά και από τον ρυθμό με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποπληρώνουν υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις.
Παράλληλα, η διοίκηση φαίνεται να διατηρεί πειθαρχημένη στάση ως προς την κεφαλαιακή διαχείριση, επιδιώκοντας την ενίσχυση του δείκτη CET1 χωρίς να θυσιάζει την ανάπτυξη.
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Τρεις πυλώνες που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ισχυροίΟ πρώτος πυλώνας αφορά τον όγκο των δανείων της τράπεζας. Η Πειραιώς διατηρεί το guidance για καθαρή πιστωτική επέκταση 3 δισ. ευρώ παρά την επιβράδυνση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης το β’ τρίμηνο η οποία δεν οφείλεται σε υποχώρηση της ζήτησης ή σε πιο περιορισμένη παραγωγή νέων δανείων. Αντιθέτως, το δεύτερο τρίμηνο η Πειραιώς πραγματοποίησε νέες εκταμιεύσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορική δραστηριότητα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Από αυτές, περίπου 1,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα, άλλα 1,4 δισ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, έργα structured finance και τη ναυτιλία, ενώ περίπου 325 εκατ. ευρώ αφορούσαν ιδιώτες. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στη στεγαστική πίστη, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών διαμορφώθηκαν στα 216 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 50% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας.
Παρά τις υψηλές εκταμιεύσεις, η καθαρή πιστωτική επέκταση περιορίστηκε στα 500 εκατ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι αποπληρωμές ήταν σημαντικά αυξημένες. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την παραγωγή νέων δανείων, αλλά και από τον ρυθμό με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποπληρώνουν υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις.
Παράλληλα, η διοίκηση φαίνεται να διατηρεί πειθαρχημένη στάση ως προς την κεφαλαιακή διαχείριση, επιδιώκοντας την ενίσχυση του δείκτη CET1 χωρίς να θυσιάζει την ανάπτυξη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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