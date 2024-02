Μάγκνουσεν: Αυστραλός Ολυμπιονίκης δηλώνει έτοιμος για 1 εκατ. δολάρια να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες ντοπαρισμένων

💉Une compétition qui autorise le dopage ? « Non, c’est niet !!! » répond l’athlète français Erwan Konaté au micro de @RMCsport. Pour d’autres, ce n’est pas un problème… L’ancien nageur James Magnussen se dit prêt à participer aux « Enhanced Games » 😱 pic.twitter.com/R1Wbm46Ike — Cédric Dandeville (@CdricDandeville) February 11, 2024

😱 Campeón del mundo de los 100 libres en 2011 y 2013, plata olímpica en Londres... El nadador James Magnussen vuelve a la piscina por un millón de dólares para intentar batir el récord del mundo de los 50 metros libres... ¡dopado! https://t.co/goVfAeFQjb Por @andrewgarcia — MARCA (@marca) February 10, 2024

Σέζαρ Σιέλο Φίλιο. Ο Βραζιλιάνος το είχε πετύχει φορώντας ειδικό μαγιό στο Σάο Πάολο.





A half-serious offer became an agreement to turn his life upside down for USD$1 million over just 24 hours.



Μπέντζαμιν Σινκλέρ Τζόνσον Τζούνιορ ή Μπεν Τζόνσον κέρδισε το χρυσό με νέο παγκόσμιο ρεκόρ (9.79). Τελικά ο Καναδός βρέθηκε θετικός σε χρήση αναβολικών και του αφαιρέθηκε και το ρεκόρ και το μετάλλιο.





«Αν βάλουν 1 εκατομμύριο δολάρια για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο, θα έρθω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως ο πρώτος αθλητής» δήλωσε σε podcast στην Αυστραλία ο Μάγκνουσεν.«Δεν έχω μιλήσει με τον Τζέιμς αλλά θέλω να ανακοινώσω σε εκείνον και σε άλλους Ολυμπιονίκες το έπαθλο που θα πάρουν εάν κερδίσουν στους Αγώνες.Δεν αμφιβάλλω ότι ο Τζέιμς Μάγκνουσεν, μπορεί να σπάσει το σημαντικότερο παγκόσμιο ρεκόρ της κολύμβησης. Τότε θα γράψουμε στον Τζέιμς μια επιταγή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ των 50 μέτρων ελεύθερο στους Enhanced Games» απάντησε ο Άρον Ντ' Σόουζα που είναι ο διοργανωτής των Ολυμπιακών Αγώνων ντοπαρισμένων που θα ήθελε να διεξαχθούν μέσα στο 2024.Ο Τζέιμς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2019 και δηλώνει πως είναι σε φόρμα και ότι με έξι μήνες προπόνηση θα τα καταφέρει!Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο είναι 20.91 και ανήκει από το 2009 στονΟ Αυστραλός έχει κορυφαία επίδοση καριέρας στα 50μ ελεύθερο τα 21.52 (2013) και μόνο ντοπαρισμένος ίσως καταφέρει να σπάσει το μεγάλο ρεκόρ του Βραζιλιάνου.Στην καριέρα του ο Τζέιμς Μάγκνουσεν έχει κερδίσει 2 χάλκινα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες στις σκυτάλες και ένα ασημένιο στα 100μ ελεύθερο (2012 στο Λονδίνο).Ακόμη το 2011 και το 2013 ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100μ ελεύθερο. Μένει μόνιμα στην Αυστραλία και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει στροφή στην τηλεόραση.Συμμετείχε το 2023 στο Dancing with the Stars και το 2020 στο SAS Australia (ριάλιτι επιβίωσης) όπου έχει πρωταγωνιστήσει και ο Μαρκ Φιλιππούσης.Δεν έχει ανακοινωθεί πότε ακριβώς θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ντοπαρισμένων με τον Αυστραλό διοργανωτή τους να είναι σε επαφή με μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα για να εξασφαλίσει την προβολή τους και φυσικά χρήματα, πολλά χρήματα.Ο Ντ' Σόουζα που έχει έδρα το Λονδίνο επισημαίνει ότι μετά τον Μάγκνουσεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και άλλοι σημαντικοί αθλητές σε πολλά αθλήματα.Φυσικά θα δοθεί 1 εκατ. δολάρια σε εκείνον που θα σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100μ (στίβος). To ρεκόρ είναι το 9.58 και κρατάει από το 2009.Το συγκεκριμένο αγώνισμα έχει συνδεθεί και με μια θλιβερή ιστορία ντοπαρίσματος από το 1988. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ κοντραρίστηκαν ο Καρλ Λιίους και ο Μπεν Τζόνσον.Το μετάλλιο πήγε στον Καρλ Λιίους και το νέο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν το 9.92.