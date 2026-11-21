Στα Μάλγαρα ο Σαμαράς, τον υποδέχθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης: Οι παραγωγοί έχουν προβλήματα, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο