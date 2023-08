Mundobasket 2023: Ξεκινά σήμερα η διοργάνωση - Το πρόγραμμα των αγώνων, πότε παίζει η Ελλάδα

Έφτασε, επιτέλους, η στιγμή για να παρακολουθήσουμε τοΣήμερα (25/8), είναι η πρεμιέρα για το κορυφαίο εθνικό μπασκετικό ραντεβού και όπως είναι αναμενόμενο, οι φίλοι του μπάσκετ θα είναι «καρφωμένοι» στους δέκτες τους.Από τις 11.00 μέχρι τις 18.00, θα υπάρχει πλούσιο θέαμα, με τους ομίλους Α, D, E και H, να μπαίνουν σήμερα στη δράση. Το μεγάλο παιχνίδι που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον, είναι το Καναδάς-Γαλλία, που ξεκινά στις 15.30 από το Novasports StartΑνγκόλα-Ιταλία 11.00 Novasports 4Δομινικανή Δημοκρατία-Φιλιππίνες 15.00 Novasports 4Μεξικό - Μαυροβούνιο 11,45 Novasports 5Αίγυπτος-Λιθουανία 15.30 Novasports 5Φινλανδία-Αυστραλία 11.00 Novasports StartΓερμανία-Ιαπωνία 15.10 Novasports 6Λετονία-Λίβανος 12.15 Novasports 6Καναδάς-Γαλλία 16.30 Novasports StartΗ Ελλάδα βρίσκεται στον όμιλο C, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιορδανία και τη Νέα Ζηλανδία.Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδος:

Σάββατο 26 Αυγούστου, 11:45 Ιορδανία – Ελλάδα (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)Δευτέρα 28 Αυγούστου, 15:40 Ελλάδα – ΗΠΑ (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)Τετάρτη 30 Αυγούστου 15:40 Ελλάδα – Νέα Ζηλανδία (3ος Όμιλος – Γήπεδο Mall of Asia Arena, Φιλιππίνες – ΕΡΤ/Novasports)Πηγή: gazzetta.gr