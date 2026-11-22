Άδωνις Γεωργιάδης σε ισραηλινό ΜΜΕ: «Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο»

«Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να σέβεται το Ισραήλ για όσα έχει πετύχει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας στο i24NEWS