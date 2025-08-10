Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση ετοιμάζει δέσμη φορολογικών ελαφρύνσεων και μέτρων για τη στέγη, με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων ομάδων, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ