Στα Ιεροσόλυμα ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε τον Πανάγιο Τάφο, δείτε βίντεο
Στα Ιεροσόλυμα ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε τον Πανάγιο Τάφο, δείτε βίντεο
Ο υπουργός Υγείας παρέστη και στη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως
Στη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα παρέστη σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ στη συνέχεια προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς συνέπεσε με την ιερά επέτειο της ενθρονίσεως της Αυτού Μακαριότητος, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.
Δείτε βίντεο από την επίσκεψη Γεωργιάδη στον Πανάγιο Τάφο
Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε το βράδυ της Κυριακής με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών και Εσωτερικών Γκιντεόν Σαάρ. «Είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος και σπουδαίος πολιτικός. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα» ανέφερε σε ανάρτησή του.
Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς συνέπεσε με την ιερά επέτειο της ενθρονίσεως της Αυτού Μακαριότητος, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.
Δείτε βίντεο από την επίσκεψη Γεωργιάδη στον Πανάγιο Τάφο
Αύριο θα συμμετάσχω στο συνέδριο της ELNET στην Ιερουσαλήμ και σήμερα έχουν φωτίσει το τείχος της παλαιάς πόλεως με τις σημαίες των Κρατών που θα εκπροσωπηθούν. Μεταξύ αυτών και της Ελλάδος pic.twitter.com/IZCEyTumDx— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 22, 2026
Σήμερα το βράδυ στην Ιερουσαλήμ στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου της ELNET συναντήθηκα με τον @gidonsaar Υπουργό των Εξωτερικών και των Εσωτερικών του Κράτους του Ισραήλ. Είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος και σπουδαίος πολιτικός. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα. https://t.co/RqueiAb5zh— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 22, 2026
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