Wimbledon, Κύργιος - Τσιτσιπάς 3-1: Ο Νικ σταμάτησε τον Στέφανο στο Λονδίνο

Κλείσιμο

Things are getting heated in the Kyrgios-Tsitsipas match at Wimbledon 😳 pic.twitter.com/F1H0l3SU2Y — Action Network (@ActionNetworkHQ) July 2, 2022

Things are getting heated in the Kyrgios-Tsitsipas match at Wimbledon 😳 pic.twitter.com/F1H0l3SU2Y — Action Network (@ActionNetworkHQ) July 2, 2022

This match had it all 👏



Kyrgios (-140) has defeated (4) Tsitsipas in the third round at Wimbledon. pic.twitter.com/GCxQwDO4zt — Action Network (@ActionNetworkHQ) July 2, 2022

The handshake at the end of the Kyrgios v Tsitsipas match that the livestream didn’t show pic.twitter.com/XcOQCUml3V — Art Guy (@Jamie_DKN) July 2, 2022

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

(Νο40) ήταν ο μεγάλος νικητής του ελληνικού "εμφύλιου" με τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο5) στοΟ Τσιτσιπάς αν και προηγήθηκε στα σετ και έσβησε ματς πόιντ στο 4ο ηττήθηκε μετά από 3.16 μεαπό τον Νικ Κύργιο στον 3ο γύρο του Grand Slam.Αυτή είναι η 4η νίκη σε 5 παιχνίδια τουεπί του Τσιτσιπά και η 2η συνεχόμενη στο γρασίδι αφού πριν από δύο εβδομάδες τον είχε κερδίσει και στο Halle Open.Ο Νικ Κύργιος επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στον 4ο γύρο και θα παίξει με τον Αμερικανό Μπρέιντον Νακασίμα για μια θέση στον προημιτελικό όπου είχε φτάσει το 2014.είχε 21 άσους (έναντι 14) αλλά και 7 διπλά λάθη (έναντι ενός). Τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/14 για τον Αυστραλό ενώ ο Έλληνας είχε 0/5.Οι winners ήταν 60-57 για τον Κύργιο και τα αβίαστα λάθη 36-31 για τον Τσιτσιπά. Ο Κύργιος έπαιξε με το μυαλό του Τσιτσιπά και τα κατάφερε.Μάλιστα στο 4ο σετ ενώ δεν είχαμε παιχνίδι ο Τσιτσιπάς πάνω στα νεύρα του χτύπησε πάνω στο φιλέ το μπαλάκι προς την πλευρά του Νικ ο οποίος δεν σταμάτησε να φωνάζει στον διαιτητή σε όλο τον αγώνα.Ο Νικ Κύργιος αρχίζει το παιχνίδι με μπρέικ πόιντ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς το έσβησε για να προηγηθεί με 1-0. Στο 3ο γκέιμ άντεξε στην πίεση, δεν επέτρεψε στον Νικ να φτάσει σε μπρέικ, έσβησε 2 μπρέικ πόιντ και πήγε στο 2-1.Έσβησε και νέο μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ για το 4-3. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 6-5 και ο Κύργιος με άνεση οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μίνι μπρέικ προηγήθηκε με 2-1 αλλά ο Νικ Κύργιος το πήρε πίσω και μείωσε σε 3-2. Νέο μίνι μπρέικ και 4-2 για τον Έλληνα και θα σπάσει και πάλι το αντίπαλο σερβίς για το 5-2!Έφτασε σε 4πλο σετ πόιντ και έκλεισε στο 7-6 (2) σε 51'. Ο Έλληνας είχε 14 winners έναντι 19 και τα αβίαστα λάθη ήταν 11-11. Δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο 1ο σετ αλλά έσβησε 4 του Κύργιου.Στο 2ο σετ ο Κύργιος προηγήθηκε με το σερβίς του με 4-3 και έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ. O Στέφανος Τσιτσιπάς το έσβησε και ισοφάρισε σε 4-4.Ο Έλληνας είχε ευκαιρία για μπρέικ στο 9ο γκέιμ αλλά δεν του το επέτρεψε ο Κύργιος αφού έσβησε το μπρέικ πόιντ με άσο (5-4). Με μπρέικ ο Νικ θα κλείσει το σετ στο 6-4 έχοντας πλέον 1/6 μπρέικ πόιντ!Με το σερβίς του στο 3ο σετ έφτασε στο 2-1 ο Κύργιος και έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο 4ο. Το έσβησε και αυτό ο Τσιτσιπάς αλλά ο Αυστραλός είχε και 2ο και έφτασε με μπρέικ στο 3-1.Το υπερασπίστηκε με το σερβίς του και έφτασε στο 4-1! Πήγε στο 5-2 και με το σερβίς του έκλεισε το σετ στο 6-3.Το 4ο σετ άρχισε με τριπλό μπρέικ πόιντ του Κύργιου αλλά ο Τσιτσιπάς έσβησε και τα τρία! Με διπλό σφάλμα του Στέφανου ο Νικ έχει και 4ο μπρέικ πόιντ αλλά σβήστηκε και αυτό! Έτσι ο Έλληνας κράτησε το σερβίς του για το 1-0.Το 2-1 είναι για τον Τσιτσιπά αλλά ο Κύργιος με άνεση ισοφαρίζει σε 2-2. Κρατάει το σερβίς του ο Στέφανος για το 3-2 αλλά ο Νικ έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ!Τα σβήνει και αυτά ο Τσιτσιπάς και με τον 15ο άσο του έφτασε σε αβαντάζ και έκλεισε το γκέιμ (4-3). Είναι η σειρά του Τσιτσιπά να έχει τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Κύργιος το έσβησε! Ισοφαρίζει σε 4-4 και το παιχνίδι διακόπηκε για 10' προκειμένου να κλείσει η οροφή (λόγω βροχής).Συνεχίστηκε με τον Στέφανο να κερδίζει το 9ο (5-4) και είχε σετ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Το έσβησε ο Νικ και ισοφάρισε σε 5-5. Με 3 σερί άσους ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 6-5 και ο Κύργιος οδήγησε και αυτό το σετ στο τάι μπρέικ.Αρχίζει με άσο ο Στέφανος αλλά ο Κύργιος έκανε το 2-1 με το σερβίς του. Το 4-3 είναι για τον Κύργιο και με μίνι μπρέικ έφτασε στο 5-4. Πήρε πίσ το μίνι μπρέικ ο Τσιτσιπάς όμως ο Νικ έφτασε στο 6-5!Ο Έλληνας έσβησε το ματς πόιντ αλλά ο Αυστραλός έσβησε με winner σετ πόιντ (7-7). Έφτασε σε 2ο ματς πόιντ (8-7) και κέρδισε το παιχνίδι.Μετά από το φινάλε του αγώνα ο Νικ Κύργιος σημείωσε:«Ηξερα πως θα είναι δύσκολο να το καταφέρω. Εχω μεγάλο σεβασμό για τον Στέφανο, τον αγαπάω. Απλά το άθλημα μερικές φορές σε εξωθεί στα άκρα. Είμαστε εντάξει μεταξύ μας όμως».