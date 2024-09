Ποιοι θα είναι οι κουμπάροι της Θεοδώρας Γλύξμπουργκ και του Μάθιου Κουμάρ - Σήμερα το pre-wedding party, αύριο ο γάμος

Ιερά Μητρόπολη Αθηνών για τις τελευταίες λεπτομέρειες του γάμου:

Το νυφικό θα είναι μια δημιουργία του oίκου

ενώ ο Παύλος είναι εκείνος που θα συνοδεύσει την αδελφή του στην εκκλησία. Οι βέρες έχουν παραγγελθεί από τον οίκο κοσμημάτων

η νυφική ανθοδέσμη από το Studio 7, ενώ οι μπομπονιέρες - το πιθανότερο είναι ότι θα φτάσουν από το εξωτερικό.

Η τέως βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση για τον γάμο της Θεοδώρας με τον Μάθιου Κουμάρ ο οποίος θα τελεστεί τοστις 17:30 στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών.Το μυστήριο θα τελέσει ο μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας και του ζεύγους.Κουμπάροι και παράνυμφοι στο ζευγάρι θα είναι, μεταξύ άλλων,Δείτε βίντεο: Η τέως βασιλική οικογένεια μετέβη, σήμερα στηνΑκόμα, η ανακοίνωση τονίζει ότι, τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούν με τη χώρα και την θέλησή τους να μοιραστούν με τους καλεσμένους τους τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική φιλοξενία και ταυτότητα.θα είναι πλημμυρισμένη από λουλούδια και πορσελάνινα σερβίτσια. Το ξενοδοχείο One & Only στην Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει φορέσει τα καλά του για να υποδεχτεί τους υψηλούς καλεσμένους. Κάτω από αυστηρό σεκιούριτι θα δοθεί εκεί το wedding dinner.Το pre wedding dinner τωνθα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στους κήπους του. Πρόκειται για ένα καθιστό δείπνο με μουσική. Ο χώρος παραχωρήθηκε έναντι αντίτιμου στην τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας και μάλιστα με μια πολύ σοβαρή υποχρέωση. Να καλύψει η οικογένεια με δικά της έξοδα την συντήρηση των κήπων του μουσείου (με ανανέωση φυτών και συντήρηση του εξοπλισμού).Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις προετοιμασίες για το pre-wedding πάρτι στο Βυζαντινό Μουσείο, όπως τις ανέβασε στα social media, ο συγγραφέας βασιλικών θεμάτων, Ανδρέας Μέγκος:Μέλη βασιλικών οικογενειών και ξένοι δημοσιογράφοι καταφθάνουν στη χώρα μας για τρεις ημέρες με το βλέμμα του ξένου τύπου να έχει πέσει κυρίως σε γάμο και γαμήλιο δείπνο όπου τα haute couture ενδύματα θα έχουν την τιμητική τους.Σημειώνεται ότι την Κυρικαή, θα παρατεθεί από τους νεόνυμφουςγια όλους τους καλεσμένους, και πάλι στο One & Only Aesthesis.Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου προγραμμάτιζε τον γάμο της τον Μάιο του 2020 στις Σπέτσες. Ωστόσο η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε τα σχέδια του ζευγαριού με αποτέλεσμα να αναβάλουν το μυστήριο. Η Θεοδώρα είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τον Νοέμβριο του 2018, με μια φωτογραφία τους με φόντο το εμβληματικό σκηνικό του Tower Bridge στο Λονδίνο.Στις αρχές του καλοκαιριού του 2023 είχαν στόχο να κάνουν μια τελετή στο Πόρτο Χέλι. Ωστόσο, ο θάνατος του πατέρα της Θεοδώρας τον Ιανουάριο του 2023, λίγους μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία του γάμου τους, ανέτρεψε και πάλι τα σχέδιά τους.