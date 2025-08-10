Η μαγεία του Λαμίν Γιαμάλ στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα: «Είμαι ασταμάτητος!» - Βίντεο
SPORTS
Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα

Η μαγεία του Λαμίν Γιαμάλ στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα: «Είμαι ασταμάτητος!» - Βίντεο

Ο νέος «μάγος» της Μπάρτσα, συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του κινήσεις στις προπονήσεις των «μπλαουγκράνα»

Η μαγεία του Λαμίν Γιαμάλ στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα: «Είμαι ασταμάτητος!» - Βίντεο
Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο νέος «μάγος» της Μπαρτσελόνα, συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του κινήσεις στις προπονήσεις των «μπλαουγκράνα». Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσιεύθηκε, ο Γιαμάλ πραγματοποιεί μια θεαματική «ποδιά» στον νεαρό συμπαίκτη του, Χόφρε Τόρεντς, προκαλώντας τον θαυμασμό όλων όσων ήταν παρόντες στην προπόνηση.

Ο ίδιος ο Γιαμάλ, χαμογελαστός και με αυτοπεποίθηση, δήλωσε μπροστά στην κάμερα του συλλόγου: «Είμαι ασταμάτητος!». Λίγο αργότερα, ανέβασε το βίντεο στα social media του, στο Instagram, με μήνυμα προς τον Τόρεντς: «Χόφρε, τίποτα προσωπικό!».


View this post on Instagram

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)




Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες

Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης