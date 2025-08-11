Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Superleague 1: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής - Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των αγώνων
Η αυλαία ανοίγει στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00.
Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΟΦΗ εντός έδρας την Κυριακή 24/08 στις 19:45. Η ΑΕΚ ξεκινάει κι εκείνη με εντός, αφού αντιμετωπίζει στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό (24/08-20:15). Τέλος ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται με ΑΕΛ (24/08-21:00) και Βόλο (23/08-20:00) αντίστοιχα εντός έδρας.
Πρόγραμμα @Stoiximan Super League - 1η Αγωνιστική#slgr #StoiximanSuperLeague #MD1 #Stoiximan pic.twitter.com/ZJW984uxWa— Super League Greece (@Super_League_GR) August 11, 2025
