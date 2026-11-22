Στο επίκεντρο η περιφερειακή ανάπτυξη και το δημογραφικό – Οι προτάσεις για την ενέργεια και η κριτική στην κυβέρνηση





«Το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, κοινοβουλευτική παρουσία και αυτονομία. Δεν είναι κόμμα ΙΧ εξυπηρέτησης προσωπικών ηγετικών φιλοδοξιών. Εμείς δίνουμε καθημερινά αγώνες στην κοινωνία και το κοινοβούλιο», σημείωσε.







«Φανταστείτε να μην ήταν το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, θα είχε αποτραπεί η ψήφιση του άρθρου 23; Θα είχε ψηφιστεί το άρθρο του κ. Πιερρακάκη και για τους δανειολήπτες που είναι στα νύχια των funds θα σήμαινε ότι, αν αδυνατούσαν να πληρώσουν λίγες δόσεις, θα έχαναν χωρίς δικαστική απόφαση την περιουσία τους. Η κοινοβουλευτική μας παρουσία εκθέτει καθημερινά τη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε.



Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενέργεια και τα τιμολόγια ρεύματος Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πρόβλημα στη λειτουργία του κράτους.







Στη συνέχεια, συνέδεσε την κριτική του με την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας ειδική αναφορά στον κ. Τσαβδαρίδη και στη στάση του κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.



«Το ψάρι, όμως, βρωμάει από το κεφάλι. Αποκαλύπτεται στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές ότι ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε στημένες ερωτήσεις στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου όταν προσήλθαν ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή. Όταν το Μέγαρο Μαξίμου του δίνει σήμα πως “όλα επιτρέπονται”, θα σεβαστεί τον κόπο των παιδιών του ελληνικού λαού; Η διαφθορά και η ατιμωρησία πρέπει να τελειώσουν», πρόσθεσε.



Κλείσιμο «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα ΙΧ για προσωπικές φιλοδοξίες» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ενεργειακή πολιτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απέρριψε προτάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά.



Συγκεκριμένα, υπενθύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία μηχανισμού μεταφοράς των καταναλωτών από τα πράσινα στα σταθερά μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της δεν θα είχε δημοσιονομικό κόστος.



Παράλληλα, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η απολιγνιτοποίηση, υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύτηκε από τις αναγκαίες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και στην αποθήκευση ενέργειας.



«Τι κόστιζε στη Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει το δικό μας παράδειγμα απολιγνιτοποίησης, που προέβλεπε επένδυση στο δίκτυο και την αποθήκευση; Σήμερα παράγουμε πράσινη ενέργεια και, επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, τη δίνουμε στη Βουλγαρία και μετά την αγοράζουμε από εκεί πανάκριβη. Γιατί δεν ακολούθησαν την πρότασή μας; Ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε συνεταιρισμός θα είχε μια ενεργειακή κοινότητα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν τα υιοθέτησε γιατί θέλει να τα έχει καλά με το καρτέλ της ενέργειας», ανέφερε.



Στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ και στον ρόλο του ως εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ελασσόνα , όπου ολοκλήρωσε την τριήμερη περιοδεία του στη Θεσσαλία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του δεν αποτελεί όχημα εξυπηρέτησης προσωπικών φιλοδοξιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινοβουλευτικής της παρουσίας. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφάνειας και ενεργειακής πολιτικής, ενώ έθεσε ως προτεραιότητες την περιφερειακή ανάπτυξη, την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.«Το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, κοινοβουλευτική παρουσία και αυτονομία. Δεν είναι κόμμα ΙΧ εξυπηρέτησης προσωπικών ηγετικών φιλοδοξιών. Εμείς δίνουμε καθημερινά αγώνες στην κοινωνία και το κοινοβούλιο», σημείωσε.Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινοβουλευτικής δράσης του κόμματός του παρουσίασε την παρέμβαση για το άρθρο 23, το οποίο, όπως υποστήριξε, θα είχε σοβαρές συνέπειες για τους δανειολήπτες.«Φανταστείτε να μην ήταν το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, θα είχε αποτραπεί η ψήφιση του άρθρου 23; Θα είχε ψηφιστεί το άρθρο του κ. Πιερρακάκη και για τους δανειολήπτες που είναι στα νύχια των funds θα σήμαινε ότι, αν αδυνατούσαν να πληρώσουν λίγες δόσεις, θα έχαναν χωρίς δικαστική απόφαση την περιουσία τους. Η κοινοβουλευτική μας παρουσία εκθέτει καθημερινά τη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πρόβλημα στη λειτουργία του κράτους.«Ποιο είναι το μέλλον μας; Ένα κράτος ρουσφετομάγαζο της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα σκάνδαλο. Τη μια εβδομάδα, υπουργός επιδιώκει να περάσει το παιδί του στο πανεπιστήμιο με διαδικασίες απαξιωτικές για τα άλλα παιδιά. Την άλλη εβδομάδα, τα αδέλφια βουλευτή παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με απευθείας αναθέσεις», ανέφερε.Στη συνέχεια, συνέδεσε την κριτική του με την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας ειδική αναφορά στον κ. Τσαβδαρίδη και στη στάση του κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.«Το ψάρι, όμως, βρωμάει από το κεφάλι. Αποκαλύπτεται στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές ότι ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε στημένες ερωτήσεις στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου όταν προσήλθαν ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή. Όταν το Μέγαρο Μαξίμου του δίνει σήμα πως “όλα επιτρέπονται”, θα σεβαστεί τον κόπο των παιδιών του ελληνικού λαού; Η διαφθορά και η ατιμωρησία πρέπει να τελειώσουν», πρόσθεσε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ενεργειακή πολιτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απέρριψε προτάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά.Συγκεκριμένα, υπενθύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία μηχανισμού μεταφοράς των καταναλωτών από τα πράσινα στα σταθερά μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της δεν θα είχε δημοσιονομικό κόστος.Παράλληλα, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η απολιγνιτοποίηση, υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύτηκε από τις αναγκαίες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και στην αποθήκευση ενέργειας.«Τι κόστιζε στη Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει το δικό μας παράδειγμα απολιγνιτοποίησης, που προέβλεπε επένδυση στο δίκτυο και την αποθήκευση; Σήμερα παράγουμε πράσινη ενέργεια και, επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, τη δίνουμε στη Βουλγαρία και μετά την αγοράζουμε από εκεί πανάκριβη. Γιατί δεν ακολούθησαν την πρότασή μας; Ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε συνεταιρισμός θα είχε μια ενεργειακή κοινότητα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν τα υιοθέτησε γιατί θέλει να τα έχει καλά με το καρτέλ της ενέργειας», ανέφερε.

Περιφερειακή ανάπτυξη, δημογραφικό και στήριξη των αγροτών Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε την περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα κρίνουν την κυβερνητική πολιτική με βάση την καθημερινότητά τους.



«Η κοινωνία θα συγκρίνει το βίωμά της από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι στη ζυγαριά της προοπτικής και της ελπίδας, η Δημοκρατική Παράταξη θα νικήσει και αυτή η νίκη θα είναι νίκη του λαού», τόνισε.



Κλείνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στη συμβολή του ΠΑΣΟΚ στη στήριξη των ανθρώπων της αγροτικής παραγωγής.



«Εμείς δώσαμε αξιοπρέπεια στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο και θα τους ξαναδώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Συναντήσεις με σεισμόπληκτους σε Τύρναβο και Δαμάσι Πριν από την ομιλία του στην Ελασσόνα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε επισκεφθεί τον Τύρναβο και το Δαμάσι, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία.



Κατά την παρουσία του στις δύο περιοχές συναντήθηκε με σεισμόπληκτους κατοίκους, οι οποίοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ, καθώς παραμένουν εκκρεμότητες σχετικά με την αποκατάσταση των κατοικιών τους.



Με την επίσκεψη και την ομιλία στην Ελασσόνα ολοκληρώθηκε η τριήμερη περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία.

22.11.2026, 01:43