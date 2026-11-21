Πολιτικό ντιμπέιτ στη ΝΔ: Σκέρτσος, Μπακογιάννη, Βορίδης, Σδούκου, Βουλγαράκης, κάνουν «φροντιστήριο» σε νέα στελέχη, δείτε φωτογραφίες

Όσοι ξεχωρίσουν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να αξιοποιηθούν σε κομματικές θέσεις ή ακόμη και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας