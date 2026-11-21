Στα Μάλγαρα ο Σαμαράς, τον υποδέχθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης: Οι παραγωγοί έχουν προβλήματα, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο
Στα Μάλγαρα ο Σαμαράς, τον υποδέχθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης: Οι παραγωγοί έχουν προβλήματα, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο
Συνεχίζει την περιοδεία του και τις συναντήσεις με αγρότες - «Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα, πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση για επανασυγκρότηση της επαρχίας» δήλωσε
Την ανασυγκρότηση της υπαίθρου προέταξε ως λύση στα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που συναντήθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι με αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.
Τον κ. Σαμαρά υποδέχτηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα της περιοχής και των ρυζοπαραγωγών που πλέον όπως τόνισε δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, χαμηλών τιμών πώλησης του ρυζιού αλλά και των συμφωνιών κυβέρνησης και ΕΕ με τρίτες χώρες παραγωγής που εισάγουν αγαθά μεταξύ των οποίων και ρύζι.
Από την πλευρά του ο κ. Σαμαράς συμφώνησε ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα και για το λόγο αυτό όπως είπε «είναι μια πολιτική απόφαση, θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε την επανασυγκρότηση της επαρχίας».
«Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική απόφαση, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «εκεί πρέπει να είναι η πίεση και προς την ΕΕ. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ για την Ελλάδα και τα χρήματα που διαθέτει η Ελλάδα για τον εαυτό της».
Να σημειωθεί ότι ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την περιοδεία του χτες από τη Λάρισα ενώ σήμερα το πρωί έκανε και μια στάση στην Κατερίνη πριν την συνάντηση με τους αγρότες. Η περιοδεία του συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιήσει διάφορες συναντήσεις.
Τον κ. Σαμαρά υποδέχτηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα της περιοχής και των ρυζοπαραγωγών που πλέον όπως τόνισε δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, χαμηλών τιμών πώλησης του ρυζιού αλλά και των συμφωνιών κυβέρνησης και ΕΕ με τρίτες χώρες παραγωγής που εισάγουν αγαθά μεταξύ των οποίων και ρύζι.
Από την πλευρά του ο κ. Σαμαράς συμφώνησε ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα και για το λόγο αυτό όπως είπε «είναι μια πολιτική απόφαση, θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε την επανασυγκρότηση της επαρχίας».
«Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική απόφαση, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «εκεί πρέπει να είναι η πίεση και προς την ΕΕ. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ για την Ελλάδα και τα χρήματα που διαθέτει η Ελλάδα για τον εαυτό της».
Να σημειωθεί ότι ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την περιοδεία του χτες από τη Λάρισα ενώ σήμερα το πρωί έκανε και μια στάση στην Κατερίνη πριν την συνάντηση με τους αγρότες. Η περιοδεία του συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιήσει διάφορες συναντήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα