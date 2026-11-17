Η ΝΔ «πατάει» στο 30% και πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ, η ανάγνωση της κυβέρνησης για τις δημοσκοπήσεις και τα focus group
Η ΝΔ «πατάει» στο 30% και πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ, η ανάγνωση της κυβέρνησης για τις δημοσκοπήσεις και τα focus group
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει εκλογές στα μέσα Μαΐου ή Ιουνίου αξιοποιώντας νέα ποιοτικά ευρήματα που αποτυπώνουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της κυβέρνησης
Οι δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας (Pulse για τον ΣΚΑΪ και Opinion Poll για το Action24) αποτυπώνουν περίπου την ίδια εικόνα, με ελάχιστες αποκλίσεις στις τρεις πρώτες θέσεις: η Νέα Δημοκρατία είναι άνετα πρώτη, με double score έναντι του δεύτερου και «πατάει» στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα παραμένει δεύτερη με κάτι παραπάνω από 15%, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυναμική να προσεγγίσει το 20%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει στην τρίτη θέση με κάτι περισσότερο από 12% και χωρίς ιδιαίτερη δυναμική να κάνει το προσπέρασμα και να αφήσει πίσω του το νεότευκτο κόμμα Τσίπρα, παρά τις προσπάθειες του Νίκου Ανδρουλάκη να βελτιώσει το πασοκική πέρασμα στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής που ήταν μέχρι πρότινος «μαύρη τρύπα» για τη Χαριλάου Τρικούπη.
Με αυτά τα δεδομένα, οι ισορροπίες στο φινάλε του χρόνου είναι σταθερές. Η ΝΔ παραμένει πρώτη άνετα και μπορεί να πάει και ελαφρώς υψηλότερα, αλλά απέχει πόρρω της αυτοδυναμίας, καθώς με τα σημερινά νούμερα κινείται στην περιοχή των 120+ εδρών. Η ΕΛΑΣ μοιάζει να έχει δυναμική δεύτερης θέσης, αλλά χωρίς να θέλγει, ενώ το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να κάνει την υπέρβαση, ενώ ένα ικανό μέρος της εκλογικής του βάσης έχει θετική εικόνα για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια σειρά από θέματα, όπως τα εθνικά, αλλά και η ίδια η αξιολόγηση του ηγέτη.
Το «κλειδί» για την εκλογική στρατηγική όμως είναι τα ποιοτικά στοιχεία και τα focus groups. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», πρόσφατα έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου φρέσκα ποιοτικά στοιχεία που «πατάνε» πάνω στα ποσοτικά δεδομένα. Αυτά τα ποιοτικά στοιχεία αναδεικνύουν τα δυνατά και τα τρωτά σημεία της κυβέρνησης, αλλά παράλληλα αναδεικνύουν και τις εκλογικές δεξαμενές της ΝΔ, ώστε να φτάσει σε ένα ποσοστό καλύτερο και από αυτό που εμφανίζεται να παίρνει σήμερα στις μετρήσεις.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, στην ανάλυση επισημαίνεται ότι η ΝΔ διαθέτει αυτή την ώρα δύο βασικές δεξαμενές: περίπου ένα 5% του εκλογικού σώματος που την ψήφισε το 2023 και τώρα είναι στη ζώνη των αναποφάσιστων, αλλά και περίπου ένα 25-30% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ως προς τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους του 2023, επισημαίνεται ότι δυσφορούν με σειρά επιλογών και κινήσεων της κυβέρνησης, όμως δεν έχουν «πάρει διαζύγιο» από το κυβερνών κόμμα και εξακολουθούν να ακούνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ως προς τους πασοκογενείς ψηφοφόρους, πρόκειται για πολίτες που αυτοτοποθετούνται στο πολιτικό κέντρο, έχουν θετική προσωπική άποψη για τον κ. Μητσοτάκη και ως προς την ικανότητα για την πρωθυπουργία και αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ κατά τα πρότυπα της περιόδου 2012-2015.
Κατά τα άλλα, στα θετικά της κυβέρνησης προσμετρώνται η ψηφιακή πολιτική, η προσπάθεια στις υποδομές, αλλά και η στρατηγική για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, παρά την πλαγιοκόπηση Σαμαρά και λοιπών δυνάμεων. Στα αρνητικά καταλογίζονται η ακρίβεια και η αίσθηση διαφθοράς (η επισήμανση έγινε πριν την υπόθεση Τσαβδαρίδη που αυτονοήτως δεν βοήθησε).
Η ευρύτερη παρατήρηση που γίνεται πάντως είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί και διατηρεί «πέρασμα» σε κρίσιμα κοινά, ιδίως όταν η συζήτηση αφορά το παρόν και το μέλλον και όχι το παρελθόν. «Ο κόσμος δεν ερωτεύεται τον Μητσοτάκη, τον θέλει για να κάνει τη δουλειά του και αντιλαμβάνεται ότι έχει αξιοπιστία σε αυτό που λέει», υπογραμμίζει πηγή με γνώση των ερευνητικών συμπερασμάτων στο «ΘΕΜΑ».
Από την μια, ο πρωθυπουργός περιέγραψε από τη συζήτηση με τον Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks το ΠΑΣΟΚ ως τον μόνο δυνητικό κυβερνητικό εταίρο, απορρίποντας σενάρια συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά που συζητώνται εντόνως σε καφέ του Κολωνακίου και διάφορα σαλόνια (κυρίως για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου). Από την άλλη, ευκαιρίας δοθείσης, η ΝΔ «την πέφτει» στο ΠΑΣΟΚ, με τελευταίο περιστατικό την επίθεση της περασμένης Παρασκευής με φόντο το γεγονός ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε για τη θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει παλαιότερα για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, εντούτοις το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου του Παναγιώτη Δουδωνή απείχε.
«Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας», σχολίασε δηκτικά εκ των υστέρων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αποστροφή του κ. Μαρινάκη δεν ήταν τυχαία: αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποιον τρόπο με τη ΝΔ, η ΝΔ θα επιχειρήσει να πάρει τους ψηφοφόρους του που μπορούν να την ακούσουν.
Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να ιδωθεί η συνεχής πλαγιοκόπηση για τη στάση του κόμματος σε μια σειρά θεμάτων: από την ψήφιση των ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media έως το σφοδρό τζαρτζάρισμα Πιερρακάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή ευκαιρίας δοθείσης για τις ρυθμίσεις για τους servicers και για τα μέτρα της ΔΕΘ.
«Θέλω να διατηρώ την ικανότητα μου να συνομιλώ με τους πάντες», επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος ερωτηθείς σχετικά στην ERTNEWS. Και σε αυτό το πλαίσιο προ ολίγων ημερών επισκέφθηκε στο Προεδρικό τον Κώστα Τασούλα, με τον οποίον έμειναν μαζί πλέον της 1,5 ώρας. Η συνάντηση ήταν από μόνη της ενδιαφέρουσα, καθώς Τασούλας και Βενιζέλος ήταν η τελική shortlist στις σκέψεις Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Με αυτά τα δεδομένα, οι ισορροπίες στο φινάλε του χρόνου είναι σταθερές. Η ΝΔ παραμένει πρώτη άνετα και μπορεί να πάει και ελαφρώς υψηλότερα, αλλά απέχει πόρρω της αυτοδυναμίας, καθώς με τα σημερινά νούμερα κινείται στην περιοχή των 120+ εδρών. Η ΕΛΑΣ μοιάζει να έχει δυναμική δεύτερης θέσης, αλλά χωρίς να θέλγει, ενώ το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να κάνει την υπέρβαση, ενώ ένα ικανό μέρος της εκλογικής του βάσης έχει θετική εικόνα για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια σειρά από θέματα, όπως τα εθνικά, αλλά και η ίδια η αξιολόγηση του ηγέτη.
Στρατηγική μιας κάλπης μετά το ΠάσχαΜε αυτά τα δεδομένα, ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολιτικά ξεκάθαρος προ εβδομάδας στο συνέδριο Greece Talks που διοργάνωσαν την Τρίτη το protothema.gr και το travel.gr: οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν τους εκδρομικούς σχεδιασμούς των Ελλήνων για το Πάσχα. Άλλωστε, όπως έχει ξαναγράψει το «ΘΕΜΑ», οι ημερομηνίες που σοβαρά συζητούνται στο εσωτερικό του κυβερνητικού επιτελείου, ώστε να στηθούν οι κάλπες, είναι είτε στα μέσα Μαΐου είτε στα μέσα Ιουνίου. Μια κάλπη τον Μάιο δίνει ευελιξία ως προς μια πιθανή δεύτερη κάλπη, χωρίς να επηρεαστεί η ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου. Μια κάλπη τον Ιούνιο επιτείνει την αίσθηση ότι οι εκλογές είναι…one off και δεν υπάρχει δεύτερος γύρος, οπότε αυτό ευνοεί το να τεθούν ακόμα πιο ισχυρά τα διλήμματα. Οι πιθανότερες ημερομηνίες που συζητούνται είναι 16 Μαΐου ή 13 Ιουνίου.
Το «κλειδί» για την εκλογική στρατηγική όμως είναι τα ποιοτικά στοιχεία και τα focus groups. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», πρόσφατα έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου φρέσκα ποιοτικά στοιχεία που «πατάνε» πάνω στα ποσοτικά δεδομένα. Αυτά τα ποιοτικά στοιχεία αναδεικνύουν τα δυνατά και τα τρωτά σημεία της κυβέρνησης, αλλά παράλληλα αναδεικνύουν και τις εκλογικές δεξαμενές της ΝΔ, ώστε να φτάσει σε ένα ποσοστό καλύτερο και από αυτό που εμφανίζεται να παίρνει σήμερα στις μετρήσεις.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, στην ανάλυση επισημαίνεται ότι η ΝΔ διαθέτει αυτή την ώρα δύο βασικές δεξαμενές: περίπου ένα 5% του εκλογικού σώματος που την ψήφισε το 2023 και τώρα είναι στη ζώνη των αναποφάσιστων, αλλά και περίπου ένα 25-30% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ως προς τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους του 2023, επισημαίνεται ότι δυσφορούν με σειρά επιλογών και κινήσεων της κυβέρνησης, όμως δεν έχουν «πάρει διαζύγιο» από το κυβερνών κόμμα και εξακολουθούν να ακούνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ως προς τους πασοκογενείς ψηφοφόρους, πρόκειται για πολίτες που αυτοτοποθετούνται στο πολιτικό κέντρο, έχουν θετική προσωπική άποψη για τον κ. Μητσοτάκη και ως προς την ικανότητα για την πρωθυπουργία και αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ κατά τα πρότυπα της περιόδου 2012-2015.
Κατά τα άλλα, στα θετικά της κυβέρνησης προσμετρώνται η ψηφιακή πολιτική, η προσπάθεια στις υποδομές, αλλά και η στρατηγική για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, παρά την πλαγιοκόπηση Σαμαρά και λοιπών δυνάμεων. Στα αρνητικά καταλογίζονται η ακρίβεια και η αίσθηση διαφθοράς (η επισήμανση έγινε πριν την υπόθεση Τσαβδαρίδη που αυτονοήτως δεν βοήθησε).
Η ευρύτερη παρατήρηση που γίνεται πάντως είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί και διατηρεί «πέρασμα» σε κρίσιμα κοινά, ιδίως όταν η συζήτηση αφορά το παρόν και το μέλλον και όχι το παρελθόν. «Ο κόσμος δεν ερωτεύεται τον Μητσοτάκη, τον θέλει για να κάνει τη δουλειά του και αντιλαμβάνεται ότι έχει αξιοπιστία σε αυτό που λέει», υπογραμμίζει πηγή με γνώση των ερευνητικών συμπερασμάτων στο «ΘΕΜΑ».
Μαστίγιο και καρότο με το ΠΑΣΟΚΥπό αυτό το πρίσμα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, καθώς συνοψίζεται στο δόγμα «μαστίγιο και καρότο», με το βλέμμα σε αυτούς τους κεντρογενείς ψηφοφόρους της Χαριλάου Τρικούπη που μπορούν να ακούσουν τον κ. Μητσοτάκη.
Από την μια, ο πρωθυπουργός περιέγραψε από τη συζήτηση με τον Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks το ΠΑΣΟΚ ως τον μόνο δυνητικό κυβερνητικό εταίρο, απορρίποντας σενάρια συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά που συζητώνται εντόνως σε καφέ του Κολωνακίου και διάφορα σαλόνια (κυρίως για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου). Από την άλλη, ευκαιρίας δοθείσης, η ΝΔ «την πέφτει» στο ΠΑΣΟΚ, με τελευταίο περιστατικό την επίθεση της περασμένης Παρασκευής με φόντο το γεγονός ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε για τη θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει παλαιότερα για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, εντούτοις το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου του Παναγιώτη Δουδωνή απείχε.
«Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας», σχολίασε δηκτικά εκ των υστέρων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αποστροφή του κ. Μαρινάκη δεν ήταν τυχαία: αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποιον τρόπο με τη ΝΔ, η ΝΔ θα επιχειρήσει να πάρει τους ψηφοφόρους του που μπορούν να την ακούσουν.
Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να ιδωθεί η συνεχής πλαγιοκόπηση για τη στάση του κόμματος σε μια σειρά θεμάτων: από την ψήφιση των ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media έως το σφοδρό τζαρτζάρισμα Πιερρακάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή ευκαιρίας δοθείσης για τις ρυθμίσεις για τους servicers και για τα μέτρα της ΔΕΘ.
Η παράμετρος ΒενιζέλουΣε αυτό το περιβάλλον, δεν περνά απαρατήρητη η επαναδραστηριοποίηση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Βενιζέλος έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, όμως δεν «έκοψε» ποτέ τις προσωπικές γέφυρες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίον πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι έχει συμφάγει στο πρόσφατο παρελθόν, παρόντος και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.
«Θέλω να διατηρώ την ικανότητα μου να συνομιλώ με τους πάντες», επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος ερωτηθείς σχετικά στην ERTNEWS. Και σε αυτό το πλαίσιο προ ολίγων ημερών επισκέφθηκε στο Προεδρικό τον Κώστα Τασούλα, με τον οποίον έμειναν μαζί πλέον της 1,5 ώρας. Η συνάντηση ήταν από μόνη της ενδιαφέρουσα, καθώς Τασούλας και Βενιζέλος ήταν η τελική shortlist στις σκέψεις Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ο κ. Βενιζέλος εμφανίζεται ανήσυχος για την απουσία οποιασδήποτε μορφής συνεννόησης στο πολιτικό σύστημα και εκτιμά ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα βρούμε μπροστά μας. Ο ίδιος δεν έχει σκοπό να πολιτευτεί (πολλάκις εμφανίζονται σενάρια για το Επικρατείας το ΠΑΣΟΚ) και είναι προφανές ότι επιφυλάσσει στον εαυτό του έναν ευρύτερο των κομματικών ισορροπιών ρόλο που θα μπορούσε ενδεχομένως να φανεί πιο ουσιαστικός σε περίπτωση μετεκλογικής αδυναμίας συνεννόησης.
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