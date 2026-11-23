Η στιγμή της σύλληψης δύο Μεξικανών από πράκτορες της ICE στο αεροδρόμιο του Σιατλ που προκάλεσε αντιδράσεις, δείτε βίντεο
«Εξοργισμένη» δήλωσε η αρχή λειτουργίας του αεροδρομίου - «Δεν είχαμε ενημέρωση» λέει η Alaska Airlines - Πατέρας και κόρη οι δύο συλληφθέντες
Σύμφωνα με την ICE στην επιχείρηση το πρωί του Σαββάτου συνελήφθησαν ένας πατέρας και μια κόρη από το Μεξικό, με την κατηγορία ότι είχαν παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της ισχύος των θεωρήσεων εισόδου τους.
Κατά την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της σύλληψης του άνδρα, ο οποίος κατονομάστηκε ως Ρικάρντο Λαρόντο Μεντόζα, «άλλοι ταξιδιώτες άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς μας», κάτι που η υπηρεσία χαρακτήρισε «ομοσπονδιακό αδίκημα και κακούργημα».
Όσο για τη γυναίκα, η οποία κατονομάστηκε ως Σοφία Ερνάντες Μεχία, «πέταξε καυτό καφέ εναντίον των αστυνομικών» και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση σε ομοσπονδιακό αστυνομικό.
Masked immigration officers arrested two passengers on a crowded airport jet bridge in Seattle as people were boarding Saturday, federal officials said, causing what Alaska Airlines called a “distressing” scene for passengers and employees.— CBS News (@CBSNews) November 22, 2026
Videos of the incident showed officers… pic.twitter.com/F5xblB0Zuu
Οι εικόνες, ωστόσο, με τους αστυνομικούς να εφορμούν με πολιτικά, να ρίχνουν κάτω τα δύο άτομα και να τα σέρνουν, προκάλεσαν αντιδράσεις με πιο χαρακτηριστική αυτή σε ανακοίνωση του αεροδρομίου του Σιατλ στο οποίο γινόταν λόγος για «οργή» όσον αφορά το περιστατικό.
Από την πλευρά της η Alaska Airlines ανέφερε ότι δεν είχε λάβει «την κατάλληλη ενημέρωση για την επιχείρηση των αρχών». Παράλληλα, εξέφρασε την «ανησυχία» της για τις συλλήψεις και τόνισε το «πόση αναστάτωση υπήρξε αυτό το περιστατικό για τους εργαζομένους και τους επιβάτες».
Η Όλια Κατάλα, δικηγόρος τόσο του Μεντόζα όσο και της Μεχία, οι οποίοι είναι πατέρας και κόρη, δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο King 5 News ότι «δεν έχουν απολύτως κανένα ποινικό μητρώο. Δεν είναι φυγάδες. Ακολουθούν μια νόμιμη διαδικασία».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια υποστηρίζει ότι οι πράκτορες της ICE φορούσαν πολιτικά ρούχα και προσέγγισαν τον Μεντόζα και τη Μεχία χωρίς να επιδείξουν ταυτότητες. «Μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει όταν κάποιος που δεν είναι ντυμένος ως αστυνομικός τρέχει προς το μέρος σας και δεν γνωρίζετε ποιος είναι. Επικράτησε μεγάλος πανικός και χάος, με τους αστυνομικούς να την αρπάζουν και τον καφέ να χύνεται παντού» είπε η δικηγόρος τους.
CHAOS ON THE JET BRIDGE! MASKED ICE OFFICERS DETAIN TWO PASSENGERS DURING ALASKA AIRLINES FLIGHT BOARDING IN SEATTLE— FL360aero (@fl360aero) November 22, 2026
A confrontation unfolded at Seattle-Tacoma International Airport (SEA) on Saturday, November 21, 2026, when masked U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)… pic.twitter.com/YKR43OdPHf
Από την πλευρά του ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι «η ICE έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας και ασφάλειας των συνόρων που να είναι αποτελεσματικό, δεοντολογικό και ανθρώπινο. Η ICE δεν είναι τίποτα από αυτά».
ICE has been condemned after masked agents detained two people as passengers boarded an Alaska Airlines flight.— Sky News (@SkyNews) November 22, 2026
Washington’s governor Bob Ferguson called the scenes “horrific”. pic.twitter.com/i0EL59U0kq
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