Πολιτικό ντιμπέιτ στη ΝΔ: Σκέρτσος, Μπακογιάννη, Βορίδης, Σδούκου, Βουλγαράκης, κάνουν «φροντιστήριο» σε νέα στελέχη, δείτε φωτογραφίες
Πολιτικό ντιμπέιτ στη ΝΔ: Σκέρτσος, Μπακογιάννη, Βορίδης, Σδούκου, Βουλγαράκης, κάνουν «φροντιστήριο» σε νέα στελέχη, δείτε φωτογραφίες
Όσοι ξεχωρίσουν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να αξιοποιηθούν σε κομματικές θέσεις ή ακόμη και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, η διαδικασία του πολιτικού ντιμπέιτ μεταξύ νέων ηλικίας 17 έως 35 ετών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του κόμματος για την αναζήτηση και ανάδειξη νέων πολιτικών στελεχών.
Οι συμμετέχοντες αναμετρώνται σε διαδοχικούς γύρους debate, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους πάνω σε ζητήματα πολιτικής και κυβερνητικού έργου, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Άμυνα και η Ασφάλεια. Στόχος της διαδικασίας είναι να αναδειχθούν νέοι άνθρωποι με ικανότητα στον δημόσιο λόγο, συγκροτημένη επιχειρηματολογία και διάθεση ενεργού συμμετοχής στην πολιτική.
Την αξιολόγηση των συμμετεχόντων αναλαμβάνουν έμπειρα πολιτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Ακης Σκέρτσος, η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης.
Η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικές αναμετρήσεις, με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στους επόμενους γύρους και στον μεγάλο τελικό.
Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επόμενη ημέρα, καθώς όσοι ξεχωρίσουν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να αξιοποιηθούν σε κομματικές θέσεις ή ακόμη και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος.
Δείτε φωτογραφίες
Οι συμμετέχοντες αναμετρώνται σε διαδοχικούς γύρους debate, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους πάνω σε ζητήματα πολιτικής και κυβερνητικού έργου, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Άμυνα και η Ασφάλεια. Στόχος της διαδικασίας είναι να αναδειχθούν νέοι άνθρωποι με ικανότητα στον δημόσιο λόγο, συγκροτημένη επιχειρηματολογία και διάθεση ενεργού συμμετοχής στην πολιτική.
Την αξιολόγηση των συμμετεχόντων αναλαμβάνουν έμπειρα πολιτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Ακης Σκέρτσος, η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης.
Η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικές αναμετρήσεις, με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στους επόμενους γύρους και στον μεγάλο τελικό.
Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επόμενη ημέρα, καθώς όσοι ξεχωρίσουν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να αξιοποιηθούν σε κομματικές θέσεις ή ακόμη και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος.
Δείτε φωτογραφίες
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