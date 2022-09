Agios Nikolaos Cliff Diving: Eικόνες που κόβουν την… ανάσα

Κλείσιμο

Σήμερα η λήξη των αγώνωνΤο απόγευμα αναμένεται οι υπόλοιποι αθλητές να αγωνιστούν στο cliff diving ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η λήξη των αγώνων και η απονομή των νικητών.Σήμερα πέφτει η… αυλαία και για τους αγώνες «Agios Nikolaos On Sup 2022» στον οποίον συμμετέχουν πάνω από 200 αθλητές.Το πρόγραμμα της Κυριακής:10:00 – Τεχνική ενημέρωση 14χλμ SUP παραλία Πλάκας – Σπιναλόγκα10:30 – 14 km SUP με εκκίνηση από παραλία Πλάκας – Σπιναλόγκα10:45 – Τεχνική ενημέρωση 10χλμ SUP στην παραλία στους Μύλους Ελούντας (Κανάλι Ελουντας)11:00 – 10 km SUP με εκκίνηση από την παραλία στους Μύλους Ελούντας (Κανάλι Ελουντας)11:15 – Τεχνική ενημέρωση 4χλμ SUP – παραλία Χαβάνια11:30 – 4 km με εκκίνηση από – παραλία Χαβάνια14:00 – Απονομές 10km SUP/ 4km SUP στη Λίμνη Βουλισμένη