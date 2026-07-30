Εθνική Ασφαλιστική: Υπέρβαση στόχων με το «καλημέρα» της νέας εποχής

Η πρώτη δημόσια αποτίμηση μετά την εξαγορά από την Πειραιώς δείχνει παραγωγή ασφαλίστρων υψηλότερη του business plan και κέρδη σχεδόν τριπλάσια των στόχων, με την Εθνική Ασφαλιστική να προετοιμάζεται ήδη για την πλήρη λειτουργική ενσωμάτωσή της στον όμιλο στις αρχές του 2027