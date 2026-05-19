Βανς: Υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, πιστεύουμε πώς θέλουν να υπογράψουν συμφωνία
Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους κι επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν σκέφτονται καν το ενδεχόμενο η Ρωσία να πάρει στα χέρια της το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο
O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας.
«Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.
Παράλληλα, ο Βανς αναφέρθηκε και στα σενάρια που θέλουν τη Ρωσία να παίρνει στα χέρια της το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, αποκλείοντας κατηγορηματικά μια τέτοια εκδοχή.
«Το να πάρει η Ρωσία το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν είναι κάτι που εξετάζουμε, δεν ήταν ποτέ αυτό το σχέδιό μας», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση κατά του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμαντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι διέκοψε «προγραμματισμένη επανάληψη» των επιθέσεων κατά του Ιράν αφού η Τεχεράνη διαβίβασε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσινγκτον. Τώρα υπάρχει «μία καλή ευκαιρία» για την επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε ο Τραμπ.
JD Vance on Iran: This is not a forever war. We are gonna take care of business and come home, that’s what Trump promised, and that’s what he is gonna deliver. pic.twitter.com/xBivfE4gfW— World Source News (@Worldsource24) May 19, 2026
Προειδοποιεί το Ιράν για νέα μέτωπαΣημειώνεται, πάντως, ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.
