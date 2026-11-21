Για ελληνικό και ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ μιλά ο Φιντάν: Υποστηρίζει ότι παρεμβαίνουν στην Ουάσινγκτον και εμποδίζουν την άρση των κυρώσεων για τους S-400