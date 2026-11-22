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Σήμερα το βράδυ στην Ιερουσαλήμ στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου της ELNET συναντήθηκα με τον @gidonsaar Υπουργό των Εξωτερικών και των Εσωτερικών του Κράτους του Ισραήλ. Είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος και σπουδαίος πολιτικός. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα. https://t.co/RqueiAb5zh — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 22, 2026

Στη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα παρέστη σήμερα ο, ενώ στη συνέχεια προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς συνέπεσε με την ιερά επέτειο της ενθρονίσεως της Αυτού Μακαριότητος, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.Δείτε βίντεο από την επίσκεψη Γεωργιάδη στον Πανάγιο ΤάφοΟ υπουργός Υγείας συναντήθηκε το βράδυ της Κυριακής με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών και Εσωτερικών Γκιντεόν Σαάρ. «Είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος και σπουδαίος πολιτικός. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα» ανέφερε σε ανάρτησή του.