Ο Ντέκλαν Κοστέλο πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης: Τι ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα, λέει
Ο Ντέκλαν Κοστέλο πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης: Τι ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα, λέει
Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος αναφέρεται στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος, από την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφέρεται ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντέκλαν Κοστέλο, κάνοντας λόγο για μια «ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα» και επισημαίνοντας ότι το ελληνικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους κατά κεφαλήν χρηματοδότησης, φτάνει στην ολοκλήρωσή του, με συνολικούς πόρους ύψους 35,95 δισ. ευρώ.
Σε ανάρτησή του, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος αναφέρεται στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος, από την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Παράλληλα, χαιρετίζει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ενώ συγχαίρει όσους συνέβαλαν στην πρόοδο του ελληνικού προγράμματος.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντεκλάν Κοστέλο:
«Τι ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα!
Το μεγαλύτερο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά κεφαλήν, ολοκληρώθηκε, με ολόκληρο το ποσό των 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ να αξιοποιείται για δημόσιες επενδύσεις και να κινητοποιεί σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Από ανακαινισμένες κατοικίες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέχρι την επέκταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, χρόνια εργασίας αποφέρουν βελτιώσεις που φτάνουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Με το #NextGenerationEU, οι κατοικίες έγιναν πιο πράσινες και πιο ενεργειακά αποδοτικές με την προσθήκη ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας. Τα νοσοκομεία αναβαθμίστηκαν και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας υποστηρίζουν μια πιο διασυνδεδεμένη φροντίδα.
Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο μειώνει την εξάρτηση από την τοπική παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, ενώ η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στο δίκτυο επιτρέπει την κατανάλωση περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ολοκληρώθηκαν βασικά έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που είχαν πληγεί σοβαρά από φυσικές καταστροφές.
Τα δάνεια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στηρίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και τις εξαγωγές, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μειώσει σημαντικά το επενδυτικό της κενό και να ενισχύσει την ανάπτυξη.
Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε αυτή την πρόοδο να αναγνωρίζεται στη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας αυτή την εβδομάδα. Αυτό αντανακλά μια εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στην πράξη.
Συγχαρητήρια και ένα εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες που βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η πρόοδος».
Σε ανάρτησή του, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος αναφέρεται στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος, από την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Παράλληλα, χαιρετίζει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ενώ συγχαίρει όσους συνέβαλαν στην πρόοδο του ελληνικού προγράμματος.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντεκλάν Κοστέλο:
«Τι ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα!
Το μεγαλύτερο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά κεφαλήν, ολοκληρώθηκε, με ολόκληρο το ποσό των 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ να αξιοποιείται για δημόσιες επενδύσεις και να κινητοποιεί σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Από ανακαινισμένες κατοικίες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέχρι την επέκταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, χρόνια εργασίας αποφέρουν βελτιώσεις που φτάνουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Με το #NextGenerationEU, οι κατοικίες έγιναν πιο πράσινες και πιο ενεργειακά αποδοτικές με την προσθήκη ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας. Τα νοσοκομεία αναβαθμίστηκαν και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας υποστηρίζουν μια πιο διασυνδεδεμένη φροντίδα.
Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο μειώνει την εξάρτηση από την τοπική παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, ενώ η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στο δίκτυο επιτρέπει την κατανάλωση περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ολοκληρώθηκαν βασικά έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που είχαν πληγεί σοβαρά από φυσικές καταστροφές.
Τα δάνεια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στηρίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και τις εξαγωγές, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μειώσει σημαντικά το επενδυτικό της κενό και να ενισχύσει την ανάπτυξη.
Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε αυτή την πρόοδο να αναγνωρίζεται στη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας αυτή την εβδομάδα. Αυτό αντανακλά μια εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στην πράξη.
Συγχαρητήρια και ένα εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες που βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η πρόοδος».
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