Εθνική Ασφαλιστική: Υπέρβαση στόχων με το «καλημέρα» της νέας εποχής
Εθνική Ασφαλιστική: Υπέρβαση στόχων με το «καλημέρα» της νέας εποχής
Η πρώτη δημόσια αποτίμηση μετά την εξαγορά από την Πειραιώς δείχνει παραγωγή ασφαλίστρων υψηλότερη του business plan και κέρδη σχεδόν τριπλάσια των στόχων, με την Εθνική Ασφαλιστική να προετοιμάζεται ήδη για την πλήρη λειτουργική ενσωμάτωσή της στον όμιλο στις αρχές του 2027
Με παραγωγή ασφαλίστρων υψηλότερη του business plan και κέρδη σχεδόν τριπλάσια των στόχων ξεκίνησε η νέα εποχή της Εθνικής Ασφαλιστικής υπό την Τράπεζα Πειραιώς. Η παρουσίαση που συνόδευσε τα αποτελέσματα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαίωσαν όσα είχε προαναγγείλει στις αρχές του μήνα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, δείχνοντας ότι η μεγαλύτερη ασφαλιστική της χώρας κινείται ήδη πάνω από το business plan τόσο στην παραγωγή όσο και – κυρίως – στην κερδοφορία.
Η μικτή παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 424 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 404 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 47 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος για το πρώτο εξάμηνο ήταν 18 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια από τον προϋπολογισμό.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι βασικοί δείκτες αποδοτικότητας. Ο καθαρός δείκτης combined ratio διαμορφώθηκε στο 93%, σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο του 103%, ενώ ο δείκτης λειτουργικών εξόδων (expense ratio) περιορίστηκε στο 13%, έναντι προϋπολογισμού 15%.
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Η μικτή παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 424 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 404 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 47 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος για το πρώτο εξάμηνο ήταν 18 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια από τον προϋπολογισμό.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι βασικοί δείκτες αποδοτικότητας. Ο καθαρός δείκτης combined ratio διαμορφώθηκε στο 93%, σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο του 103%, ενώ ο δείκτης λειτουργικών εξόδων (expense ratio) περιορίστηκε στο 13%, έναντι προϋπολογισμού 15%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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