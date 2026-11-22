Άδωνις Γεωργιάδης σε ισραηλινό ΜΜΕ: «Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο»
Άδωνις Γεωργιάδης σε ισραηλινό ΜΜΕ: «Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο»
«Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να σέβεται το Ισραήλ για όσα έχει πετύχει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας στο i24NEWS
Τον θαυμασμό του για το Ισραήλ και τη σημασία της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS, με αφορμή επίσκεψή του στη χώρα.
Το ισραηλινό μέσο παρουσιάζει τον Έλληνα υπουργό ως έναν πολιτικό που έχει κερδίσει τη συμπάθεια των Ισραηλινών, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του υπέρ του Ισραήλ συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο τιμήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, με βραβείο και τον χαρακτηρισμό «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στον κόσμο».
Ο υπουργός εξήρε τα επιτεύγματα του Ισραήλ στην οικονομία, την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και τη δυνατότητά του να συνδυάζει, όπως είπε, τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών.
«Κάθε λογικός άνθρωπος στον πλανήτη πρέπει να σέβεται τον ισραηλινό λαό για όσα έχει πετύχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ήθελε η Ελλάδα να υιοθετήσει πολλά στοιχεία από το ισραηλινό παράδειγμα.
Αναφερόμενος στην αποτροπή σχεδίου επίθεσης εναντίον Ισραηλινού επιχειρηματία στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία για τη συνεργασία της με τη Μοσάντ και τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.
Προειδοποίησε παράλληλα για τον κίνδυνο που συνιστά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων επιτρέπει στην Τεχεράνη να απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις.
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική προσέγγιση Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία τοποθέτησε χρονικά στο 2010, χαρακτηρίζοντας τα θεμέλιά της ιδιαίτερα ισχυρά.
Θυμήθηκε μάλιστα ότι, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Facebook άρθρο με τίτλο «Γιατί υποστηρίζω το Ισραήλ», παρά τις αντιρρήσεις συνεργατών του που τον προειδοποιούσαν ότι η χρονική συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη.
«Τους είπα ότι θα το κάνω τώρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι ήθελε να παρουσιάσει στους Έλληνες τους λόγους για τους οποίους θεωρεί πως η χώρα πρέπει να στηρίζει το Ισραήλ.
Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε ακόμη με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαναΐ, χαρακτηρίζοντάς την δραστήρια και ιδιαίτερα αγαπητή.
Κλείνοντας τη συνέντευξη, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω το Ισραήλ για την ύπαρξή του. Θέλω να γνωρίζετε ότι σας θαυμάζουμε, σας υποστηρίζουμε και είμαστε εδώ όταν το Ισραήλ μας χρειαστεί».
Το ισραηλινό μέσο παρουσιάζει τον Έλληνα υπουργό ως έναν πολιτικό που έχει κερδίσει τη συμπάθεια των Ισραηλινών, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του υπέρ του Ισραήλ συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο τιμήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, με βραβείο και τον χαρακτηρισμό «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στον κόσμο».
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Ο υπουργός εξήρε τα επιτεύγματα του Ισραήλ στην οικονομία, την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και τη δυνατότητά του να συνδυάζει, όπως είπε, τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών.
«Κάθε λογικός άνθρωπος στον πλανήτη πρέπει να σέβεται τον ισραηλινό λαό για όσα έχει πετύχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ήθελε η Ελλάδα να υιοθετήσει πολλά στοιχεία από το ισραηλινό παράδειγμα.
Αναφερόμενος στην αποτροπή σχεδίου επίθεσης εναντίον Ισραηλινού επιχειρηματία στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία για τη συνεργασία της με τη Μοσάντ και τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.
Προειδοποίησε παράλληλα για τον κίνδυνο που συνιστά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων επιτρέπει στην Τεχεράνη να απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις.
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική προσέγγιση Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία τοποθέτησε χρονικά στο 2010, χαρακτηρίζοντας τα θεμέλιά της ιδιαίτερα ισχυρά.
Θυμήθηκε μάλιστα ότι, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Facebook άρθρο με τίτλο «Γιατί υποστηρίζω το Ισραήλ», παρά τις αντιρρήσεις συνεργατών του που τον προειδοποιούσαν ότι η χρονική συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη.
«Τους είπα ότι θα το κάνω τώρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι ήθελε να παρουσιάσει στους Έλληνες τους λόγους για τους οποίους θεωρεί πως η χώρα πρέπει να στηρίζει το Ισραήλ.
Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε ακόμη με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαναΐ, χαρακτηρίζοντάς την δραστήρια και ιδιαίτερα αγαπητή.
Κλείνοντας τη συνέντευξη, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω το Ισραήλ για την ύπαρξή του. Θέλω να γνωρίζετε ότι σας θαυμάζουμε, σας υποστηρίζουμε και είμαστε εδώ όταν το Ισραήλ μας χρειαστεί».
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