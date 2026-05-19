Βανς: Υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, πιστεύουμε πώς θέλουν να υπογράψουν συμφωνία

Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους κι επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν σκέφτονται καν το ενδεχόμενο η Ρωσία να πάρει στα χέρια της το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο