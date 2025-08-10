Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Το φεγγάρι της 9ης Αυγούστου πρόσφερε εντυπωσιακές εικόνες πάνω από την Ακρόπολη, συνδυάζοντας παράδοση και καλοκαιρινή μαγεία
Η πιο εντυπωσιακή πανσέληνος του φετινού καλοκαιριού έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της 9ης Αυγούστου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων βρέθηκαν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», χάρισε ένα μαγευτικό θέαμα, ιδιαίτερα πάνω από την Ακρόπολη.
Η ονομασία «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεαν τον μήνα Αύγουστο με την περίοδο που το ψάρι οξύρρυγχος, είδος των γλυκών νερών, έκανε την εμφάνισή του σε αφθονία.
Στη σύγχρονη εποχή, το όνομα αυτό συνοδεύει μια φεγγαρόλουστη νύχτα, όπου το αυγουστιάτικο φεγγάρι δημιουργεί εικόνες που χαράσσονται στη μνήμη. Από τις ακτές μέχρι τα αστικά τοπία, η φετινή πανσέληνος αποτέλεσε ιδανική αφορμή για ρομαντικές βόλτες, φωτογραφίες και στιγμές στοχασμού, θυμίζοντας πως ακόμη και στον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας, η φύση συνεχίζει να προσφέρει ανεπανάληπτες στιγμές.
Δείτε φωτογραφίες από την Πανσέληνο του Αυγούστου
Ο Αύγουστος του 2025 χαρακτηρίζεται από δύο σημαντικές σεληνιακές φάσεις που επηρεάζουν δυναμικά το αστρολογικό σκηνικό: την Πανσέληνο στον Υδροχόο στις 9 Αυγούστου 2025 και τη Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 23 Αυγούστου 2025. Η Πανσέληνος σηματοδοτεί την κορύφωση ενεργειών που ξεκίνησαν νωρίτερα, φέρνοντας ένταση αλλά και ευκαιρίες ολοκλήρωσης, ενώ η Νέα Σελήνη ανοίγει έναν νέο κύκλο εξελίξεων, θέτοντας τις βάσεις για ξεκινήματα που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
Πότε έρχεται η δεύτερη Πανσέληνος του Αυγούστου
