Ο κορυφαίος freerunning θεσμός «σαλπάρει» για Μικρολίμανο σε 10 μέρες

Μια μοναδική ευκαιρία σε μαθητές και φοιτητές, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στον κόσμο της ρομποτικής, δίνει η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers η οποία προχωράει σε ανοιχτό κάλεσμα στον 1 ο Διαγωνισμό Ρομποτικής και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, «Plaisiobots: The Race», με κορυφαίο έπαθλο για τους νικητές, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο φημισμένο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τέσσερα χρόνια απουσίας από την Ελλάδα είναι πάρα πολλά για τον συναρπαστικό freerunning διαγωνισμό που είναι συνυφασμένος με τη χώρα μας. Γι’ αυτό, η επιστροφή του θα συνοδεύεται από κάτι ξεχωριστό: για πρώτη φορά θα διεξαχθεί επάνω στα καταστρώματα δύο πανέμορφων ιστιοφόρων σκαφών!Οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες από κάθε γωνιά της γης, αλλά και τα επίδοξα νέα ταλέντα, ετοιμάζουν τα καλύτερα tricks τους με σκοπό να προκριθούν στο μεγάλο τελικό.Εκεί όπου οι 18 κορυφαίοι υπόσχονται να προσφέρουν ένα αθλητικό υπερθέαμα αναδεικνύοντας τα skills τους εν πλω! Το εντυπωσιακό σκηνικό θα πλαισιώσουν παραπλέοντα ιστιοπλοϊκά και καταμαράν θεατών.Έχεις εξελίξει τα tricks σου και θέλεις να διαγωνιστείς και εσύ; Τότε πάρε μέρος στον Onsite Qualifier, που είναι ανοιχτός προς όλους και θα διεξαχθεί τρεις ημέρες πριν από τον τελικό, στις 7 Ιουλίου, στην πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά.Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειεςΟι 20 κορυφαίοι της Α φάσης του Onsite Qualifier θα προκριθούν στη Β φάση που θα πραγματοποιηθεί λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο και από την οποία οι τρεις καλύτεροι θα κερδίσουν το εισιτήριο για τον πολυαναμενόμενο τελικό!Εκεί θα διαγωνιστούν με τις έξι γυναίκες και τους έξι άντρες που προκρίθηκαν μέσω του Online Qualifier καθώς και τους τρεις φιναλίστ του Red Bull Art of Motion 2019 που διεξήχθη στην Ιταλία, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα πιο εντυπωσιακά tricks, flips και άλματα για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.Θα τα καταφέρουν τα φαβορί να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους ή θα κλέψουν την παράσταση οι νεοεισερχόμενοι; Θα φανεί στον μεγάλο τελικό, στις 10 Ιουλίου!Χρήσιμες πληροφορίες:Το Red Bull Art of Motion, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και τη MINI, θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 Ιουλίου από το MEGA και την COSMOTE TV στο κανάλι COSMOTE SPORT 6HD.Tην ίδια στιγμή εντυπωσιακές εικόνες θα κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσα από το, και το(διαθέσιμο για τηλεοράσεις με σύνδεση στο internet, κονσόλες gaming, κινητά και άλλα.Για πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών:Με τη συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Πειραιάwww.redbullartofmotion.com#redbullartofmotion