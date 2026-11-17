Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει εκλογές στα μέσα Μαΐου ή Ιουνίου αξιοποιώντας νέα ποιοτικά ευρήματα που αποτυπώνουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ο κ. Βενιζέλος εμφανίζεται ανήσυχος για την απουσία οποιασδήποτε μορφής συνεννόησης στο πολιτικό σύστημα και εκτιμά ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα βρούμε μπροστά μας. Ο ίδιος δεν έχει σκοπό να πολιτευτεί (πολλάκις εμφανίζονται σενάρια για το Επικρατείας το ΠΑΣΟΚ) και είναι προφανές ότι επιφυλάσσει στον εαυτό του έναν ευρύτερο των κομματικών ισορροπιών ρόλο που θα μπορούσε ενδεχομένως να φανεί πιο ουσιαστικός σε περίπτωση μετεκλογικής αδυναμίας συνεννόησης.