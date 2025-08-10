Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Η μαγεία του Λαμίν Γιαμάλ στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα: «Είμαι ασταμάτητος!» - Βίντεο
Η μαγεία του Λαμίν Γιαμάλ στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα: «Είμαι ασταμάτητος!» - Βίντεο
Ο νέος «μάγος» της Μπάρτσα, συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του κινήσεις στις προπονήσεις των «μπλαουγκράνα»
Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο νέος «μάγος» της Μπαρτσελόνα, συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του κινήσεις στις προπονήσεις των «μπλαουγκράνα». Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσιεύθηκε, ο Γιαμάλ πραγματοποιεί μια θεαματική «ποδιά» στον νεαρό συμπαίκτη του, Χόφρε Τόρεντς, προκαλώντας τον θαυμασμό όλων όσων ήταν παρόντες στην προπόνηση.
Ο ίδιος ο Γιαμάλ, χαμογελαστός και με αυτοπεποίθηση, δήλωσε μπροστά στην κάμερα του συλλόγου: «Είμαι ασταμάτητος!». Λίγο αργότερα, ανέβασε το βίντεο στα social media του, στο Instagram, με μήνυμα προς τον Τόρεντς: «Χόφρε, τίποτα προσωπικό!».
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ο ίδιος ο Γιαμάλ, χαμογελαστός και με αυτοπεποίθηση, δήλωσε μπροστά στην κάμερα του συλλόγου: «Είμαι ασταμάτητος!». Λίγο αργότερα, ανέβασε το βίντεο στα social media του, στο Instagram, με μήνυμα προς τον Τόρεντς: «Χόφρε, τίποτα προσωπικό!».
View this post on Instagram
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα