Μουντομπάσκετ 2023: Αρχίζει την Παρασκευή η γιορτή του μπάσκετ στην Ασία

Απόντες είναι επίσης οι Κώστας Σλούκας και Νικ Καλάθης, ο Δημήτρης Αγραβάνης, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αφού αυτή τη φορά ως «νατουραλιζέ» θ' αγωνιστεί ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού και εξαιρετικός αμυντικός, Τόμας Ουόκαπ. O τελευταίος, μαζί με τον αρχηγό της εθνικής και των Πειραιωτών Κώστα Παπανικολάου, τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον Μιχάλη Λούντζη βρίσκονται με... κλειστά μάτια, αφού συνυπάρχουν στον σύλλογο που τον περασμένο Μάιο έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague και απώλεσε τον τίτλο από ένα εύστοχο σουτ του Σέρχιο Γιουλ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα είναι ο μόνος που εκπροσωπήσει την οικογένεια στην εθνική φέτος και οι ικανότητές του σε άμυνα κι επίθεση, μετά από χρόνων εμπειρία στους Μιλγουόκι Μπακς, θα είναι πολύτιμες για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από μία σεζόν υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν και είναι πολύτιμος στο «3» και στο «4» όταν χρειαστεί. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, σμολ φόργουορντ της Μπασκόνια πλέον έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Στο «4», ο Ντίνος Μήτογλου που επίσης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό αποτελεί παίκτη «κλειδί». Ο Δημήτρης Μωραΐτης, στην περιφέρεια είναι ο 3ος και τελευταίος παίκτης των «πρασίνων» στην εθνική. Ο βασικός σέντερ της εθνικής Γιώργος Παπαγιάννης βρίσκεται στην πιο ώριμη αγωνιστική φάση του, κάτι που φάνηκε και από το συμβόλαιο που του πρόσφερε αυτό το καλοκαίρι η Φενερμπαχτσέ, της οποίας προπονητής διατελεί ο Ομοσπονδιακός της εθνικής, Δημήτρης Ιτούδης. Πίσω του ακολουθεί ο 23χρονος σέντερ της ΑΕΚ (2/08) Μάνος Χατζηδάκης. Τέλος, ο Λευτέρης Μποχωρίδης που επέστρεψε στον Άρη συμπληρώνει τα έμπειρα γκαρντ αυτής της εθνικής.Η επιστροφή στο βάθρο πάντως δεν φαίνεται... πιθανή, στην 9η συμμετοχή της εθνικής Ελλάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι αν η «επίσημη αγαπημένη» περιμένει από το 2009 για ένα μετάλλιο σε οποιαδήποτε διοργάνωση (Ευρωμπάσκετ Πολωνίας), συμπληρώνει 17 χρόνια φέτος από το μοναδικό μετάλλιό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο! Από το 2006 δηλαδή, όταν η εθνική κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας.Η άμυνα δεν προβληματίζει τους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη. Η Αχίλλειος πτέρνα της εθνικής, όπως φάνηκε από τα φιλικά (2 νίκες με Σλοβενία σε έξι συνολικά φιλικές αναμετρήσεις) είναι η ικανότητα να σκοράρει και δη σε σετ παιχνίδι.Στόχος της εθνικής στον 3ο όμιλο είναι η κατάκτηση μίας εκ των πρώτων δύο θέσεων που οδηγούν στη φάση των «16». Καθώς, οι ΗΠΑ βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με αυτόν της Ελλάδας, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη, θα πρέπει να νικήσουν οπωσδήποτε τη Νέα Ζηλανδία και την Ιορδανία για ν' αποφύγουν την 3η ή 4η θέση που οδηγούν σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 17-32. Οι δύο πρώτοι του 3ου ομίλου θα βρεθούν στον 10ο όμιλο (Μανίλα, Mall of Asia Arena) μαζί με τους δύο πρώτους του 4ου ομίλου, στον οποίο αγωνίζονται οι Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μεξικό και Αίγυπτος. Αν δηλαδή η εθνική φτάσει έως τους «16» (μεταφέρονται τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης), τότε θα αντιμετωπίσει μόνο τις δύο ομάδες από τον 4ο όμιλο. Και τότε, θα θέλει πάλι να βρεθεί μέσα στις δύο πρώτες ομάδες του 10ου ομίλου για να προκριθεί στα προημιτελικά. Απώτερος στόχος της εθνικής σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με δύο ευρωπαϊκές ομάδες, συν την οικοδέσποινα των επόμενων Ολυμπιακών Γαλλία, να «σφραγίζουν» το εισιτήριο.Σημασία έχει πως η εθνική Ελλάδας βρίσκεται μέσα στις «32» χώρες της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αν αναλογιστεί κανείς πως η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 Αργεντινή, δεν κατάφερε να προκριθεί, όπως και οι Τσεχία, Τουρκία και Κροατία!Το Παγκόσμιο Κύπελλο σε Φιλιππίνες, Ινδονησία και Ιαπωνία είναι το 19ο κατά σειρά! Το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως ονομαζόταν η διοργάνωση αρχικά, διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 1950. Η «ληξιαρχική πράξη γέννησης» του θεσμού υπεγράφη το 1948 στο Λονδίνο, όπου με την ευκαιρία της 14ης Ολυμπιάδας λάμβανε χώρα το συνέδριο της FIBA. Στο συνέδριο οι χώρες-μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας αποφάσισαν τη διοργάνωση ενός πρωταθλήματος, στο οποίο θα συναγωνίζονταν οι καλύτερες εθνικές ομάδες του πλανήτη. Την πρώτη διοργάνωση ανέλαβε η Αργεντινή, αφού καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν ήταν σε θέση να την αναλάβει μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Αργεντινή ήταν και η πρώτη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, τη 2η θέση κατέλαβαν οι ΗΠΑ, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Χιλή. Έκτοτε, έχουν περάσει 73 χρόνια και έχουν στεφθεί 18 Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. Στη σύγχρονη ιστορία, στην Τουρκία το 2010 διεξήχθη το τελευταίο Μουντομπάσκετ, καθώς έκτοτε μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με απόφαση της FIBA. Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο διεξήχθη στην Ισπανία το 2014! Για πρώτη φορά, οι φίλαθλοι χρειάστηκε να περιμένουν 5 αντί 4 χρόνια, μετά τις αλλαγές που αποφάσισε η FIBA. Το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό της Κίνας το 2019 ήταν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ από το 1967 που δεν έλαβε χώρα την ίδια χρονιά με το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου (2018, Ρωσία), ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν 32 εθνικές ομάδες (έως το 2014 μετείχαν 24 ομάδες), όπως θα συμβεί και σε αυτό του 2023. Για πρώτη φορά στην Ιστορία, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το 19ο κατά σειρά, συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες!Οι ΗΠΑ είναι η εθνική ομάδα με τα περισσότερα μετάλλια. Οι Αμερικανοί έχουν κατακτήσει 12 μετάλλια, εκ των οποίων τα 5 χρυσά, τα 3 ασημένια και τα 4 χάλκινα! Στην Κίνα, το 2019, η εθνική των ΗΠΑ δεν κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία που κάνει το "three peat" στη διοργάνωση, αφού η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην Ιστορία της, επικρατώντας στον τελικό της Αργεντινής του 39χρονου τότε Λουις Σκόλα. Δύο διαδοχικά χρυσά έχουν κατακτήσει οι Αμερικανοί (2010, 2014), οι Βραζιλιάνοι (1959, 1963) και οι Γιουγκοσλάβοι (1998, 2002)! Μόνο τρεις προπονητές έχουν καταφέρει να κατακτήσουν δύο τίτλους σε Παγκόσμιο Κύπελλο: Ο Αλεξάντερ Γκομέλσκι (ΕΣΣΔ), ο Μάικ Σιζέφσκι (ΗΠΑ) και ο Τόγκο Ρενάν Σοάρες (Βραζιλία). Οι 62 πόντοι του Χουρ Τζάε (Νότια Κορέα), το 1990, απέναντι στην Αίγυπτο αποτελούν μέχρι σήμερα το ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα. Από πλευράς παικτών, τα 4 μετάλλια αποτελούν... ταβάνι για τους Βλαμίρ Μάρκες (Βραζιλία/2-2), Κρέζιμιρ Τσόσιτς (Γιουγκοσλαβία/2-2), Αμάουρι Πάσος (Βραζιλία/2-1-1) και Σεργκέι Μπέλοφ (ΕΣΣΔ/2-1-1). Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο σε σύνολο πόντων είναι ο Βραζιλιάνος Όσκαρ Σμιντ με 916 πόντους σε 35 αγώνες. Ο Νίκος Γκάλης παραμένει ο παίκτης που έχει πετύχει τους περισσότερους πόντους σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας μέσο όρο 33,7 πόντους ανά αγώνα για την εθνική Ελλάδας το 1986. Στην Κίνα, το 2019, ο Λουίς Σκόλα, στον αγώνα της εθνικής Αργεντινής με τη Νιγηρία για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πέρασε στη δεύτερη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης αφήνοντας στην 3η θέση τον Αυστραλό Άντριου Γκέιζ. Ο Αργεντινός διεθνής Λουίς Σκόλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας (2019) πέρασε και στην πρώτη θέση του πίνακα των κορυφαίων ριμπάουντερ από το 1994! Ο Σκόλα έχασε την ευκαιρία να γίνει ο γηραιότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής, σε ηλικία 39 ετών, 4 μηνών και 17 ημερών, στον τελικό του 2019 στην Κίνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, αφού οι Ίβηρες κατέκτησαν τον τίτλο. Έτσι, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, ο Μαρκ Γκασόλ που ήταν τότε 34 χρόνων, 7 μηνών και 18 ημερών, έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία Παγκόσμιος Πρωταθλητής σπάζοντας το ρεκόρ του Ντομινίκ Ουίλκινς (34 ετών, 7 μηνών, 3 ημερών) που κρατούσε από το 1994.Η εθνική ανδρών θα συμμετάσχει για 9η φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου! Η κορυφαία θέση που έχει καταλάβει είναι η 2η, το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στη Σαϊτάμα (Ιαπωνία) στο Μουντομπάσκετ του 2006, όταν απέκλεισε την "Dream Team" των ΗΠΑ στον ημιτελικό, αλλά γνώρισε βαριά ήττα από την Ισπανία στον τελικό, με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Το 2014 στην Ισπανία, η εθνική τερμάτισε στην 9η θέση. Το 2010 στην Τουρκία ήταν 11η, το 1998 στην Αθήνα τερμάτισε 4η, όπως και το 1994 στον Καναδά (4η). Το 1990, στην Αργεντινή η εθνική κατέλαβε την 6η θέση, ενώ στην «παρθενική» συμμετοχή της, το 1986 στην Ισπανία, η εθνική ανδρών τερμάτισε στη 10η θέση. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019, η εθνική συμβιβάστηκε με την 11η θέση. Η «επίσημη αγαπημένη» ήταν δηλαδή 3 φορές μέσα στην πρώτη τετράδα (1994, 1998, 2006) μέχρι σήμερα. Το σύνολο των 337 πόντων που σημείωσε το 1986 ο Νίκος Γκάλης στην Ισπανία αποτελεί νούμερο αξιομνημόνευτο! Παραμένει πρώτος σε μέσο όρο πόντων ενός παίκτη σε Παγκόσμιο Κύπελλο, χάρη σε εκείνη την επίδοσή του, με 33,7 πόντους μ.ο., αφού είχε αγωνιστεί σε 10 παιχνίδια. Ο Γκάλης διατηρεί και το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε έναν αγώνα για την εθνική Ελλάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με 53, κόντρα στον Παναμά, το 1986. Είναι δεύτερος στον σχετικό πίνακα, πίσω από τον πρώτο Χουρ Τζάε (Νότια Κορέα, 62) και μπροστά από τον τρίτο Όσκαρ Σμιντ (Βραζιλία, 52).Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 διακυβεύεται και ποιες ομάδες θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στο Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ των ανδρών στο Παρίσι, το 2024. Οι δύο εθνικές ομάδες που θα τερματίσουν ψηλότερα από τις ηπείρους της Αμερικής και της Ευρώπης και η ομάδα που θα πάρει το καλύτερο πλασάρισμα από Αφρική, Ασία και Ωκεανία, μαζί με τη διοργανώτρια Γαλλία (σύνολο 8 θέσεις) θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους 2024. Άλλες 4 θέσεις θα κριθούν μέσα από τα Προολυμπιακά Τουρνουά.Η Ιορδανία είναι η πρώτη κατά σειρά αντίπαλος της εθνικής Ελλάδας στην Α΄ φάση, 3ος Όμιλος το Σάββατο (26/8, 11:45 π.μ.). Η Ιορδανία θα πάρει για 3η φορά στην Ιστορία της μέρος σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνολικά μετράει 10 αναμετρήσεις στη διοργάνωση, το 2010 στην Τουρκία και το 2019 στην Κίνα, έχοντας μόλις μία νίκη (επί της Σενεγάλης) και εννέα ήττες. Χωρίς αμφιβολία, η Ιορδανία είναι το αουτσάιντερ του 3ου ομίλου απέναντι σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Νέα Ζηλανδία. Στο ρόστερ των Ιορδανών δεσπόζει η παρουσία του Αμερικανού, πρώην NBAer με πλούσια καριέρα στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, Ροντάε Χόλις-Τζέφερσον. Ο άλλοτε παίκτης των Νετς, των Ράπτορς και των Μπλέιζερς θα αποτελέσει τον ηγέτη για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας και τον οποίο θα συμπληρώσει ο γνώριμος από τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε, Αχμέτ Ντουβερίογλου. Ο Ουέσαμ Αλ-Σους ανέλαβε Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής μπάσκετ της Ιορδανίας από τον Απρίλιο του 2021 οδηγώντας τη στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Ως παίκτης διετέλεσε επί σειρά ετών αρχηγός της εθνικής Ιορδανίας. Το 2016 ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη παικτών στην «DME Academy» της Φλόριντα. Μάλιστα ένας από τους παίκτες που δούλεψε και εξέλιξε μέχρι να βρεθεί στο ΝΒΑ είναι και ο Κίγκαν Μάρεϊ των Σακραμέντο Κινγκς.Δεύτερη έρχεται στον δρόμο των παικτών του Δημήτρη Ιτούδη, η εθνική των ΗΠΑ και συγκεκριμένα τη Δευτέρα (28 Αυγούστου, 15:40). Η εθνική ηττήθηκε από τους παίκτες του Στιβ Κερ σε φιλική αναμέτρηση στο Άμπου Ντάμπι με 108-86, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο εθνικών ομάδων. Η 7η θέση που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί τη χειρότερη στην Ιστορία τους, κάτι που οδήγησε την αμερικανική Ομοσπονδία σε ριζικές αλλαγές. Ο Στιβ Κερ διαδέχτηκε τον Γκρεγκ Πόποβιτς στη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού, ενώ ούτε ένας παίκτης δεν υπάρχει στο ρόστερ των Αμερικανών από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019. Ο Στιβ Κερ επέλεξε προσεκτικά δώδεκα «εργαλεία» με στόχο τη χημεία και αμυντικές ικανότητες, από το να φέρει στην Ασία ηχηρά ονόματα του ΝΒΑ. Οι Έντουαρντς, Ίνγκραμ, Χαλιμπέρτον, Τζάκσον, Μπράνσον μετρούν 18 πόντους μέσο όρο στο ΝΒΑ στις ομάδες του έκαστος. Στόχος των ΗΠΑ που μετρούν 12 μετάλλια σε Παγκόσμιο Κύπελλο (5 χρυσά, 3 ασημένια και 4 χάλκινα) είναι να επιστρέψουν στην κορυφή... του κόσμου! Αδιαμφισβήτητα, οι ΗΠΑ είναι το φαβορί για την κατάληψη της 1ης θέσης του 3ου ομίλου.Η Νέα Ζηλανδία θα είναι η 3η και τελευταία αντίπαλος της εθνικής Ελλάδας στην Α΄ φάση, 3ος όμιλος, δηλαδή την Τετάρτη (30/8, 15:40). H Nέα Ζηλανδία ήταν αντίπαλος της εθνικής και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 της Κίνας, στην Α΄ φάση. Αυτή θα είναι η 6η συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα 6η διαδοχική. Η 4η θέση στην πρώτη παρουσία της στη διοργάνωση, το 2002 στην Ινδιανάπολη ήταν ό,τι καλύτερο έχουν παρουσιάσει οι "Tall Blacks". Ακολούθησε η 16η θέση το 2006 στην Ιαπωνία, η 12η το 2010 στην Τουρκία, η 15η το 2014 στην Ισπανία και η 19η το 2019 στην Κίνα. Mε Ομοσπονδιακό προπονητή τον Πέρο Κάμερον και γενικό "lifting", η Νέα Ζηλανδία έχει κορυφαίο παίκτη τον Φιν Ντιλέινι ο οποίος προέρχεται από καλή σεζόν με τη Βόννη, ενώ ξεχωρίζουν και οι Γιάνι Βέτσελ της Άλμπα Βερολίνου, ο 27χρονος πόιντ γκαρντ ΛεΑφα, ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ Χάιρουμ Χάρις και ο 23χρονος Φλιν Κάμερον, ο οποίος είναι και ο γιος του Ομοσπονδιακού προπονητή.Ο Λούκα Ντόντσιτς από «τρομερό μωρό» του σλοβενικού μπάσκετ αποτελεί πλέον τον ηγέτη των Ντάλας Μάβερικς και βέβαια της εθνικής Σλοβενίας. Στο Ευρωμπάσκετ του 2017, ο Ντόντσιτς είχε υποχρεώσει τους Ευρωπαίους φιλάθλους να μιλούν για εκείνον με τη Σλοβενία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, στον τελικό με τη Σερβία, στην Κωνσταντινούπολη. Πέντε χρόνια μετά, ο Ντόντσιτς θα κάνει ό,τι περνά από το... χέρι του για να χαρίσει ένα μετάλλιο στην εθνική της πατρίδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εξάλλου, το 2019 στην Κίνα, η Σλοβενία δεν είχε καταφέρει να προκριθεί, αν και πρωταθλήτρια Ευρώπης και η προσμονή είναι... μεγάλη για τους Σλοβένους.Από τις ΗΠΑ των ΝΒΑερ ξεχωρίζουν ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και ο Τάιρις Χαλιμπέρτον. Ο πρώτος γνωστός ως "Block Panther", αλλά και με τα αρχικά "JJJ", αποτελεί τον βασικό ψηλό των Αμερικανών. Ο σταρ των Μέμφις Γκρίζλις αναδείχτηκε κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ είχε και 18,6 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 3 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Στον «άσο», ο πόιντ γκαρντ των Ιντιάνα Πέισερς τέλειωσε τη σεζόν με 20,7 πόντους και 10,4 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα.Ο Ρούντι Γκομπέρ είναι ο σταρ της Γαλλίας και ο «φόβος» κάθε αντίπαλης φροντ λάιν. O σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς μετρά δύο χάλκινα μετάλλια στα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλο με τους «μπλε» (2014 Ισπανία, 2019 Κίνα) και τώρα αισθάνεται έτοιμος να τους οδηγήσει ψηλότερα, αφού οι «τρικολόρ» δεν θα είναι ευχαριστημένοι με οτιδήποτε λιγότερο από το... ασημένιο μετάλλιο.Πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας (2019), ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Σβέτισλαβ Πέσιτς, έτοιμος να «βομβαρδίζει» με τρίποντα τους αντιπάλους της Σερβίας, όπως κάνει βέβαια και με τη φανέλα των Ατλάντα Χοκς.Ο Ντένις Σρέντερ αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο όνομα της εθνικής Γερμανίας. Αφού μετακινήθηκε στους Τορόντο Ράπτορς, από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο 29χρονος πόιντ γκαρντ αποτελεί επιθετική εγγύηση για τα «πάντσερ», είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του.Προερχόμενος από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα των Τζαζ κι ενώ συμμετείχε και στο All Star Game του ΝΒΑ, ο Λάουρι Μαρκάνεν, θέτει ψηλά τον πύχη για τη Φινλανδία σε μία ακόμη διοργάνωση, μετά το πρόσφατο Ευρωμπάσκετ. Εξάλλου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται κρατώντας στα... χέρια του το βραβείο του «πιο βελτιωμένου παίκτη στο ΝΒΑ».Δύο παίκτες του Καναδά ξεχωρίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο: Ο σταρ των Νιου Γιορκ Νικς Αρ Τζέι Μπάρετ και ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ.O ψηλός της Δομινικανής Δημοκρατίας Καρλ-Άντονι Τάουνς, των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ανεβάζει βέβαια επίπεδο στην εθνική ομάδα του νησιού της Ισπανιόλας των Μεγάλων Αντίλλων της Καραϊβικής.Πέρα από τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο (αποκατάσταση σε τραυματισμό στο γόνατο) των Μιλγουόκι Μπακς, πολλοί μεγάλοι «αστέρες» θα απουσιάσουν από τα παρκέ της Ασίας. Ο MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας (2019), Ρίκι Ρούμπιο, παραδέχτηκε δημόσια πως αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, εξηγώντας πως δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την κάτοχο του τίτλου Ισπανία αυτή τη φορά. Εκτός για τους Ίβηρες είναι και ο Λορένζο Μπράουν, ο οποίος είχε οδηγήσει τη «Φούρια Ρόχα» και στο ψηλότερο σκαλί του προηγούμενου Ευρωμπάσκετ.Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA με τους Ντένβερ Νάγκετς, αλλά επέλεξε να ξεκουραστεί και να μην ενισχύσει την εθνική Σερβίας. Απόντες θα είναι και οι Βασίλιε Μίτσιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς για τους Σέρβους, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να υπολογίζει πάντως στον πρώτο σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.Η «χάλκινη» το 2019 στην Κίνα και το 2014 στην Ισπανία, Γαλλία, θα στερηθεί των υπηρεσιών του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Νο1 του φετινού ντραφτ του ΝΒΑ, ο οποίος επέλεξε να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του για την πρώτη σεζόν του στους Σαν Αντόνιο Σπερς.Η πιθανή αντίπαλος της εθνικής στη φάση των «16», Λιθουανία, δεν υπολογίζει στον Ντομάντας Σαμπόνις. Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς προτίμησε αυτό το καλοκαίρι να μην ταλαιπωρήσει το σώμα του εξαιτίας κι ενός μικροτραυματισμού.Η Λετονία θ' αγωνιστεί χωρίς τον δικό της ΝΒΑερ Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο παίκτης των Σέλτικς συμμετείχε μεν στην προετοιμασία, όμως ένας τραυματισμός τον κρατάει εκτός.Ο Νο2 σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, μετά τον Γιόκιτς, Τζαμάλ Μάρεϊ, εγκατέλειψε την προετοιμασία του Καναδά την τελευταία στιγμή.Ο παίκτης των Λέικερς πλέον, Ρούι Χατσιμούρα, δεν θα ενισχύσει την Ιαπωνία, μετά από απόφασή του να δουλέψει πάνω στη βελτίωσή του.Χωρίς τους Ντουάρτε και Αλ Χόρφορντ θα παρουσιαστεί η Δομινικανή ΔημοκρατίαΛόγω τραυματισμού θα απουσιάσει και o Tζοκ Λόντεϊλ της Αυστραλίας.Ένα ρομπότ του μπάσκετ, με το όνομα "JIP" είναι η μασκότ του 19ου κατά σειρά Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ. Το όνομα προκύπτει από το πρώτο γράμμα των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο (Japan, Indonesia, Philippines), ενώ φέρει και τα χρώματα από τις σημαίες των τριών χωρών (άσπρο, κόκκινο και μπλε). Το ρομπότ JIP ήταν ιδέα και συνεργασία ενός παιδιού από κάθε διοργανώτρια χώρα, του Καλόι από τις Φιλιππίνες, του Κότα από την Ιαπωνία και του Ντέβι από την Ινδονησία. Στόχος της μασκότ είναι η ευαισθητοποίηση στην προστασία του περιβάλλοντος και να περάσει το μήνυμα της ανακύκλωσης, γι’ αυτό και στην πλάτη έχει μία μπασκέτα.A΄ ΦΑΣΗ1ος ΟΜΙΛΟΣ (Μανίλα) : Philippine Arena, Araneta Colisium2ος ΟΜΙΛΟΣ (Μανίλα) : Araneta Colisium3ος ΟΜΙΛΟΣ (Μανίλα) : Μall of Asia Arena4ος ΟΜΙΛΟΣ (Μανίλα) : Μall of Asia Arena5ος ΟΜΙΛΟΣ (Οκινάουα) : Okinawa Arena6ος ΟΜΙΛΟΣ (Οκινάουα) : Okinawa Arena7ος ΟΜΙΛΟΣ (Τζακάρτα) : Indonesia Arena8ος ΟΜΙΛΟΣ (Τζακάρτα) : Indonesia ArenaΒ΄ ΦΑΣΗ («16»)9ος ΟΜΙΛΟΣ (Μανίλα, Araneta Colisium)10ος ΟΜΙΛΟΣ (Μανίλα, Mall of Asia)11ος ΟΜΙΛΟΣ (Οκινάουα, Okinawa Arena)12ος ΟΜΙΛΟΣ (Τζακάρτα, Indonesia Arena)ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 17-32: Μανίλα, Οκινάουα, ΤζακάρταΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ: Μανίλα (Mall of Asia Arena)ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ: Μανίλα (Mall of Asia Arena)ΤΕΛΙΚΟΣ: Μανίλα (Mall of Asia Arena)Όπως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019, ο Γιώργος Πουρσανίδης θα είναι ο μοναδικός που θα εκπροσωπήσει την ελληνική διαιτησία και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 σε Φιλιππίνες, Ινδονησία και Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, 25 από τους 44 διαιτητές του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου επελέγησαν για δεύτερη διαδοχική φορά να διευθύνουν στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μπάσκετ στον κόσμο, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο μέσος όρος ηλικίας των διαιτητών είναι τα 40,2 έτη, με τον μεγαλύτερο ηλικιακά να είναι 51 χρόνων και ο μικρότερος 31 ετών. Στους 44 διαιτητές μόνο τρεις είναι γυναίκες, όλες από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα οι Έιμι Μπόνερ, Μπλάνκα Μπερνς και Τζένα Τζόρνταν Ρενό, δηλαδή μόλις το 6,81%!Αναλυτικά οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 σε Φιλιππίνες, Ινδονησία και Ιαπωνία:Αχμέντι Αλ-Σουβαίλι (Ιράκ), Χούλιο Ανάγια Φρέιλε (Παναμάς), Μπενιαμίνο Μανουέλ Αττάρντ (Ιταλία), Άντρις Αουνκρόγκερς (Λετονία), Κερέμ Μπακί (Τουρκία), Τζόνι Μπατίστα (Πουέρτο Ρίκο), Σκοτ Μπέκερ (Αυστραλία), Ομάρ Μπερμούντες (Μεξικό), Έιμι Μπόνερ (ΗΠΑ), Μπλάνκα Μπερνς (ΗΠΑ), Λουίς Καστίγιο (Ισπανία), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία), Χουάν Φερνάντες (Αργεντινή), Ντανιέλ Γκαρσία (Βενεζουέλα), Γκβίντας Γκεντβίλας (Λιθουανία), Αλεξάνταρ Γκλίσιτς (Σερβία), Μαρτίν Χορόζοβ (Βουλγαρία), Ουασίμ Χουσεϊνί (Καναδάς), Μάθιου Λέιφ Κάλλιο (Καναδάς), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία), Μαρτίνς Κοζλόφσκις (Λετονία), Μπόρις Κρέιτς (Σλοβενία), Βόιτεκ Λίσκα (Πολωνία), Γκιλέρμε Λοκατέλι (Βραζιλία), Μανουέλ Ματσόνι (Ιταλία), Γεβγκένι Μικέγιεφ (Καζακστάν), Ουαέλ Μουσταφά (Αίγυπτος), Ραμπά Νουτζαίμ (Λίβανος), Κριστιάν Πάες (Ισημερινός), Κιουνγκίν Παρκ (Ν. Κορέα), Κάρλος Περάλτα (Ισημερινός), Γιώργος Πουρσανίδης (Ελλάδα), Πέτερ Πρακς (Ουγγαρία), Τζένα Τζόρνταν Ρενό (ΗΠΑ), Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Γκάτις Σαλίνς (Λετονία), Ντάιγκο Ουρουσίμα (Ιαπωνία), Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Ρομπέρτο Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Κάρλος Βέλες (Κολομβία), Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία), Λεονάρντο Σαλασάρ (Αργεντινή) και Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη).Θέση στο εναρκτήριο τζάμπολ στην πρώτη φάση παίρνουν 32 ομάδες, χωρισμένες σε 8 ομίλους των τεσσάρων. Την πρόκριση στους ομίλους της φάσης των «16» εξασφαλίζουν οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο της α΄ φάσης. Οι τέσσερις όμιλοι στη φάση των «16» δημιουργούνται ως εξής: 9ος Όμιλος στη Μανίλα και στο Araneta Colisium (Α1, Α2, Β1, Β2), 10ος Όμιλος στη Μανίλα και στη MOA Arena (Γ1, Γ2, Δ1, Δ2), 11ος Όμιλος στην Οκινάουα και στην Okinawa Arena (Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2), 12ος Όμιλος στην Τζακάρτα και στην Indonesia Arena (Ζ1, Ζ2, Η1, Η2). Η εθνική, δηλαδή, εφόσον προκριθεί στη 2η φάση διασταυρώνεται στον 10ο Όμιλο (Μανίλα) με τις δύο ομάδες που θα έχουν προκριθεί από τον 4ο όμιλο, δηλαδή με δύο εκ των Αιγύπτου, Μεξικού, Λιθουανίας και Μαυροβουνίου. Οι εθνικές ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την α΄ φάση και αντιμετωπίζουν μόνο τις δύο ομάδες από τον άλλον όμιλο. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά, όπου διεξάγονται νοκ άουτ χιαστί αγώνες ως εξής: 1ος 9ου Ομίλου εναντίον 2ου 10ου Ομίλου, 1ος 11ου Ομίλου εναντίον 2ου 12ου Ομίλου, 1ος 10ου Ομίλου εναντίον 2ου 9ου Ομίλου και 1ος 12ου Ομίλου εναντίον 2ου 11ου Ομίλου, στη Μανίλα (Mall of Asia Arena). Οι τέσσερις νικητές προκρίνονται στα ημιτελικά, όπου από τους δύο αγώνες θα προκύψουν οι φιναλίστ για τον τελικό της 10ης Σεπτεμβρίου, πάντα στο γήπεδο Mall of Asia Arena, στη Μανίλα.ΟΜΙΛΟΙΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2023 (ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ)1ος Όμιλος (Mανίλα, Araneta Colisium)ΑνγκόλαΔομινικανή ΔημοκρατίαΦιλιππίνεςΙταλία2ος Όμιλος (Mανίλα, Araneta Colisium)Νότιο ΣουδάνΚίναΣερβίαΠουέρτο Ρίκο3ος Όμιλος (Μανίλα, Mall of Asia Arena)ΗΠΑΙορδανίαΕΛΛΑΔΑΝέα Ζηλανδία4ος Όμιλος (Μανίλα, Mall of Asia Arena)ΑίγυπτοςΜεξικόΛιθουανίαΜαυροβούνιο5ος Όμιλος (Οκινάουα, Οkinawa Arena)ΓερμανίαΦινλανδίαΑυστραλίαΙαπωνία6ος Όμιλος (Οκινάουα, Οkinawa Arena)ΣλοβενίαΓεωργίαΒενεζουέλαΠράσινο Ακρωτήρι7ος Όμιλος (Τζακάρτα, Indonesia Arena)IράνΙσπανίαΑκτή ΕλεφαντοστούΒραζιλία8ος Όμιλος (Τζακάρτα, Indonesia Arena)ΚαναδάςΛετονίαΛίβανοςΓαλλία1η ΑγωνιστικήΠαρασκευή 25 Αυγούστου11.00: Αγκόλα - Ιταλία (1ος (Α) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)11.00: Φινλανδία - Αυστραλία (5ος (Ε) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)11.45: Μεξικό - Μαυροβούνιο (4ος (D) Όμιλος, Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)12.15: Λετονία - Λίβανος (8ος (H) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)15.00: Δομινικανή Δημοκρατία - Φιλιππίνες (1ος (A) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)15.10: Γερμανία - Ιαπωνία (5ος (E) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)15.30: Αίγυπτος - Λιθουανία (4ος (D) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)16.30: Καναδάς - Γαλλία (8ος (H) Όμιλος, Ινδονησία, ΕΡΤ 1 & NovaSports)Σάββατο 26 Αυγούστου11.00: Νότιο Σουδάν - Πουέρτο Ρίκο (2ος (B) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)11.00: Πράσινο Ακρωτήρι - Γεωργία (6ος (F) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports11.45: Ιορδανία - Ελλάδα (3ος (C) Όμιλος, Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)12.15: Ιράν - Βραζιλία (7ος (G) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)14.30: Σλοβενία - Βενεζουέλα (6ος (F) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)15.00: Σερβία - Κίνα (2ος (B) Όμιλος, Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)15.40: HΠΑ - Νέα Ζηλανδία (3ος (C) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)16.30: Ισπανία - Ακτή Ελεφαντοστού (7ος (G) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)2η ΑγωνιστικήΚυριακή 27 Αυγούστου11.00: Ιταλία - Δομινικανή Δημοκρατία (1ος (A) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)11.30: Αυστραλία - Γερμανία (5ος (E) Όμιλος, Ιαπωνία, ΕΡΤ 1 & NovaSports)11.45: Μαυροβούνιο - Αίγυπτος (3ος (C) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)12.45: Λίβανος - Καναδάς (8ος (H) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)15.00: Φιλιππίνες - Αγκόλα (1ος (A) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)15.10: Ιαπωνία - Φινλανδία (5ος (E) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)15.30: Λιθουανία - Μεξικό (4ος (D) Όμιλος, Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)16.30: Γαλλία - Λετονία (8ος (H) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)Δευτέρα 28 Αυγούστου11.00: Βενεζουέλα - Πράσινο Ακρωτήρι (6ος (F) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)11.00: Κίνα - Νότιο Σουδάν (2ος (B) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)11.45: Νέα Ζηλανδία - Ιορδανία (3ος (C) Όμιλος, Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)12.45: Ακτή Ελεφαντοστού - Ιράν (7ος (G) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)14.30: Γεωργία - Σλοβενία (6ος (F) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)15.00: Πουέρτο Ρίκο - Σερβία (2ος (B) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)15.40: Ελλάδα - ΗΠΑ (3ος (C) Όμιλος, Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)16.30: Βραζιλία - Ισπανία (7ος (G) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)3η ΑγωνιστικήΤρίτη 29 Αυγούστου10.30: Γερμανία - Φινλανδία (5ος (E) Όμιλος, Ιαπωνία, ΕΡΤ 1 & NovaSports)11.00: Ανγκόλα - Δομινικανή Δημοκρατία (1ος (A) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)11.45: Αίγυπτος - Μεξικό (4ος (D) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)12.45: Λίβανος - Γαλλία (8ος (H) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)14.10: Αυστραλία - Ιαπωνία (5ος (E) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)15.00: Φιλιππίνες - Ιταλία (1ος (A) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)15.30: Μαυροβούνιο - Λιθουανία (4ος (D) Όμιλος, Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)16.30: Καναδάς - Λετονία (8ος (H) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)Τετάρτη 30 Αυγούστου11.00: Νότιο Σουδάν - Σερβία (2ος (B) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)11.00: Γεωργία - Βενεζουέλα (6ος (F) Όμιλος, Ιαπωνία, ΕΡΤ 1 & NovaSports)11.40: ΗΠΑ - Ιορδανία (3ος (C) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)12.45: Ακτή Ελεφαντοστού - Βραζιλία (7ος (G) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)14.30: Σλοβενία - Πράσινο Ακρωτήρι (6ος (F) Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)15.00: Κίνα - Πουέρτο Ρίκο (2ος (B) Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)15.40: Ελλάδα - Νέα Ζηλανδία (3ος (C) Όμιλος, Φιλιππίνες - ΕΡΤ 1 & NovaSports)16.30: Ιράν - Ισπανία (7ος (G) Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 17-321η ΑγωνιστικήΠέμπτη 31 Αυγούστου (δεν έχουν οριστεί ώρες)E3 - F4 (15ος Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)F3 - E4 (15ος Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)A3 - B4 (13ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)B3 - A4 (13ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)C3 - D4 (14ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)D3 - C4 (14ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)G3 - H4 (16ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)H3 - G4 (16ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)*** Οι αγώνες της Εθνικής ΕΛΛΑΔΑΣ είτε προκριθεί στην επόμενη φάση είτε αγωνιστεί για τις θέσεις 17-32 θα μεταδοθούν επίσης από την ΕΡΤ.Δεύτερος Γύρος - ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»1η ΑγωνιστικήΠαρασκευή 1 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)E1 - F2 (11ος Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)F1 - E2 (11ος Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)A1 - B2 (9ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)B1 - A2 (9ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)C1 - D2 (10ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)D1 - C2 (10ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)G1 - H2 (12ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)H1 - G2 (12ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 17-322η ΑγωνιστικήΣάββατο 2 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)E4 - F4 (15ος Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)E3 - F3 (15ος Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)A4 - B4 (13ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)A3 - B3 (13ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)C4 - D4 (14ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)C3 - D3 (14ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)G4 - H4 (16ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)G3 - H3 (16ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)E2 - F2 (11ος Όμιλο, Ιαπωνία, NovaSports)E1 - F1 (11ος Όμιλος, Ιαπωνία, NovaSports)A2 - B2 (9ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)A1 - B1 (9ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)C2 - D2 (10ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)C1 - D1 (10ος Όμιλος, Φιλιππίνες, NovaSports)G2 - H2 (12ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)G1 - H1 (12ος Όμιλος, Ινδονησία, NovaSports)Προημιτελικά - Φάση των «8»Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)81 I1 - J2 (Φιλιππίνες, NovaSports)82 J1 - I2 (Φιλιππίνες, NovaSports)Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)83 K1 - L2 (Φιλιππίνες, NovaSports)84 L1 - K2 (Φιλιππίνες, NovaSports)<Β>ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 5-8<Β>Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)Ηττημένος #81 - Ηττημένος #83 (Φιλιππίνες, NovaSports)Ηττημένος #82 - Ηττημένος #84 (Φιλιππίνες, NovaSports)ΗμιτελικάΠαρασκευή 8 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)Νικητής #81 - Νικητής #83 (Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)Νικητής #82 - Νικητής #84 (Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 5-6Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου (δεν έχουν οριστεί ώρες)89 Ηττημένος #85 - Ηττημένος #86 (Φιλιππίνες, NovaSports)90 Νικητής #85 - Νικητής #86 (Φιλιππίνες, NovaSports)«Μικρός» ΤελικόςΚυριακή 10 Σεπτεμβρίου11:30 Ηττημένος #87 - Ηττημένος #88 (Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)ΤΕΛΙΚΟΣΚυριακή, 10 Σεπτεμβρίου15:40 Νικητής #87 - Νικητής #88 (Φιλιππίνες, ΕΡΤ 1 & NovaSports)ΠΗΓΗ: ΑΠΕ