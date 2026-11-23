Η Ταλούλα Γουίλις ζήτησε συγγνώμη και «κατέβασε» φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις
Η Ταλούλα Γουίλις ζήτησε συγγνώμη και «κατέβασε» φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις
Αρκετοί ήταν, πάντως, αυτοί που υπερασπίστηκαν την Ταλούλα Γουίλις για τη φωτογραφία με τον πατέρα της
Συγγνώμη ζήτησε η Ταλούλα Γουίλις για την φωτογραφία που ανέβασε χθες Κυριακή, με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια από το 2023
«Δημοσίευσα χθες μια φωτογραφία του μπαμπά μου επειδή είχαμε μια ΥΠΕΡΟΧΗ επίσκεψη», έγραψε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον 71χρονο πρωταγωνιστή του «Die Hard» ενώ παράλληλα «κατέβασε» το επίμαχο καρέ.
«Ζήτησα από κάποιον να τραβήξει μια πολύ γλυκιά φωτογραφία μιας κοινής μας στιγμής, καθώς παρακολουθούσαμε ένα βίντεο με τον Φράνκι Βάλι να τραγουδά» συνέχισε η Ταλούλα Γουίλις προσθέτοντας ότι ότι «είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με την τρυφερότητα της στιγμής, που δεν σκέφτηκα ότι ίσως επρόκειτο για μια υπερβολικά προσωπική φωτογραφία για να τη δημοσιοποιήσω».
«Αναγνωρίζω ότι μπορώ να το χειριστώ καλύτερα και δεσμεύομαι να το κάνω. Ξέρω ότι τον αγαπάτε όλοι. Τον αγαπώ κι εγώ. Η οικογένειά μου τον αγαπά. Και εξακολουθεί να είναι πάντα ο απόλυτος ήρωας που γνωρίζουμε» έγραψε στη συνέχεια η κόρη του Μπρους Γουίλις.
«Μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Ταλούλα Γουίλις.
Όπως αναφέρει η Page Six, αρκετοί ήταν οι χρήστες των social media που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μικρότερη κόρη της Ντέμι Μουρ. «Το θέμα είναι το εξής... Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις... Αν η οικειότητα και η αγάπη κάνουν κάποιους να αισθάνονται άβολα, θα πρέπει να κοιτάξουν πρώτα τον εαυτό τους» έγραψε ένας σχολιαστής.
«Κορίτσι μου, αυτό το ταξίδι αφορά εσένα, τον πατέρα σου και την οικογένειά σου. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να το μοιραστείς δεν αφορά κανέναν άλλον. Να κρατάς και να μοιράζεσαι όσες αναμνήσεις θέλεις. Είναι δικές σου και θα παραμείνουν δικές σου», πρόσθεσε ένας άλλος. «Υπερβολικά προσωπική; Ήταν απλώς υπέροχη», σχολίασε ένας τρίτος.
«Δημοσίευσα χθες μια φωτογραφία του μπαμπά μου επειδή είχαμε μια ΥΠΕΡΟΧΗ επίσκεψη», έγραψε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον 71χρονο πρωταγωνιστή του «Die Hard» ενώ παράλληλα «κατέβασε» το επίμαχο καρέ.
«Ζήτησα από κάποιον να τραβήξει μια πολύ γλυκιά φωτογραφία μιας κοινής μας στιγμής, καθώς παρακολουθούσαμε ένα βίντεο με τον Φράνκι Βάλι να τραγουδά» συνέχισε η Ταλούλα Γουίλις προσθέτοντας ότι ότι «είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με την τρυφερότητα της στιγμής, που δεν σκέφτηκα ότι ίσως επρόκειτο για μια υπερβολικά προσωπική φωτογραφία για να τη δημοσιοποιήσω».
«Αναγνωρίζω ότι μπορώ να το χειριστώ καλύτερα και δεσμεύομαι να το κάνω. Ξέρω ότι τον αγαπάτε όλοι. Τον αγαπώ κι εγώ. Η οικογένειά μου τον αγαπά. Και εξακολουθεί να είναι πάντα ο απόλυτος ήρωας που γνωρίζουμε» έγραψε στη συνέχεια η κόρη του Μπρους Γουίλις.
«Μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Ταλούλα Γουίλις.
Όπως αναφέρει η Page Six, αρκετοί ήταν οι χρήστες των social media που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μικρότερη κόρη της Ντέμι Μουρ. «Το θέμα είναι το εξής... Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις... Αν η οικειότητα και η αγάπη κάνουν κάποιους να αισθάνονται άβολα, θα πρέπει να κοιτάξουν πρώτα τον εαυτό τους» έγραψε ένας σχολιαστής.
«Κορίτσι μου, αυτό το ταξίδι αφορά εσένα, τον πατέρα σου και την οικογένειά σου. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να το μοιραστείς δεν αφορά κανέναν άλλον. Να κρατάς και να μοιράζεσαι όσες αναμνήσεις θέλεις. Είναι δικές σου και θα παραμείνουν δικές σου», πρόσθεσε ένας άλλος. «Υπερβολικά προσωπική; Ήταν απλώς υπέροχη», σχολίασε ένας τρίτος.
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