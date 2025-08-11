Superleague 1: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής - Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των αγώνων
SPORTS
Super League 1 Πρόγραμμα Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

Superleague 1: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής - Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των αγώνων

Η αυλαία ανοίγει στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης

Superleague 1: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής - Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των αγώνων
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00.

Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΟΦΗ εντός έδρας την Κυριακή 24/08 στις 19:45. Η ΑΕΚ ξεκινάει κι εκείνη με εντός, αφού αντιμετωπίζει στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό (24/08-20:15). Τέλος ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται με ΑΕΛ (24/08-21:00) και Βόλο (23/08-20:00) αντίστοιχα εντός έδρας.



Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά

Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει

Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης