Γκουαρντιόλα: «Ρήξη χιαστού ο Ρόδρι, υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα μαντάτα για τον τραυματισμό του αμυντικού μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο την περασμένη Κυριακή κόντρα στην Άρσεναλ στο αγγλικό πρωτάθλημα και δεν θα αγωνιστεί ξανά στη σεζόν.



PEP 💬 (On Rodri's injury) He had surgery this morning - ACL and some meniscus. So, next season he will be here. This season is over [for him]. pic.twitter.com/S8mEzgnyUc