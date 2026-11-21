Ο Ντέκλαν Κοστέλο πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης: Τι ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα, λέει

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος αναφέρεται στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος, από την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές